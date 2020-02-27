Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс уведомление о продлении санкций против России до 6 марта 2021 года. Этот шаг не стал неожиданным для российской стороны. РФ живет с санкциями вот уже несколько лет, и некоторые из них ей даже идут на пользу

Во вторник, 25 февраля, президент США Дональд Трамп направил в американский Конгресс уведомление о продлении санкций в отношении России. Речь идет о санкциях за Крым, введенных при президентстве Барака Обамы в 2014 году, а также при президентстве самого Трампа в 2018 году. В РФ на эту новость практически не отреагировали — продление санкций было ожидаемым. Даже если бы Трамп захотел их отменить, он бы не смог этого сделать без одобрения Конгресса — соответствующая норма появилась в американском законодательстве в 2017 году. Санкции США против России. Справка © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

За два месяца до этого — в декабре 2019 года — ЕС продлил санкции в отношении России еще на полгода.

Сегодня, когда состояние российской экономики далеко от идеального, в обществе порой возникает вопрос: а что было бы, если бы санкций не было? И как они вообще повлияли на экономику?

Что за санкции?

Говоря о санкциях, следует понимать, что вводились они не одномоментно и вызваны не только кризисом на Украине в 2014 году. Масштабные санкции в отношении РФ начали вводить еще в апреле 2013 года из-за смерти российского аудитора Сергея Магнитского, который погиб в 2009 году. На Западе считают, что гибель Магнитского связана с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов, к которым могли быть причастны российские чиновники и сотрудники силовых органов. Тогда под санкции попали 57 физических и одно юридическое лицо. При этом «закон Магнитского», который изначально был направлен против тех, кого считали причастными к гибели аудитора, позже стал распространяться на тех, которого подозревают в нарушении прав человека и принципа верховенства права.

Санкции за Крым и Донбасс были следующими. Они являются самыми масштабными. При этом если в тех санкциях, которые вводили за Крым, фигуранты тем или иным образом связаны с происходившим на полуострове весной 2014 года, то в «донбасских» санкциях такой логики нет. Под них можно попасть за близость к российской власти. В целом под эти санкции подпали 478 компаний и 286 человек. Списки меняются: из них исключают в случае смерти человека.

В 2015 году США ввели новые санкции в отношении РФ, которые касались кибератак, внятных доказательств существования и причастности России к ним в США так и не представили. Эти санкции позволяют Минфину США блокировать любые активы на американской территории лиц, подозреваемых в кибератаках. Под эти санкции подпали 27 человек и 11 юридических лиц.

Преемник Обамы на президентском посту — Трамп — в 2017 году подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который накладывает дополнительные ограничения на Россию, Иран и КНДР. Под эти санкции попали 32 физических и 42 юридических лица. Что характерно, санкционные списки времен Обамы (санкции за кибератаки) и Трампа (CAATSA) могут частично совпадать. Т.е. один и тот же человек может подпадать под несколько санкций.

Еще одна порция санкций была введена в отношении России за оказание поддержки правительствам Сирии и Венесуэлы, а также за сделки с властями КНДР. Под них в общей сложности попали 12 физических и 21 юридическое лицо. Расширив антироссийские санкции, Трамп помог Байдену и укрепил экономику РФ © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

В 2018 году ЕС ввел против России санкции, которые касались дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В РФ запретили экспорт товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность» — авионики, подводных аппаратов, газовых турбин, калибровочного оборудования и т.п. В 2019 году по этому делу начали вводить санкции в отношении физлиц. Они затронули четырех человек.

В общем, говоря о санкциях, нужно понимать, что не все они вводились именно за Крым и Донбасс. Но как же они повлияли на российскую экономику?

Самая успешная отрасль

Говоря о пользе санкций, как правило, вспоминают сельское хозяйство. Тут успехов действительно немало. В 2019 году в один из своих визитов в Крыму президент России Владимир Путин заявил о том, что РФ заняла первое место в мире по экспорту пшеницы на внешнем рынке.

«То же самое с мясом птицы, свинины, наша задача сейчас — расширить наше присутствие на китайском рынке», — отметил Путин.

Через несколько месяцев после слов президента крупнейший агропромышленный холдинг РФ — «Мираторг» — вышел со своей продукцией на рынок Гонконга.

