На Украине уже в ближайшие дни может появиться новый премьер-министр. 25 февраля стало известно, что президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и политика Сергея Тигипко на пост главы правительства

«Три источника в украинском правительстве сообщили Kyiv Post, что президент Владимир Зеленский рассматривает в качестве премьер-министра бывшего политика Сергея Тигипко. Источники не уполномочены говорить с прессой о возможном назначении, поскольку переговоры с Тигипко все еще продолжаются», — говорится в материале издания Kyiv Post.

Уже в среду, 26 февраля, издание «Левый берег» сообщило, что вопрос о назначении бывшего вице-премьера Украины Сергея Тигипко главой Кабмина «решен на 99% и будет реализован в самое ближайшее время».

«[Премьер-министр Алексей] Гончарук защищен иммунитетом, поэтому он уйдет по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия [Верховной Рады] и проголосовано назначение», — заявил один из источников LB.ua.

При этом источники уверяют, что голоса за назначение Тигипко в парламенте есть, а официально смена премьера состоится после завершения миссии Международного валютного фонда на Украине, которая подходит к концу 26 февраля.

Фесенко: Кроме Тигипко есть еще два кандидата в премьеры © wikipedia.org

Напомним, Алексей Гончарук возглавил Кабмин в конце августа 2019 года, став самым молодым премьер-министром в истории Украины. При этом в январе 2020 года он написал заявление об отставке после скандала с обнародованием записей, сделанных на одном из совещаний в правительстве. Гончарук предоставил решать этот вопрос президенту, который не принял его отставку.

Зеленский косвенно подтвердил

Днём 26 февраля президент Зеленский заявил, что встречался с Тигипко: об этом он рассказал журналистам после выступления на открытии форума Age Of Crimea Forum 2020.

На вопрос, ведёт ли он переговоры с Тигипко относительно должности для него в правительстве, Зеленский ответил утвердительно.

«Я действительно со многими людьми веду собеседования, и с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда», — сказал президент.

Тигипко — известный украинский бизнесмен и политик. В 1992 году он вместе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым основал «Приватбанк».

Тигипко занимал должность заместителя премьера в 1997-1999 годах. В 1999-2000 годах он был министром экономики в правительстве Виктора Ющенко, который впоследствии стал третьим президентом Украины.

Украинский эксперт назвал сильные и слабые стороны Тигипко как премьера © скриншот с видео ФАН Виктора Януковича на парламентских выборах 2012 года. Сам Тигипко занимал должность заместителя премьера при Николае Азарове.

Как бывший член правительства времен Януковича, Тигипко подпадает под действие закона о люстрации, ему запрещено занимать государственные должности высокого уровня.

«Уровень недоверия к Кабмину заоблачный»

Украинские политические эксперты рассказали Украине.ру, состоится ли отставка Гончарука и как может измениться внутренняя политика в стране при Тигипко-премьере.

Сейчас Зеленскому нужен сильный Кабмин для сохранения своего рейтинга и своей репутации, считает политический эксперт Денис Гороховский. При этом Кабмин Гончарука не только не представляет интересов украинского народа, но и самого президента.

«Они представляют западную группу (Сороса и других инвесторов), и их активность идёт во вред президенту», — уверен политолог.

Помимо лоббирования интересов западных групп Кабмин в целом и отдельные министерства занимаются решением каких-то своих вопросов и зачислением себе заоблачных премий, добавляет эксперт. Уровень недоверия к Кабмину в обществе сейчас заоблачный, и его отставка будет восприниматься как правильный шаг.

В то же время, по словам Гороховского, Тигипко уже много лет не был в первом эшелоне политиков Украины, «а у электората, как мы знаем, память достаточно короткая, то за ним нет сейчас какого-то явного негатива».

Фурса: Тигипко – идеальный премьер-министр для Зеленского © Facebook, Сергей Фурса — отметил политолог.

