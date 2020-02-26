Украинские СМИ сообщают, что кандидатура Сергея Тигипко «на 99%» согласована для занятия поста премьер-министра. Сама по себе эта кандидатура несколько противоречит декларированному новой властью отказу от опытных кадров. С другой стороны, такое назначение вполне логично в контексте возвращения к власти днепропетровской элиты

Сергей Леонидович Тигипко родился 13 (по его утверждению — 14) февраля 1960 года в Молдавии, куда его семья переехала из Винницкой области.

В 1977 году поступил в Днепропетровский металлургический институт, где начал продвигаться по комсомольской линии. Считается, что именно там он познакомился с Игорем Коломойским, также бывшим в то время студентом этого вуза.

После его окончания служил в армии, в танковых войсках. Стал комсоргом полка. Позже утверждал, что в армию пошёл, поскольку там платили больше, но, судя по срокам, был обычным «пиджаком» — двухгодичником.

С 1984 года работал в дирекции Днепропетровского механико-металлургического техникума, а с 1986 года сосредоточился на комсомольской работе и в августе 1989-го стал первым секретарём обкома. На этой работе познакомился с Леонидом Кучмой (после его победы на президентских выборах Тигипко стал советником президента по монетарной политике), Павлом Лазаренко (в то время — завотделом обкома партии и зампред облисполкома), Александром Турчиновым (он работал у Тигипко завотделом агитации и пропаганды), Юлией Тимошенко (Тигипко помог ей открыть первый бизнес — сеть видеосалонов). Видимо, к этому же времени относится и его знакомство с Виктором Пинчуком. Собственно, знакомства — главный капитал, вынесенный Тигипко из комсомола.

После роспуска комсомола работал в банке «Днипро», а потом стал председателем правления «Приватбанка». Считается, что главную роль в его назначении сыграл ныне покойный Леонид Милославский (по некоторым данным, инициатором создания банка был сам Тигипко, Милославский же — врач-стоматолог и сын «цеховика» — обеспечил капитал).

Никаких особенных капиталов Тигипко с собой в банк не принёс, акционером он стал по воле учредителей и, оставив пост, свой взнос вернул. При этом пользовался авторитетом в банке. Свидетели утверждали, что Игорь Коломойский нередко выходил из кабинета Тигипко с мнением Тигипко. С одной стороны, это не удивительно, поскольку банковый бизнес в сферу непосредственных интересов Игоря Валерьевича не входил — он занимался торговлей нефтепродуктами и металлургией, а банк был детищем Геннадия Боголюбова. В то же время в самом банке собственно банковскими вопросами заведовал Александр Дубилет (отец нынешнего министра Кабмина), а Тигипко занимался организационными вопросами. Среди прочего он был создателем медиахолдинга группы «Приват» (в него тогда входили УНИАН, «Приват-ТВ», «Новая газета», радио «Премьер» и рекламное агентство «Довира»).

В 1997 году Тигипко ушёл из «Приватбанка», оставив место Дубилету, и получил пост вице-премьера по экономической реформе в правительстве Лазаренко. Хотя Лазаренко и утверждал, что это он дал Тигипко «дорогу в жизнь», на практике он имел самостоятельный вес и в политических играх не участвовал. Рекомендацию ему дал первый помощник президента Александр Разумков — отец нынешнего спикера. Поэтому, после отставки Лазаренко, сохранил пост в правительстве Валерия Пустовойтенко (впрочем, с ним он тоже был знаком с комсомольских времён — в 1989-93 годах Валерий Павлович был мэром Днепропетровска). Более того — после отставки Пустовойтенко Тигипко всё равно остался в правительстве и был министром экономики у Виктора Ющенко.

В июне 2000 года ушёл из правительства, «устав от неэффективной работы кабинета» (в действительности у него возник конфликт с вице-премьером Тимошенко), и доизбрался в Верховную Раду по округу в Павлограде. В парламенте присоединился к группе «Трудовая Украина» (за партией стоял Виктор Пинчук).

В том же году завершил развод с «Приватбанком» и в 2001 году создал «семейную» группу «ТАС» (Тигипко Анна Сергеевна — дочь от первого брака), в которую со временем вошли банки ТАС-Инвестбанк, ТАС-Комерцбанк, ТАС-Бизнесбанк, страховые компании ТАС и ТАС-Капитал, машиностроительное предприятие Камет-ТАС, заводы «Днепрометиз», «Теко».

