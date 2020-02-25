В северных районах Италии диагностирован коронавирус, власти пытаются не допустить эпидемии. В то же время в этом регионе традиционно много украинских трудовых мигрантов. Пользователи соцсетей приходят к мнению, что Украина рискует уже в ближайшее время стать транзитной территорией для распространения опасной болезни

Ежедневные тревожные новости из Европы и других стран мира, где фиксируются новые случаи локального заражения коронавирусом, не прибавляют украинцам оптимизма. А общественный психоз, выраженный в конфликте в Новых Санжарах и неуклюжих действиях украинских властей, явно не добавил уверенности гражданам страны и только подпитал панические настроения.

Закономерным итогом стал отказ большинства украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, эвакуироваться на родину.

«Почти все украинцы, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину», — подтвердил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Максим Коваленко.

Тем временем вспышка заболевания в Италии может иметь куда более разрушительные последствия для Украины. Ведь тысячи украинских заробитчан, значительная часть которых работает в Италии нелегально, уже в скором времени может оказаться на территории Украины.

Уже сегодня, 25 февраля, в Закарпатье местные власти созывают срочное совещание противоэпидемической комиссии из-за возвращения в регион украинских заробитчан из Италии. А учитывая открытость границ Украины с Белоруссией и Россией, предсказать, как скоро и страны-соседи могут столкнуться с опасностью распространения коронавируса, невозможно.

Косвенно эту опасность подтверждают и во Всемирной организации здравоохранения, которая в срочном порядке предоставила Украине 30 наборов реагентов для диагностики коронавируса. Наборы содержат примерно 3 тысячи реакций, чего достаточно для тестирования около 950 пациентов.

Пользователи соцсетей живо обсуждают возможности Украины противостоять мировой эпидемии и возможные последствия проникновения вируса в страну. Гужва: Что будет, если на Украине появятся реальные заболевшие коронавирусом © скриншот с видео NewsOne

Так, главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что события в Новых Санжарах показывают полную неготовность украинских властей к вполне вероятной настоящей эпидемии коронавируса в стране.

«Пора уже подумать и о другом. Коронавирус и его последствия. Если сопоставить информацию из разных стран, то видим примерно такую картину последствий эпидемии для жизни их граждан. Всех граждан, а не только заболевших…

В этой связи возникает вопрос — насколько Украина готова к тому, что в нашей стране появятся (не дай Бог, конечно, но никто не застрахован от этого, увы) зараженные коронавирусом? Вопрос не праздный.

На прошлой неделе к нам привезли несколько десятков человек из Уханя. Вероятность, что они больны коронавирусом чисто теоретическая. Что у нас по итогу? Паника, мракобесие, погромы, политические провокации. А если, не дай Бог, у нас появятся реальные заболевшие коронавирусом? Что тогда начнется?

Очень хотелось бы, чтоб из трэша прошлой недели были сделаны выводы. И сделаны не только властью, но и теми, кто раздувал панику, пытаясь заработать политические очки. Сейчас уже не до хайпа. Если к нам придет коронавирус и соседние страны начнут закрывать границы, то цена новых попыток раздуть истерию будет слишком высока.

А потому нужна максимальная собранность. Ну а власти стоит прорабатывать уже сейчас различные сценарии развития событий с коронавирусом, включая наихудшие. Дай Бог, чтоб эти сценарии не оправдались. Но нужно быть к ним готовыми», — подчеркивает Гужва.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, в свою очередь, обращает внимание, что после развала украинской медицины в постмайданный период и варварства в Новых Санжарах нет уверенности, что государство в принципе может эффективно противостоять коронавирусу. Азаров пояснил, почему украинцы отказываются от эвакуации на родину © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«В Италии, где количество заболевших коронавирусом превысило 150 человек и умерли три человека, в городах на севере страны объявили карантин, украинцы тоже не хотят возвращаться в Украину. Среди украинских заробитчан уже ходят опасения, что на родине их могут встретить так же, как эвакуированных в Новых Санжарах.

Вот итог варварства в Новых Санжарах и вопиющей некомпетентности правительства Гончарука. С 2014 года идет полная деградация общества и государства. Общие выводы неутешительны. В стране идет полная разруха.

