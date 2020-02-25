В понедельник, 24 февраля, в Одессу ворвался ураганный ветер. И не успел он закончиться, как народный депутат от «Слуги народа» Евгений Леонов обвинил одесского мэра Труханова в бездействии. В политических последствиях одесского урагана разбиралось издание Украина.ру

Бушующая стихия со скоростью ветра более 35 м/с повалила около 150 деревьев. Из-за обрыва проводов остановились 16 трамвайных маршрутов, ветер срывал с домов крыши, балконы и куски лепнины. Упавшие деревья повредили десятки припаркованных автомобилей.

Деревьями завалило переулок вице-адмирала Жукова, улицы Люстдорфская дорога, Дворянскую и Нежинскую, а на улице Ризовской упавшее дерево разрушило часть дома.

Стихия унесла и человеческую жизнь. На углу улицы Нежинской и переулка Маланова упавшее дерево убило женщину — погибшей было 69 лет.

Борясь с ураганом, сотрудники коммунальных служб мужественно, с риском для жизни обесточивали оборванные упавшими деревьями провода. В то же время нашлись критики, желающие пнуть городские власти и заодно заработать политических очков перед местными выборами.

Зелёный троллинг

Мощный ураган в Одессе: шокирующие последствия — видео © Скриншот из видео Украина.ру Геннадию Труханову на мэрских выборах.

Однако давить это не мешает.

Народный депутат Алексей Леонов, обозначивший свои мэрские амбиции, ничем прославиться еще не успел, но занимается бурным троллингом Труханова на Facebook. Во время потрясшего Одессу стихийного бедствия Леонов не нашел ничего лучше, как обвинить Труханова в бездействии, о чем тут же оповестил своих подписчиков на Facebook.

«Чрезвычайная ситуация в Одессе. На ул. Нежинской из-за падения дерева погибла женщина.



С каждым часом увеличиваются последствия непогоды:

штормовой ветер обрушил сотни деревьев, которые блокируют проезд на дорогах и повреждают транспорт, срывает крыши зданий, обрывает контактные линии.

При этом местная власть бездействует. До сих пор не сформирован штаб быстрого реагирования и помощи пострадавшим. Местные жители элементарно не были полноценно проинформированы о надвигающейся опасности».

Сложно понять, что имел в виду молодой «Слуга народа» под полноценным информированием населения о надвигающейся опасности. Возможно, работу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в обязанности которой как раз входит анализ рисков и информирование населения о приближающемся стихийном бедствии.

Ураганный ветер раздул масштабный пожар в одесском природном парке © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Труханов как громоотвод

Если проанализировать процессы, которые происходили в Одессе 24 февраля, у нападок Леонова на одесскую мэрию появляется конкретное объяснение — прикрыть бездействие главы Одесской ОГА Максима Куцыя.

Дело в том, что в день стихийного бедствия Куцый даже не был в Одессе — он находился в Киеве. Масштабы стихийного бедствия затронули не только Одессу, но и всю Одесскую область. Поэтому в прямых обязанностях Куцыя было организовать штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия и координировать работу коммунальных служб.

В то же время есть еще одно очень неприглядное для «Слуг…» обстоятельство: согласно Кодексу гражданской защиты Украины, информирование населения о стихийном бедствии, координация усилий в ликвидации его последствий и оказание помощи населению возложены как раз на областные администрации.

Однако ничего из перечисленного сделано не было. Куцый даже не опубликовал на своей официальной странице каких-либо упоминаний о чрезвычайной ситуации.

Политические деревья

Фактически у случившегося в Одессе древопада есть вполне конкретное объяснение — банальная нехватка денег.

«Пингвины» для Киева. Зачем Одессу с секретной миссией посетил самолет ВМС США © commons.wikimedia.org, Anna Zvereva Владимир Хрома заявил, что большинство деревьев в Одессе пора менять.

Срок жизни деревьев мягких пород, а это липы и тополя, составляющие большую часть насаждений, — 40 лет. А деревьев твердых пород, таких как ясень, клен, дуб, платан, акация, — 60 лет.

По словам Хромы, большая часть из миллиона деревьев, растущих на территории города, уже исчерпали свой срок и нуждаются в замене. Основной же причиной падения деревьев является поврежденная корневая система. Хрома пояснил, что площадь корневой системы деревьев должна в 3-4 раза превышать площадь кроны, «однако в виду скученности посадок и различных работ на подземных инженерных сетях реально площадь корневой системы деревьев оказывается значительно меньше, что ведет к снижению прочности ствола и другим отрицательным факторам… Именно всё это и является одной из причин обрушений деревьев, которые растут в зелёных зонах и на городских улицах».

Проще говоря, растущие в городе деревья из-за подземных коммуникаций не могут пустить нормальную корневую систему. А та, что есть, гниет во влажном грунте. Однако тотальная замена всех деревьев Одессы проделает огромную дыру в городском бюджете.

Но помимо финансовой стороны вопроса, вырубка вековых платанов, дубов и акаций в центре Одессы натолкнётся на негативную реакцию одесситов, привыкших к своему городу-саду. Для допустившего подобную реконструкцию мэра это будет политическая смерть.

Собака лает, караван идет

А пока политики дерутся за рейтинги, коммунальные службы Одессы провели ночь без сна и разбирали завалы, восстанавливали коммуникации и совершили настоящий трудовой подвиг.

Одесса не сломлена: горожане отметили 23 февраля под песни СССР - видео ©

Например, на улице Нежинской, наиболее пострадавшей от завалов, к 8 утра уже восстановили линии электропитания трамваев и заработал электротранспорт. К 14.00 убрали последнее упавшее дерево.

Видимо, поэтому в одесской мэрии отказались от идеи создавать чрезвычайные штабы: грамотно организованная работа коммунальных служб города дала Труханову гораздо больше очков в предвыборной гонке, чем сетевой пиар конкурентов.