Ставка Сороса может взорвать ситуацию внутри Украины

Возможная отставка Гончарука плотно связана с тем, что мы называем «соросовской Украиной», говорит эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бизяев. Поэтому Зеленскому очень тяжело сейчас принять это решение, «потому что существуют риски, что эти товарищи могут ситуацию изнутри взорвать», добавил эксперт.

«А вот кто может быть его преемником — самый интересный вопрос, потому что Украина у нас же парламентско-президентская республика, и, как мы видим по фигуре того же Гончарука, внутри фракции «Слуга народа» существуют диаметрально противоположные взгляды.

Для того чтобы найти 226 голосов, это должна быть фигура, которая однозначно объединит как фракцию «Слуга народа», так и те фракции, которые могут дать свои голоса. Будет ли это Тигипко? Думаю, нет. При всем уважении к Сергею Леонидовичу — нет», — заявил Бизяев.

Он считает, что сейчас идёт прощупывание общественного мнения: а вот что будет, если вернутся люди, которые были в прошлом политическом цикле, который мы называем «эпохой регионалов»? При этом премьером, убеждён политолог, всё равно будет человек из команды Зеленского.

Задачи для нового Кабмина

Сегодня социология показывает, что у Зеленского и Гончарука колоссальный разрыв в уровне доверия украинцев, отмечает политолог Алексей Якубин. Президент сохранил уровень доверия на уровне 50%, а премьер — в лучшем случае 6% и колоссальный антирейтинг.

Сергей Тигипко: от секретаря обкома до вице-премьера. Что дальше? © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк — сказал эксперт.

Другой нюанс связан с тем, что это правительство не справляется со многими задачами, для решения которых оно приходило к власти. Например, наполняемость бюджета, выплаты по долгам, миллиардные долги перед шахтерами.

«Третий нюанс связан с тем, что во власти началась кадровая трансформация. Началась она с [бывшего главы Офиса президента] Андрея Богдана. То есть его уход породил впечатление, что это будет не последняя отставка, что за ним могут последовать и другие его креатуры. Во многом к его креатурам можно отнести и того же Гончарука, и Рябошапку», — сообщил Якубин.

В целом слухи о новом премьере возникают из-за того, что есть четкое понимание: Зеленский нуждается в кадровой трансформации, если он хочет сохранить свой рейтинг.

«Заметно, что для власти, для Зеленского, социология — это магическая формула. Зеленский хочет сохранить уровень доверия, потому что без этого он не сможет иметь влияние», — подытожил политолог.

Как изменится Украина при Тигипко

Внутренняя политика Украины точно будет меняться при любых кадрах, потому что нынешняя политика — это самоубийство, уверен Руслан Бизяев.

«Видите, для этих ребят даже коронавирус проблема, не говоря уже о более глобальных вызовах. Но кто будет олицетворять эту политику и какой будет курс? Это однозначно не те люди, которые сейчас в шорт-листе [на пост премьера]», — заявил политолог.

Правительство, если действительно пройдёт перезагрузку, будет стремиться восстановить какую-то управляемость в стране, на уровне даже Кабинета министров.

Кандидат в премьеры Тигипко. Бизнесмен и экс-политик вернулся в публичное пространство © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк — отметил Якубин.

Тигипко — очень своеобразный политик, который иногда принимал совершенно неожиданные решения, напоминает Денис Гороховский. Например, у Тигипко была своя партия ("Сильная Украина"), которая потом ушла под Партию регионов, «хотя это не полностью отвечало настроениям его избирателей».

«Я допускаю, что, поскольку Тигипко сегодня продолжают ассоциироваться в первую очередь с «регионалами», от него ожидают каких-то компромиссных решений по конфликту на Донбассе и взаимоотношениям с Россией. Возможно, от него ждут каких-то шагов в части русского языка.

Но может оказаться так, что в рамках договоренностей со всеми участниками политического процесса (не только президент, но и другие группы влияния) он может занять такую позицию, которая не понравится его бывшему избирателю», — рассказал политолог.