Тогда же СМИ сообщили, что, по данным Росстата и Минсельхоза за предыдущий — 2018 год, Россия производит 99% необходимого ей зерна, 93% мяса и мясных продуктов, 95% сахара, 84% молока.

В общем, с одной стороны — чистой воды победа. Но есть несколько «но». Во-первых, эмбарго на продукты европейских, американских и ряда других сельхозпроизводителей были контрсанкциями. Иными словами, это не они нам перестали поставлять продукты, а мы перестали принимать их продукты у себя.

Во-вторых, некоторые эксперты уверены, что пользу от контрсанкций получили не все аграрии.

«В выигрыше от снижения конкуренции оказались не сельское хозяйство и пищевая промышленность в целом, а отдельные секторы. Выпуск сыров и пресловутых «сырных продуктов», по данным Росстата, в 2014-2015 гг. увеличился почти на треть, далее темпы роста замедлились до нескольких процентов в год. Другие бенефициары — производители тепличных овощей и фруктов, выпуск которых продолжает расти двузначными темпами. Но эти секторы быстро росли и до 2014 года», — отмечал в своей статье для издания «Ведомости» экономист Андрей Сизов. Глава СБУ обсудил с послом Швейцарии санкции против РФ © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Кроме того, некоторые продукты питания РФ не в состоянии производить сама из-за географического положения и, соответственно, климата.

«В силу климатических условий мы не можем заменить все импортные фрукты и овощи», — цитировало издание РБК управляющего партнера Agro&Food Communications Илью Березнюка.

Да и собственными силами «закрыть пробел» по морепродуктам, несмотря на рост показателей в рыболовецкой отрасли, Россия не в силах. В этой отрасли из-за контрсанкций лишь поменяли крупных поставщиков — с европейских на азиатских. При этом полностью избавиться от импорта в сельском хозяйстве России не удалось. Согласно данным Росстата, импорт продуктов растительного происхождения в РФ в 2019 году составил 4,6% от всего импорта, пищевых продуктов, напитков и табака — 4,3%, а продуктов животного происхождения — 2,9%. В последнем случае львиную долю импорта — 29,3% — составляет мясо и продукты из него.

Подытоживая можно отметить: да, успехи в сельском хозяйстве есть и успехи немалые. Но аграриям не стоит расслабляться в отсутствие конкурентов из Европы. Им следует помнить, что контрсанкции могут быть отменены.

«Мой ответ не порадует сельхозпроизводителей, наших российских, но я вынужден вам сказать, что если европейские санкции будут сняты, то, конечно, мы со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры, потому что не будет изначальных причин, по которым они были введены», — заявил российский президент Путин в Крыму в марте 2019 года.

Но если в сельском хозяйстве можно говорить о положительном эффекте санкций (точнее — российского ответа на них), то в других отраслях все гораздо сложнее.

Двуличие Запада

В конце декабря 2019 года многолетний подрядчик «Газпрома» компания Allseas приостановила работы по прокладке газопровода «Северный поток-2» из-за нежелания оказаться под американскими санкциями. Ранее президент США подписал закон об оборонном бюджете на 2020-й финансовый год. Среди прочего он предусматривал и санкции в отношении тех компаний, которые участвуют в строительстве газопровода. Таким образом миру и России в первую очередь наглядно продемонстрировали, как даже еще не введенные санкции, а лишь их угроза может повлиять на поведение некоторых компаний.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о выходе из другого инфраструктурного проекта уже российской компании — да какой — «Российских железных дорог».

«10 января Соединенные Штаты расширили санкции (до возможности их применения. — Ред.) в отношении лиц, участвующих в крупных сделках, связанных со строительством, добычей полезных ископаемых, обрабатывающей и текстильной промышленностью в иранской экономике. Группа предпринимает шаги по выходу из проекта», — передавало агентство «Интерфакс» слова в проспекте к евробондам, которые монополист планирует разместить в ближайшее время.