В 2001 году «Трудовая Украина» вошла в блок «За единую Украину». В 2002 году Тигипко был избран по списку блока в Верховную Раду, а позже был назначен председателем правления Национального банка Украины.

Вообще этот момент был ключевым в его биографии. Тигипко симпатизировал Кучма, кроме того, его поддерживал зять президента и один из богатейших людей страны Пинчук. Виделась совершенно последовательная линия назначения Тигипко премьер-министром с последующим выдвижением на пост президента. Однако Виктору Медведчуку удалось убедить Кучму в том, что Тигипко окажется слабым кандидатом против Ющенко (за счёт отсутствия контраста) и против «героя Запада» надо выдвинуть «героя Востока» — донецкого губернатора Виктора Януковича. Собственно, с политтехнологической точки зрения расчёт был правильный, другое дело, что Янукович тоже не был «героем» (что бы ни имелось в виду). И в конечном итоге, выбор, который сделал тогда Кучма при суфлерстве Медведчука, как ни странно, сказался на всей последующей политической истории Украины. Эта развилка — между Януковичем и Тигипко во многом определила непрофессионализм, антироссийскую направленность политической линии власти, которая, как ни странно, продолжилась и при Януковиче.

А в 2004 году в избирательной кампании Януковича Тигипко руководил официальным избирательным штабом. Особой роли в кампании этот штаб не играл, координируя работу доверенных лиц. После начала Майдана, 29 ноября, Тигипко ушел из штаба и с поста руководителя НБУ (фактическим им руководил Арсений Яценюк). Его многие потом обвиняли в предательстве, но он причины ухода не комментировал.

После выборов занялся развитием группы «ТАС». В 2007 году Тигипко продал ТАС-Комерцбанк шведскому Swedbank и был приглашён на пост председателя правления украинского отделения Swedbank. В 2008 году банк разорился во время финансового кризиса.

В 2008 году премьер-министр Тимошенко назначила Тигипко своим советником. Обсуждалась возможность его назначения в правительство.

В 2009 году Тигипко выдвинул свою кандидатуру на пост президента от партии «Сильная Украина» (бывш. "Трудовая партия"). Считалось, что он работает в качестве технического кандидата Тимошенко, отбирая голоса у Януковича. В первом туре выборов 2010 года занял третье место, получив 13% голосов.

Тигипко получил пост вице-премьера по экономике в правительстве Николая Азарова и оставался на этом посту до выборов 2012 года, когда был избран в Раду по списку Партии регионов.

Весной 2014 года боролся за выдвижение своей кандидатуры от ПР на президентских выборах и был исключён из партии. Принял участие в выборах, получив несколько более 5% голосов избирателей. На парламентских выборах 2014 года партия «Сильная Украина» получила около 3% голосов.

После этого отошёл от политики и опять занялся бизнесом. При этом группа «ТАС» оказалась одним из важных игроков украинской экономики, занимаясь скупкой различных активов, сильно упавших в цене по мере развития кризиса. Именно «ТАС» приобрёл в 2018 году у Петра Порошенко завод «Кузня на Рыбальском» (ранее «Ленинская кузница»), что вызвало некоторый скандал (хотя президент всего лишь выполнял своё предвыборное обещание расстаться с бизнес-активами). В рейтинге журнала «Фокус» в 2019 году Тигипко занимал 15-е место среди ста богатейших украинцев с капиталом в $0,64 млрд.

Приглашение Тигипко в команду Владимира Зеленского выглядит вполне естественным по целому ряду причин.

Во-первых, он относится к днепропетровской группе. Сейчас её усиление в окружении президента особенно актуально в связи с ухудшением отношений с Коломойским и успешным налаживанием отношений с Ринатом Ахметовым.

Во-вторых, Тигипко тесно связан с Виктором Пинчуком, который, с одной стороны, является партнёром президента, с другой — претендует на то, чтобы быть одним лиц, налаживающих отношения с Россией (напрямую он этого делать не может, хотя при Порошенко именно Пинчук призывал к компромиссам с Россией).

В-третьих, в отличие от нынешней команды, Тигипко — не «чикагский мальчик», а опытный экономист и организатор. Правда, именно это может вызывать отторжение у некоторой части избирателей Зеленского.

В-четвёртых, ряд действующих фигур нынешней власти сотрудничали с Тигипко в прошлом. В частности, это спикер Дмитрий Разумков (Тигипко его опекал, в память о дружбе с отцом) и зампред фракции СН Евгения Кравчук.