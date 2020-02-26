Свято место, как известно, пусто не бывает. Даже если оно не совсем свято, как, например, в поп-культуре. Пересмотр рейтинга кумиров периодически происходит – в силу политических, возрастных и иных обстоятельств. А тут еще Майдан, война, эмиграция и прочие пособники социальных лифтов

Для исследования различий в плей-листах киевских, харьковских, ровенских или херсонских меломанов надо побольше времени и места. Что уж говорить о таких «хлебных» для гастролеров местах, как Жашков или Стрый?

Поэтому есть предложение остановиться на обзоре столичной музыкальной сцены, приняв популярность на ней за «среднюю температуру по палате».

Безусловно, на популярность исполнителей и их песен сейчас очень сильно влияют интернет-медиа: ютуб, социальные сети, специализированные виртуальные медиа.

Показательным в этом смысле выглядит успех девочки-припевочки из города Васильков. В смысле не города цветочков синенького цвета, а районного центра в 25 километрах от столицы, названного когда-то в честь Владимира — крестителя Руси, желавшего в крещении уподобиться базилевсу и назвавшегося Василием.

Так вот, спустя около тысячи лет после его основания родилась в этом городе некая Яна Шемаева, окрестившая себя как Джерри Хейл. Познакомиться с ее творчеством легко и просто на её канале. Только надо предупредить, что настрой на иронию, а где-то и на сарказм просто необходим: иначе, как говорят слушатели, «не зайдёт» или покажется продуктом весьма низкого пошиба.

А ведь продукт, как говорил господин Голохвастов, «очень и очень»! Взять хотя бы ее остросоциальную штучку #БОМБА_РАКЄТА

Вообще для украинской эстрады весьма характерна сатира. Была в ней замечена на подъеме своей популярности и Верка Сердючка. Потом, правда, популярность сильно затерлась на сценах всяких корпоративов, а сытое брюхо, как известно, к учению глухо.

Поэтому на смену Андрею Данилко пришёл Михаил Хома со сценическим именем DZIDZIO (Дзидзьо). Из последних можно посоветовать «Выходной».

Если не заглядывать в конец видеоклипа, то можно усомниться в его сатиричности, но лучше подождать. А вообще Дзидзьо уже снялся в нескольких фильмах в роли неунывающего придурошного персонажа с ярко выраженным акцентом граничащих с Польшей областей Украины. Это и «DZIDZIO. Контрабас», и «DZIDZIO. Первый раз».

По сути артист играет себя — артиста, но популярности это, безусловно, прибавляет.

Не смешных, но популярных персонажей на украинской эстраде тоже хватает — надо выделить певицу ONUKA (Нату Жижченко) и группу The HARDKISS.

ONUKA производит на сцене почти неземное впечатление, похожее на местную реинкарнацию адрогинной Лулу в исполнении Милы Йовович из «Пятого элемента». Вместе с тем чрезвычайно мелодична, ритмична и, если можно так сказать, оцифрована.

Помимо вкраплений этнических инструментов открыта для космополитичного звучания, в том числе на английском языке — как в песне «TIME».

А песня «Svitanok», хоть и поется на украинском языке, сопровождается видеорядом явно не киевского происхождения, да и название «Світанок» латиницей явно говорит, что рассчитывает певица больше на зарубежный успех, — местный рынок все-таки для перфектного бизнеса узковат.

Сама исполнительница при этом весьма интересная особа. Достаточно сказать, что одной из её специальностей является перевод с венгерского. А тема магистерской работы — «Влияние аварии на ЧАЭС на культуру этнорегиона Полесье».

Играть на сопилке она научилась в 4 года благодаря деду — мастеру народных инструментов. С 9 лет уже гастролировала с оркестром Национальной гвардии Украины.

С мужем у певицы тоже все интересно: он известен как The Maneken, а в миру — Евгений Филатов, родившийся в 1983 году в Донецке. Отец его окончил консерваторию по классу ударных инструментов, а мать, родом из Томска, работала преподавателем Донецкой государственной музыкальной Академии имени С. С. Прокофьева.

The HARDKISS — украинская музыкальная группа, создана в 2011 году. В 18 лет вокалистка группы Юлия Санина пробовала себя в журналистике и писала статью. Работая над материалом, Санина познакомилась с продюсером эфира на MTV Украина Валерием Бебко. Подружившись, они вместе стали писать музыку и в результате создали дуэт «Val & Sanina», который записал пробное видео и несколько песен на русском языке.

Дальнейшую судьбу проекта определили продюсеры Firework Sound — Владимир Сивоконь и Стас Титунов, которые сказали, что петь коллективу нужно на английском и пробивать себе дорогу на Запад.

Уже в декабре 2011 года два крупнейших музыкальных канала России Муз-ТВ и MTV берут в эфир клип «Dance with me».

Первой украиноязычной песней группы была «Прірва» («Пропасть»), написанная под впечатлением на Майдане в 2014 году.

Песню нельзя назвать комплиментарной по отношению к массовому протесту. Скорее, это песня-сочувствие к человеческой трагедии.

Позже группа написала и спела еще несколько хитов на украинском языке, а большой концерт в столичном Дворце Спорта назвала «Залізна ластівка» (Железная ласточка»). Он длился почти два часа, что очень прилично по всем меркам.

Сейчас The HARDKISS набрали популярность у молодежи за счет многих песен на мове, среди которых «Журавли»: группа получила две премии YUNA — «Лучшая рок-группа» и «Лучшая песня на украинском языке». И эта же песня получила премию «Золотая Жар-птица».



Завершая краткий обзор популярных поп-исполнителей Украины, нельзя не упомянуть имя Alyona Alyona. Это уникальный для локальной (а может, и не только) сцены формат: крупногабаритная рэпер-женщина из пригорода, которая пробивает себе путь к успеху грудью и всем, чем наделила ее щедрая украинская природа.

Каждый её клип — это очередной протест против устоявшихся представлений о социуме, против его ценностей и против всего того, о чем честному рэперу только дай высказаться. За что еще в 2018 году в интервью телеканалу «Дождь» Иван Дорн включал Alyona Alyona в топ-5 самых интересных новых украинских артистов.

А интернет-издание Meduza включало клип на песню «Відчиняй» («Открывай») в список лучших песен и клипов недели, отметив, что Алёна «читает рэп лучше, чем большинство российских (или украинских) эмси. Картинка тут, конечно, тоже имеет значение — и харизма самой исполнительницы, и ее самоирония, и родные виды провинциального постсоветского запустения, но всё это в первую очередь дополнение: техника читки и умение обращаться с украинским языком у Савраненко на таком уровне, что можно и не смотреть, только слушать».

Поистине: великая и смешная психолог и воспитатель детского сада Алёна Савраненко из Капитоновки Кировоградской области.