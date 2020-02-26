Коронавирус Covid-19 перестал быть сугубо китайским. Новым ареалом его быстрого распространения стала Европа, куда вирус был занесен через север Италии. Во вторник, 25 февраля, объявили об обнаружении коронавируса в хорватском Загребе и в австрийском Инсбруке. В Хорватию, как оказалось, его привез вернувшийся из Милана турист

В Австрию вирус принесли двое итальянских горнолыжников. Первый случай коронавируса зафиксирован и в материковой Испании. Он выявлен в Барселоне у возвратившейся из Италии туристки. В Италии от заболевания умер уже седьмой заразившийся. А сам вирус распространился из северных провинций на юг страны, куда его также принесли возвратившиеся с севера туристы, а кроме того, в находящуюся в центральной части Италии Флоренцию.

Украина теперь ожидает опасности не только с восточной, но и с западной границы, поскольку в Европе на заработках находятся сотни тысяч ее граждан. Например, в Черновцах медики призвали буковинцев не паниковать из-за информации о госпитализации местной жительницы с симптомами ОРВИ, которая вернулась из Италии. Коронавирус может прийти в Россию... из Украины. Главные темы соцсетей 25 февраля © REUTERS, TS/PKP | REUTERS, TS/PKP | Перейти в фотобанк

Власть отчитывается, что инфекционные больницы Украины готовы к приему больных с новым китайским коронавирусом Covid-2019, для первой волны выделено 5700 коек, есть койки второго, третьего резерва. Адреса больниц, готовых к принятию больных с коронавирусом, знают врачи, руководители областных управлений здравоохранения, работники ГСЧС, Национальной полиции и оперативный штаб Кабмина.

На «передовой» — в Закарпатской области, откуда вирус может проникнуть в страну, созданы пять медицинских групп экстренного реагирования в случае выявления лиц с симптомами острой респираторной болезни на КПП границы с ЕС. Областная инфекционная больница, в которой есть специально оборудованные боксы, определена учреждением, где будут оказывать помощь больным коронавирусом, а при необходимости будет развёрнут изолятор для контактных лиц.

В области уже есть программа мероприятий по предотвращению распространения коронавируса: создана противоэпидемическая комиссия и есть 13 специально оборудованных карет скорой помощи.

Реанимировать СЭС

Представители украинской власти в один голос твердят, что, несмотря на несовершенство существующей системы биологической защиты, страна готова к новым вызовам, который несет в себе коронавирус. Перед лицом эпидемии на Украине хотят возродить санитарно-эпидемиологическую службу, которую поторопились окончательно ликвидировать в 2017 году.

Тогда СЭС реорганизовывали в связи с приведением украинского законодательства к европейским стандартам. Сразу же против такого решения выступили практически все сотрудники службы и здравомыслящие эпидемиологи и инфекционисты. Специалисты выражали обоснованные опасения, что в случае чрезвычайных ситуаций и эпидемий Минздрав и другие ведомства не справятся. И оказались правы.

Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился в правительство с просьбой возобновить деятельность СЭС.

Соответствующая рекомендация Минздраву и Центру общественного здоровья была принята на совещании под председательством секретаря СНБО Александра Данилова еще 11 февраля. Главу комитета Рады Радуцкого уличили во лжи про коронавирус © Фото Facebook Михаил Радуцкий

Через границу — только с термометром

Во вторник, 25 февраля, по поручению президента Владимира Зеленского в МВД прошло координационное совещание под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова. В нем приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, руководство Национальной полиции, Государственная пограничная служба, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Минздрав и Государственная миграционная служба. По словам секретаря СНБО, ситуация с коронавирусом находится под круглосуточным контролем данных служб.

«Области отчитываются каждый день в 8:00 утра и в 16:00. Мы не ожидаем никаких неожиданностей. Завтра в 10:00 (в среду) все областные администрации проведут заседания соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности. Они должны обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе, а также проверить все медицинские учреждения, которые, в случае необходимости, смогут принять инфицированных», — сообщил Алексей Данилов.

Кроме того, было принято решение силами Государственной пограничной службы и Минздрава проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают на территорию Украины из любой страны мира. Теперь температуру будут измерять не только в аэропортах, но и на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через границу. Таких пунктов со странами ЕС у Украины 29, а всего на границе — 232.

Как сообщил на совещании Аваков, во вторник такими группами на пункте пропуска «Тиса» было осмотрено около тысячи человек.

Кроме этого, планируется ввести температурный контроль и на КПВВ на линии разграничения с Крымом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Группы из пограничников и медиков будут дежурить попеременно, все они обеспечены необходимыми средствами защиты. В случае, если специалисты зафиксируют человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания — будут отправлять на дополнительные обследования.

Повышенная готовность

Как заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, в каждой области страны разработан план на случай выявления инфицированных коронавирусом и более 2 тыс. больниц готовы принять таких больных.

«В какой бы области ни возникла опасность, там есть люди, которые мгновенно на это отреагируют, поместят человека в инфекционный бокс и предоставят ему всю необходимую помощь. Система готова отреагировать на такую ситуацию. Но мы делаем все для того, чтобы ее не допустить, для того, чтобы не было никаких дополнительных лишних волнений", — заверил премьер на брифинге по итогам заседания оперативного штаба по вопросам предотвращения занесения и распространения на территории Украины коронавируса.

