Топ-новостью в украинской медиасреде стало сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена, бывшего политика - Сергея Тигипко в качестве нового премьер-министра. Пользователи украинского сегмента соцсети Facebook активно обсуждали реальность такого кадрового назначения

Информационную волну слухов и обсуждений запустила информация, опубликованная в Kyiv Post.

«Три источника в украинском правительстве сообщили Kyiv Post, что президент Владимир Зеленский рассматривает в качестве премьер-министра бывшего политика Сергея Тигипко. Источники не уполномочены говорить с прессой о возможном назначении, поскольку переговоры с Тигипко все еще продолжаются», — говорится в материале издания.

Как утверждали журналисты «Левого берега», вопрос об отставке действующего главы правительства Алексея Гончарука уже фактически решен. И так как он пока защищен иммунитетом, то, скорее всего, президент предложит ему написать заявление о добровольной отставке. Согласно утечкам из Верховной Рады, голоса для утверждения этого кадрового решения уже есть.

Позже, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречался с бывшим вице-премьером — министром социальной политики Сергеем Тигипко. Об этом он рассказал журналистам после выступления на открытии форума Age Of Crimea Forum 2020, которое транслировал Офис президента в Facebook.

На вопрос, ведет ли он переговоры с Тигипко относительно должности для него в правительстве, Зеленский ответил утвердительно.

«Я действительно со многими людьми веду собеседования, и с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда», — сказал президент.

Стоит напомнить, что в 1992 году Сегрей Тигипко вместе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым основал «Приватбанк». Тигипко занимал должность заместителя премьера в 1997-1999 годах. В 1999-2000 годах он был министром экономики в правительстве Виктора Ющенко, который впоследствии стал третьим президентом Украины.

В 2010 году Тигипко даже баллотировался на пост президента, заняв в итоге третье место. После этого он в составе партии «Сильная Украина» вошел в альянс с «Партией регионов» бывшего тогда президентом Виктора Януковича. Кроме того Тигипко занимал должность заместителя премьера при Николае Азарове.

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на возможность возвращения в большую политику Сергея Тигипко. Между тем в его профессиональных качествах сомневаться не приходится.

В частности, украинский финансовый аналитик Сергей Фурса на своей странице в соцсети Facebook отметил, что кандидатура опытного политика и сильного хозяйственника Сергея Тигипко, являющегося, по его словам, опытным политиком и сильным хозяйственником, как нельзя лучше подходит для налаживания нормальной работы украинского правительства. Фурса: Тигипко – идеальный премьер-министр для Зеленского © Facebook, Сергей Фурса

«Тигипко — идеальный премьер-министр для Зеленского.

Во-первых, он крепкий хозяйственник. Очень крепкий. И очень хозяйственный. На хозяйстве еще с 90-х. Один из творцов украинского экономического чуда. Такой не подведет. Не будет этих хипстерских глупостей, самокатов в Кабмине и подозрений в связи с Соросом, Ротшильдами и мировыми масонами. Все как в Украине, только олигархи, только хардкор. Ну и поддержка отечественного производителя. Точки роста. Европрагматизм.

На фоне совещаний с шахтерами — это самое то, что нужно Зеленскому. Тем более, взрослый в доме. Как говорится, «если ты от жизни от своей устал…», то можно махнуть рукой и оставить на хозяйстве премьер-министра. А он уже построит кучмизм без Кучмы. Благо, руки-то помнят. И все довольны.

Во-вторых, не чужой для Игоря Валерьевича человек. Можно сказать, вообще свой. Тигипко создавал Приватбанк, направлял его в большой путь. Был одним из акционеров, пока не ушел строить свой банк», — напомнил он.

Кроме того, Фурса полагает, что банкирский и политический опыт позволит Тигипко найти общий язык с представителями международных финансовых структур и, прежде всего, с МВФ.

«Так что побаловались и хватит. Ну его все нафиг. Пусть старший будет и он разберется», — иронизирует финансовый аналитик.

А вот эксперт по международным вопросам Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля отметил, что кандидатура Сергея Тигипко могла бы усилить властную команду Владимира Зеленского. Украинский эксперт назвал сильные и слабые стороны Тигипко как премьера © скриншот с видео ФАН

«Я не знаю насколько это правда.

Но можно было бы его (Сергея Тигипко — ред.) попробовать в качестве премьера. Он принадлежит к числу профессионалов, которых не достает во властной команде Зеленского.

Хотя с другой стороны — прошлое в правительстве Азарова, реформы, которые вызвали тогда протесты (налоговая, пенсионная реформы и трудовой кодекс)», — утверждает он.

В целом положительно оценивает перспективы Тигипко стать следующим главой Кабмина, политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. И главным плюсом этого назначения он считает его репутацию опытного и эффективного госменеджера. Фесенко: Кроме Тигипко есть еще два кандидата в премьеры © wikipedia.org

«По поводу Тигипко подтверждаю, но если Сергей Леонидович согласится и если Зеленский его уговорит.

Почему Тигипко? У него репутация опытного и эффективного госменеджера. Но самое главное — его хорошо знает Зеленский и позитивно его воспринимает. Еще два кандидата с такими качествами — Хорошковский и Олег Дубина», — уточнил политолог.

Правда есть одна проблема, на которую обращают внимания некоторые пользователи украинских соцсетей. Как бывший член правительства времен Януковича, Тигипко подпадает под действие закона о люстрации, ему запрещено занимать государственные должности высокого уровня. Правда, экс-президент Петр Порошенко тоже подпадал под действие этого положения, что не мешало ему быть главой государства.

Об этом, в частности, напоминает украинский политолог Дмитрий Корнейчук на своей странице в соцсети.

«Тут, конечно, все разгоняют фейк про премьерство Тигипко. Просто хочу напомнить, что его даже теоретически нельзя назначить премьером, пока действует закон о люстрации, принятый в 2014-м».

Как отмечают пользователи соцсетей, назначение знающего госменеджера и опытного политика Сергея Тигипко вместо «странноватого» Гончарука может сослужить Владимиру Зеленскому хорошую службу. Уж точно этим решением он затормозит падение своего рейтинга. Многие украинские комментаторы полагают, что приход Тигипко в правительство может стать самым сильным кадровым решением президента.