В 2017 году структура РЖД — ООО «РЖД Интернешнл» — подписала с «Железными дорогами Ирана» договор на электрификацию участка Гармсар — Инче Бурун и поставку российской техники и материалов. Стоимость проекта оценивали в €1,2 млрд. При этом в РЖД отмечали, что на 85% проект будет финансироваться за счет экспортного кредита РФ, а остальные средства поступят от железных дорог Ирана. Работы должны были начаться в 2019 году. Теперь же, судя по всему, этот проект если и будет реализован, то без участия российской компании. «Контрпродуктивно и бессмысленно»: в Госдуме назвали продление антироссийских санкций ошибкой США © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В 2018 году российские компании уже попадали под санкции за инфраструктурный проект. В мае ЕС ввел санкции в отношении компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста: «Стройгазмонтажа», «Мостотреста», судостроительного завода «Залив», проектировщика моста и подрядчика реконструкции трассы «Таврида». И все бы хорошо, но санкции были введены лишь после того, как была открыта автомобильная часть моста.

Причина такой медлительности могла быть довольно простой.

«Конструкторская документация на общую технологию фундамента Крымского моста — ExxonMobil. Модульный бетонный завод для моста собран немецким концерном Stetter. Гидравлические молоты для забивания свай моста — нидерландские компании Dematec Equipment и Biljard Hydrauliek, а также финская компания Junttan. Поднятие арок осуществлено домкратами нидерландской компании Mammoet», — написал после открытия автомобильной части моста журналист Аркадий Бабченко.

Это пример даже попал в книги. Так, автор «Хулиномики» («Хулиганской экономики») Алексей Марков, который критически относится к нынешней российской власти и ее экономической политике, вспомнил о Крымском мосте.

«В августе Европа ввела санкции против 6 дружеских Путину фирм, «строивших» Крымский мост. Ирония в том, что санкции ввели только после завершения строительства. Почему? Потому что на такие циклопические проекты российская промышленность не очень способна, и строили мост европейские подрядчики: немцы, австрияки и итальянцы», — отметил Марков.

По его словам, европейцы не захотели вредить своим.

«Европа от своих откусывать не захотела: дождалась, пока завершатся хитроумно составленные контракты. Это к вопросу борьбы за справедливость, мораль отдельных политиков и нравственность всей человеческой цивилизации. Все они… (игнорировали — Ред.) и на Россию, и на Украину, и на то, чей Крым; заработать бы, и ладно, après nous le déluge», — писал экономист в своей книге.

Другой пример подобной хитрости — санкции, связанные с делом Скрипалей. Так, исключением из них стали товары и технологии, необходимые для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации. Одной из причин этого может быть сильная вовлеченность европейских и американских компаний в производство российского самолета Superjet.

Примечателен и избирательный характер санкций. Так, можно не сомневаться, что в ближайшее время санкции не затронут компанию ВСМПО-АВИСМА, которое поставляет титан таким монстрам авиастроения, как Boeing и Airbus. Кстати, сама российская компания в 2018 году предупредила законодателей об опасности санкций против Запада в этой сфере (предлагалось в ряде отраслей промышленности запретить работу с компаниями, минимум 25% в капитале которых принадлежит США или другим государствам, поддерживающим санкции). Вашингтон ввел санкции против «дочки» «Роснефти» © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

«Более чем 30-летние партнерские отношения с ведущими авиапроизводителями мира и отличная деловая репутация корпорации сделали ее неотъемлемой и значимой частью мировой экономики. Нарушение кооперационных связей, невыполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка. Кроме этого в уральском регионе более 20 000 сотрудников окажутся в кризисной ситуации», — указали в компании, напомнив, что 70% ее продукции идут на экспорт.

Таким образом, как мы видим, санкции применяются очень избирательно и очень хитро. И тут не мешало бы поучиться у Запада цинизму и прагматичности.

Нельзя также отрицать вреда санкций не только для российских инфраструктурных проектов или подрядчиков, но и для некоторых отраслей экономики.

К добру или к худу?

Но что будет, если вдруг санкции отменят завтра?

Отмена санкций, несмотря на всю их тяжесть для российской экономики, ни к чему хорошему не приведет, уверен директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев. В комментарии изданию РБК он заявил, что потоки капиталов, которые хлынут в страну после отмены ограничений, способны нарушить стабильность платежного баланса.

Ранее в комментарии изданию The Financial Times неназванный советник Банка России тоже заявил о пагубности отмены санкций. По его словам, тогда бы была разрушена все государственная макроэкономическая политика, ориентированная на противостояние санкциям.

«Это стало бы катастрофой для экономики», — указал неназванный источник.

Таким образом, санкции имеют двоякое значение для российской экономики. Они — реальность, которую нужно учитывать при выстраивании экономической политики.