По словам премьера, в стране есть достаточное количество бригад врачей-инфекционистов, нет также дефицита костюмов, масок, респираторов. А в Минздраве уверяют, что в лабораторию Центра общественного здоровья было доставлены тест-системы, которые позволяют проводить исследования и выделять возбудитель коронавирусной инфекции.

По данным, обнародованным главой парламентского комитета по вопросам здоровья Михаилом Радуцким, всего на Украине есть 12 704 коек в инфекционных больницах и отделениях, общее количество инфекционных боксов — 2325, количество реанимационных коек в инфекционных стационарах — 324. Медицинскую помощь инфекционным больным оказывают 1183 врача и 5157 человек среднего медперсонала.

Обеспеченность оборудованием реанимационных отделений инфекционных больниц: аппараты для искусственной вентиляции легких — 536 (+69 поставляется из госрезерва), кислородные концентраторы — 188 (+34), кардиомониторы — 275, пульсоксиметры — 365 (+1350 поставляется из госрезерва).

В других (неинфекционных) отделениях интенсивной терапии в наличии 199 927 коек, к оказанию медицинской помощи привлечены 5604 врача и 12007 среднего медицинского персонала.

Обеспеченность оборудованием отделений интенсивной терапии: 3384 — аппараты для искусственной вентиляции легких; 3080 — мониторы пациента; 2342 — аспираторы. Кислородом обеспечено каждое отделение интенсивной терапии.

В стране есть достаточное количество тест-систем для диагностики заболевания Covid-2019. ВОЗ передала в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья 30 наборов реагентов для тестирования. Наборы содержат примерно 3 тыс. реакций, чего хватит для исследования более 950 человек. Кроме этого, докупаются еще тест-системы. И плюс зарегистрированы две украинские тест-системы.

Разработаны и утверждены Методические рекомендации расчета количества (запаса) средств индивидуальной защиты, необходимых для обеспечения медицинских работников в период вспышки инфекционных болезней с неопределенными путями передачи и инфицирования.

Как заверил Михаил Радуцкий, на сегодняшний день Украина сделала все необходимое, что надо делать в такой ситуации в любой стране в соответствии со всеми рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

"Что касается подготовки страны, не дай бог, к возникновению вируса, то разработаны планы мероприятий, которые полностью согласованы с рекомендациями ВОЗ. Плюс, они основываются на опыте тех стран, где уже есть коронавирус. Именно ВОЗ собирает, анализирует и структурирует этот опыт", — отметил народный депутат в интервью одному из украинских информагентств.

Пока гром не грянет

По мнению доктора медицинских наук, заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольги Голубовской, украинская медицина не готова противостоять массовому распространению инфекционных заболеваний, в частности коронавируса, при этом на уровне властей иногда делаются шаги, которые могут лишь усугубить ситуацию.

Она отметила, что на Украине действительно есть риск эпидемии в случае, если коронавирус начнет распространяться по стране, и последние события с обсервацией украинских туристов из провинции Хубэй это подтверждают.

"Зависит от того, как болезнь поведет себя дальше. Если все ограничится одним-тремя случаями — это одно, но если вспышка? Посмотрите на Италию, там паника. Все бросились из страны. Германия перекрыла границу. Если у нас будет массовое распространение инфекции, то мы не готовы. В противодействии инфекционным заболеваниям главное — готовность. Не должно быть, что для людей, которые возвращались из Китая, меняли дислокацию, их никуда не пускали, потому что местные власти сопротивлялись. Нам навязывают децентрализованное противодействие заболеваниям. Понимает ли человек, который это придумал, ответственность и риски, знает ли он регионы? Государство не может прекратить контроль за тем, что представляет вопрос национальной безопасности", — сказала Голубовская украинскому изданию «Апостроф».

Также врач высказалась и относительно готовности украинских специалистов противостоять возможной пандемии.

"Рада, что мы закупили тест-системы и распространили их среди больниц… У нас другая проблема — в регионах сокращение эпидемиологов в лабораторных центрах. Специалисты есть, они готовы работать, хотя полностью деморализованы. Пандемическая вспышка обязательно произойдет — если не сейчас, то в следующий раз. Вопрос лишь в том, когда", — подчеркнула заслуженный врач.

По словам врача-инфекциониста Ольги Голубовской, больницы знают о том, что возможно поступление больных, и запасаются средствами индивидуальной защиты: «Но, конечно, все происходит, как обычно в нашей стране. Только когда что-то происходит, поворачиваются лицом к людям».

Врач отмечает, что еще в 2014 году, во время вспышки лихорадки Эбола в Африке, призывала чиновников Минздрава укомплектовать инфекционные отделения средствами индивидуальной защиты.

"Пусть они лежат "мертвым грузом" и никогда нам в жизни не понадобятся. Потому что когда что-то случается, вы ничего нигде не купите — все разметают со скоростью звука. Должна отметить, что после 2014 года стало немного лучше, потому что раньше средств индивидуальной защиты не было вообще. Но надо очень много. В Китае уже потратили $10 млрд на локализацию вспышки, но костюмов не хватает, потому что их надо менять раз в 4 часа. Врачи в подгузниках ходят, чтобы лишний раз не снимать костюм", — сказала Голубовская.