Государство в лице Правительства самоустранилось от решения ключевых вопросов жизнеобеспечения страны. Иначе не закрывало бы медицинские учреждения», — указывает Азаров.

А общественный деятель, один из лидеров «Союза левых сил» Максим Гольдарб на своей странице в соцсети Facebook написал:

«После «сказочного» приёма, завывания гимнов и молебнов (лишь бы только не приехали) со стороны «соборных» и «едыных» земляков — я их понимаю.

Лучше с вирусом дрейфовать в море, чем попасть в «распростёртые» объятия озлобленных средневековых сограждан — «патриотов».

То, что украинские проблемы с эпидемией коронавируса неизбежно отразятся и на России, убежден российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков. Марков: В Россию коронавирус придет, наиболее вероятно, из Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«В Россию вирус придёт наиболее вероятно из Украины. А в Украину из Италии, где работают около 250 тысяч украинских нелегалов. Нигде нет жесткой системы контроля.

В Украине стараниями американского министра Супрун система здравоохранения вообще разгромлена и доведена почти до африканского состояния. К нам коронавирус придет оттуда вероятнее всего. Дорого встанет России зависимость от разгрома цивилизации в Украине.

Переболеют коронавирусом многие, может и 10% населения. Чем позже, тем лучше для человека, потому что будут какие то лекарства. Возможно, вакцину успеют выработать к лету. Поэтому хотя эпидемия неизбежна, надо ее наступление оттягивать как можно больше», — предполагает он.

На другой аспект проблемы эпидемии коронавируса обращает внимание украинский политик, лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга. На своей странице в соцсети он заметил, что многие страны мира и огромные массы людей уже в ближайшее время могут быть погружены в новую реальность пандемии, которая по психологическим последствиям для общества очень схожа с войной. Волга: Миру нужно готовиться к пандемии коронавируса, как к новой реальности © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«ВОЗ заявил, что правительствам всех стран мира необходимо самым срочным образом реализовывать план мероприятий по подготовке к пандемии коронавируса. Если вакцина не будет найдена уже в самые ближайшие дни, максимум недели, то пандемия, как неконтролируемая эпидемия мирового масштаба, поразит нашу реальность насквозь и всё обретет единый эпидемиологический окрас…

Новая реальность. Она может нас накрыть уже через две или три недели, или через месяц максимум, если не будет изобретена вакцина и вирус не будет побежден. Государства закроют границы, транспорт не будет ходить, заводы прекратят работу, денег не будет, они станут бесполезны, главным и единственной валютой будет еда, которой тоже сразу станет мало», — предполагает Василий Волга.

Бывший внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Берёза был еще более пессимистичен.

«Сначала две цитаты, которые прозвучали вчера:

1.Обладает ли коронавирус потенциалом, чтобы вызвать пандемию? Абсолютно. Она уже здесь? По нашей оценке, еще нет. (с) Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ

2. Я убеждена, что коронаро-бесие это одна из величайших афер мира. (с) Лиза Богуцкая народный депутат фракции «Слуга народа».

Теперь вы сами можете оценить умственные способности #моносброда в ВР и понять, что если коронавирус COVID-19 придет в Украину, то от этих идиотов ждать решения не придется. Они не просто не понимают, что локальная эпидемия может перерасти в пандемию, но даже не знают, что значит этот термин. Передаю привет избирателям "Слуг народа", которые выбрали это в ВР. Если, не дай Б-г, у нас начнется вирусный кризис, то видимо "слуги" вам скажут, что они в коронавирус не верят и выкручивайтесь сами. А с нашим уровнем медицины это будет смертельным приговором для многих», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Пользователи соцсетей единодушны в главном выводе — украинская власть не готова противостоять столь серьезному вызову, как масштабная эпидемия коронавируса. Для этого нет ни организационных возможностей самой власти, ни ресурсов разрушенного бесконечными реформами украинского здравоохранения. Но беда Украины практически наверняка не останется в рамках ее национальных границ и очень скоро за счет миграционных потоков перекинется на соседние страны.

* Организация запрещена в РФ