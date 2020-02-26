Зарубежная пресса не оставляет без внимания ситуацию в Восточной Европе как в политике, так и в экономике и сфере безопасности

Украина

Американское издание The National Interest расценивает обострение в Донбассе 18 февраля как напоминание, насколько рискован статус-кво замороженной войны. В результате сражения один боец ВСУ погиб, шестеро получили ранения, ополченцы потеряли четверых человек.

«Пятая годовщина «Минска-2» должна послужить западным демократиям отрезвляющим напоминанием, что чем дольше сохраняется этот зыбкий статус-кво, тем больше вероятность того, что непредвиденный инцидент разожжёт войну более масштабную, которая выйдет далеко за пределы полей сражений на Донбассе», — предупреждает автор статьи.

При этом американское издание отмечает, что всплеск активности на фронте не повлиял на мирные переговоры между Россией и Украиной, что 21 февраля подтвердил Офис президента Украины. 14-го числа Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить перспективы переговоров лидеров «нормандской четвёрки». Как после вспышки боев на Донбассе будет действовать Зеленский © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Некоторые эксперты видят в отставке Владислава Суркова сигнал к продолжению переговорного процесса, который с 2013 года. Если Сурков придерживался жёсткой линии, то сменивший его Дмитрий Козак — сторонник более умеренной линии. Официально о кадровых перестановках стало известно через несколько часов после эскалации в Донбассе.

Кроме того, по словам автора, первый за три года саммит «нормандского формата» заново открыл каналы связи между Киевом и Москвой, что будет способствовать постепенному налаживанию доверия между ними, а в дальнейшем поможет в достижении компромисса в спорных вопросах, например, порядке проведения выборов в ДНР и ЛНР.

Тем не менее, нельзя забывать, что конфликт может быстро и неожиданно перерасти в нечто гораздо худшее.

Белоруссия

Как сообщает издание «Беларуская праўда» со ссылкой на американский журнал Slate, на недавнем брифинге представители Пентагона рассказали, что ещё во времена администрации Барака Обамы, то есть до 20 января 2017 года, американские военные отрабатывали условный ядерный удар по территории Белоруссии.

По легенде учений, Россия нанесла удар по цели НАТО в одной из стран Балтии, а США в ответ запустили несколько единиц ядерного оружия в Белоруссию, которая не участвовала в российской атаке. Ищенко объяснил, почему уход Белоруссии на Запад ничего не поменяет для России © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Военный эксперт Александр Алесин объясняет, что в случае боевых действий Белоруссия примет у себя подкрепления российских военных, поскольку есть единая группировка сухопутных войск, и НАТО нанесёт удар по этому району концентрации войск. По его словам, такой сценарий предусмотрен на случай, если времени и сил сконцентрировать ответный удар обычным оружием нет, а преимущество на стороне противника.

«В России много носителей тактического ядерного оружия. Это и ракеты «Искандер», и ракеты на подводных лодках, и мины, и артиллерийские снаряды. При новом обострении отношений между Россией и НАТО всё это оружие, которое может нести ядерные заряды и стоит на вооружении, может быть использовано. В любом случае при таком конфликте заложниками становятся не только Белоруссия, но и Польша и страны Балтии. Они также могут просто «сгореть» в мгновение», — предупреждает эксперт.

Экономика России

Шведская газета Svenska Dagbladet обращает внимание на успехи российской экономики в условиях жёстких санкций. Вопреки распространённому в 2015 году мнению, когда ограничительные меры вступили в полную силу, а нефтяные котировки рухнули, национальная экономика РФ не только не рухнула, но и стала привлекательной для зарубежных инвесторов. В 2019-м иностранная доля в российских предприятиях достигла максимума за последние 5 лет — $80 млрд.

За четыре года страна достигла большого прогресса: процентную ставку снизили с 17% до 6%; рубль стабилизировался; валютные резервы достигли рекордных размеров ($545 млрд); ещё $125 млрд хранится в нефтяном фонде; индекс РТС вырос более чем на 40%, благодаря чему она стала второй по величине биржей мира; многие российские фонды выросли почти на 50%. Олейник пояснил, почему иностранные инвесторы боятся Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Тем не менее, как отмечают шведские журналисты, реальные доходы большинства россиян не выросли, уровень коррупции ещё велик, а бюрократические проволочки сохраняются. Но предпосылки для улучшения ситуации есть, прежде всего это назначение премьер-министром бывшего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, добившегося на прежнем посту впечатляющих изменений в области цифровизации, а первым вице-премьером — бывшего советника президента по экономическим вопросам Андрея Белоусова, выступающего за повышение расходов государства для стимулирования экономики.

«Санкции, низкая цена на нефть и международные конфликты до сих пор заставляли президента Путина придерживать деньги и ставить во главу угла стабильность. Однако ряд факторов свидетельствуют, что на этот раз Путин всерьёз хочет увидеть ускорение экономического роста. Вероятно, он покинет пост главы государства не позднее 2024 года и намерен войти в историю как популярный и эффективный президент», — говорится в публикации.