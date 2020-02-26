Количество заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-2019, растет по всей Европе. Италия лидирует по количеству заболевших, но, несмотря на это, ее отказываются покидать украинские мигранты

Чемпионат Европы по футболу в этом году могут отменить.

«Сейчас мы в выжидательной фазе и следим за ситуацией от страны к стране. Футбол должен подстраиваться под условия в конкретных государствах. Мы стараемся не доводить до отмены, спортивные соревнования будут приостановлены только в случае, если ситуация ухудшится», — заявил 25 февраля в эфире итальянского Rai Radio 1 Sport вице-президент УЕФА Мишель Ува. Карантин в Италии. Коронавирус штурмует Европу © REUTERS, Flavio Lo Scalzo | REUTERS, Flavio Lo Scalzo | Перейти в фотобанк

Да что там Евро-2020, если под угрозой Олимпиада!

«Пока все указывает на то, что Олимпиада в Токио будет, все идет как обычно. Сосредоточьтесь на своем виде спорта и будьте уверены, что МОК не отправит вас на соревнования в условиях пандемии», — «успокоил» мировых атлетов тем же днем член Международного олимпийского комитета Дик Паунд в комментарии AP.

В Европе тем временем продолжает ухудшаться ситуация с заболеванием пневмонией, вызванной коронавирусом Covid-2019. В Европе хуже всего ситуация обстоит в Италии. Там, по последним данным, количество инфицированных превысило 320 человек, 11 человек умерли. Все смертельные случаи произошли на севере страны — в провинциях Ломбардия и Венето.

Также появились заболевшие в сопредельных с Италией странах — Швейцарии и Австрии. В первой в итальянском кантоне Тичино заболел 70-летний местный житель, во второй — два молодых итальянца, которые проживают в Инсбруке. Кроме того, из Италии вирус пришел и в Хорватию. Там в столице — Загребе — заболел мужчина, побывавший в Милане.

Кроме того, в Испании — на Канарских островах — коронавирус подтвердился у постояльца одного из отелей. В итоге все постояльцы были заблокированы в отеле на время проведения тестов.

Коронавирус мог просочиться и на Украину: во вторник, 25 февраля, в Черновцах в инфекционное отделение областной больницы с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии.

Тем временем украинские трудовые мигранты не покидают Италию.

Некуда возвращаться

Роспотребназдор не рекомендует россиянам ездить в Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса. Тем временем граждане соседней Украины продолжают оставаться в этой стране.

«С пятницы ни одного обращения об эвакуации не поступало. Люди только интересуются, когда восстановится прием граждан», — рассказал в комментарии украинской службе «Радио.Свобода» генеральный консул Украины в Милане Роман Горяйнов.

Дипломатическое учреждение прекратило прием граждан согласно распоряжению областных властей Ломбардии. Таким образом власти надеются избежать ненужных скоплений людей и предотвратить распространение болезни.

Генконсул Горяйнов утверждает: представители украинской общины в Италии (а в этой стране по самым скромным оценкам около 200 тыс. украинцев имеют долгосрочный вид на жительство) сохраняют спокойствие и не паникуют. И не стремятся домой. Ужас коронавируса: приключения украинцев в Италии © REUTERS, Remo Casilli | REUTERS, Remo Casilli | Перейти в фотобанк

Их можно понять. После того, что устроили жители Западной Украины, а также жители Новых Санжар в Полтавской области, узнав, что к ним привезут эвакуированных из Уханя украинцев, вряд ли у кого-то возникнет желание возвратиться на Украину.

Кроме того, украинские власти, зная о том, что Италия, пожалуй, самая густонаселенная украинцами страна Западной Европы, пока не предпринимает никаких мер по профилактике.

«Товарищ неделю назад улетел на отдых в Италию. Там ещё все было спокойно — не было резкого роста заболевания. По прилете каждого спрашивали про самочувствие, сканер в аэропорту Рима принудительно измерял всем поголовно температуру. Детям и взрослым протирали руки антисептиком. Соблюдался базовый эпидемиологический контроль. Вчера он с семьей вернулся рейсом из Рима в Киев. В Италии уже вовсю бушует вирус. Все мировые ленты новостей показывают итальянскую ситуацию. В Киеве рейсы из Италии никто не проверяет. Никто ничего не меряет, не протирает, не спрашивает. Он был в шоке: «Лёша, нет вообще никакого контроля», — описал 25 февраля разговор с другом киевский бизнесмен Алексей Давидченко.

Тем временем коронавирус уже был обнаружен на юге и в центре Италии. Как сообщает издание la Repubblica, случаи заражения обнаружены в Палермо и во Флоренции. Но даже это не заставит украинцев бежать из Италии. Логика мигранта предельно ясна и понятна: даже если заболеешь, то лучше, чтобы тебя лечили в итальянской клинике, а не в украинской районной больнице, где кафель отваливается от стен, а душ, если таковой и есть, бьется током. С последним столкнулись эвакуированные из Уханя в Новые Санжары украинцы. А ведь их разместили в санатории Нацгвардии.

Мир огораживается

Одним из неоспоримых плюсов евроинтеграции было отсутствие пограничного контроля между странами-членами ЕС для рядовых граждан. Однако оказалось, что при желании на границах не то что могут ввести контроль, их и вовсе могут перекрыть.

Так, 23 февраля Австрия на время закрывала движения поездов из Италии после того, как с поезда Венеция-Мюнхен сняли двух пассажирок с подозрением на коронавирус. Это не единичная мера. На Украине отказавшихся от проверки на коронавирус отдадут в руки активистов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы будем еще больше ужесточать системы предупреждения по отношению к нашим соседям; и мы немедленно прикажем остановиться подозреваемым, как это случилось вчера вечером», — заявил 24 февраля канцлер Австрии Себастьян Курц, передает издание «КоммерсантЪ».

То, что страны Шенгенской зоны имеют полное право возобновить пограничный контроль, признали и в Еврокомиссии.

«Страны ЕС, согласно Шенгенскому кодексу, имеют право возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса. Однако с точки зрения Еврокомиссии любые подобные действия должны основываться на научных оценках и должны быть скоординированы на уровне ЕС», — заявила 25 февраля официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

В самой Италии обеспокоены подобным развитием событий.

Тем временем рейсы в Италию начали отменять другие государства.

«Все полеты в Южную Корею, Таиланд и Италию, а также из этих стран приостанавливаются в настоящее время в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения Кувейта после появления там первых случаев заболевания новым типом коронавируса», — сообщило Генеральное управление гражданской авиации Кувейта.

Не исключено, что примеру этого арабского государства могут последовать и некоторые европейские страны. Впрочем, на украинских мигрантах это никак не скажется. Если кто-то из них решит вдруг вернуться на Украину, он скорее воспользуется автобусным сообщением. Так дешевле. Впрочем, пока таких желающих нет.