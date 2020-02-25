В субботу, 22 февраля, в Киеве прошел финальный этап Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2020». Победу одержала группа Go-A: смесь фольклорного вокала и электронной музыки получила максимальную поддержку членов жюри и телезрителей

После скандального отказа финалистки отбора Maruv от участия в конкурсе и годичного перерыва Украина всё-таки решила вернуться на сцену «Евровидения». За право представлять свою страну в Роттердаме в этом году сразились 16 конкурсантов, среди них — несколько участников проектов «Голос страны» и «X-Фактор» (в том числе популярная в середине 2000-х певица Ассоль), бандуристка, выходец из Грузии и даже рэп-группа, состоящая из афроукраинок.

Во время второго полуфинала ведущий отбора Сергей Притула отметил, что побороться за право представлять Украину на «Евровидении» смогли лишь те артисты, которые не гастролируют в России. Поэтому прошлогодний скандал с неопределенными ответами на вопрос Притулы «Чей Крым?», как отметил композитор Владимир Быстряков, повториться не мог.

«На этот раз политической составляющей при отборе у нас не было. Видно, хлопцам сказали — не превращайте конкурс в допрос НКВД на тему, чей Крым. В этот раз все участники конкурса точно знают, чей Крым», — отметил Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Композитор Быстряков про Евровидение, Зеленского и Коломойского с Пинчуком © rian.com.ua | rian.com.ua | Перейти в фотобанк Тина Кароль, певец Андрей Данилко (Верка Сердючка) и гендиректор «ХитФМ» Виталий Дроздов: среди них нет ни одного продюсера или хотя бы композитора, сумевшего бы профессионально оценить исполнителя.

«Данилко — хороший артист, сидит на всех конкурсах, потому что он главный певец Украины. А почему нет? Если у нас президент юморист, почему певцы не могут быть юмористами? У нас на Украине любят пошутить», — добавил Быстряков.

В финал национального отбора попали шесть исполнителей — Марина Круть, JERRY HEIL, Go-А, Дэвид Аксельрод, KHAYAT и TVORCHI. Победителя определили путём суммирования оценок жюри и результатов зрительского голосования. Максимальную оценку, 6 баллов, от судей и от зрителей получила группа Go-A с песней «Соловей».

Go-A судьи отбора называли «темной лошадкой» — на победу малоизвестных на Украине музыкантов мало кто ставил, даже журналисты не проявляли к ним особого интереса, охотясь за Ассоль и победительницей «Х-Фактора» Элину Иващенко.

В композиции «Соловей», написанной в стиле классической украинской народной песни, музыканты смешали фольклорный вокал, танцевальные биты и африканские барабаны. Вокалистка Go-A Екатерина Павленко использует аутентичную технику вокала, в которой поют жители украинских сел. По её словам, такой техникой добывания звука не пользуется больше никто в мире.

Владимир Быстряков критически высказался о песне-победительнице: "ПеЦня на ДВУХ (!) нотах), девушка голосит-выводит этот фольк-ужас, а все балдеют….", написал композитор на своей страницей в Facebook.

Группа Go_A представит Украину на «Евровидении-2020» в Роттердаме © flickr.com, Avarine Тарас Тополя.

«Вот эта песня о Ванюше, который ходит к девушке, и готическая эстетика с образами в форме некромантских зиккуратов — это псевдо-этно. Это даже не третьесортное укро-шароварное варево, это хуже. Это попытка впарить Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной. Об обездоленной девушке и Ванюше — ее возлюбленном, которого мама (народ) не хочет, но… никуда не денется. Потому что Ванюша все равно ходил, ходит и будет ходить к девушке… Не удивлюсь, если «Ванюша» (тот, что на севере) поставит на "Евровидении" нам 12 баллов», — написал Тополя на своей странице в Facebook.

65-й юбилейный конкурс «Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая. Конкурсантов пока представили не все страны. С исполнителями, в частности, пока не определились Россия, Белоруссия, Великобритания, Германия и Швеция.