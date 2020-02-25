Карантин в Италии. Коронавирус штурмует Европу

Резкий скачок заболеваемости пневмонией, вызванной новым коронавирусом, вызвал панику в Европе и прежде всего в Италии. В стране отменяют праздники, а рядовые итальянцы сметают с полок магазинов продукты

В понедельник, 24 февраля, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав готов к проведению еще одной эвакуации украинцев из Уханя. По словам Ляшко, в данный момент ведомство контактирует с теми гражданами Украины, которые остались в эпицентре распространения коронавируса. Ударил током. Приехавшая на карантин в Новые Санжары украинка ужаснулась условиями в медцентре © Telegram-канал UN - груши и сливы

Украинцев спрашивают, готовы ли они вернуться на родину. Если наберется достаточное количество желающих, будет организована новая эвакуация.

Впрочем, после «теплого приема», который уже эвакуированным из Уханя украинцам оказали сограждане, вряд ли найдутся желающие вернуться на Украину.

Тем временем паника охватила Европу. Причина — ситуация в Италии, где зарегистрировали вспышку пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Вспышка болезни

В воскресенье, 23 февраля, Италия ввела карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето. Причина — резкий рост количества заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом COVID-2019. Оно выросло с 4 до 79. В целом в зоне действия карантина проживают около 50 тысяч человек. Теперь они вынуждены оставаться дома. В их городах перенесены все мероприятия, в том числе и футбольные матчи, в школах отменены занятия.

Кроме того, власти Венето решили приостановить всемирно известный карнавал в Венеции. А руководство миланского оперного театра Ла Скала приостановило работу театра на неопределенный срок. Отменил свой показ в Милане и итальянский дизайнер Джорджио Армани.

На следующий день — 24 февраля — количество зараженных COVID-2019 достигло уже 203 человека. К вечеру 24 февраля СМИ сообщили о семи погибших от пневмонии. Большинство случаев заражения — 165 пациентов — были выявлены в Ломбардии. Кроме этого региона, а также Венето, вирус распространился в областях Лацио и Пьемонте.

И это притом, что накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о беспрецедентных мерах, которые принимает его страна.

«Мы считаем, что меры, принятые против коронавируса на следующие 14 дней, могут показать эффективность в его сдерживании. Мы делаем тысячи проверок <…> Мы приняли меры, которые не предпринимала ни одна другая страна. Эти меры должны сдержать риск заражения», — заявил он в ходе интервью на Canale 5.

Конте заявил, что Италия оказалась в «чрезвычайной ситуации общенационального характера».

«Я даю слово, что не буду тратить ни капли своих умственных и физических сил на политические споры», — пообещал премьер-министр.

Несмотря на все меры, коронавирус продолжил распространяться среди жителей Италии. В итоге в некоторых городах наблюдается состояние, близкое к паническому. Итальянцы смели продукты питания с полок местных супермаркетов. Италия закрыла страну для китайских туристов после двух случаев заражения © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«За два дня количество людей на улицах Лоди очень заметно сократилось. Изредка проезжают машины, людей, которые идут пешком, почти не видно. С полок магазинов и аптек исчезли маски, антибактериальные гели и салфетки, найти их просто невозможно. В аптеках говорят, что они их не могут заказать — склады пусты, а производители не справляются с повышением спроса. Частные предприниматели, владельцы баров, кафе и ресторанов в отчаянии, они терпят очень ощутимые убытки. Ведь сейчас последнее, что делают люди — это идут на кофе в людное место», — пишет в колонке на Hromadske.ua живущая в Ломбардии Екатерина Садилова.

Повлияло происходящее даже на мировую киноиндустрию. Во вторник, 25 февраля, стало известно, что кинокомпания Paramount приостановила съемки седьмого фильма серии «Миссия невыполнима», которые должны были проходить в Венеции.

Для Италии тематика коронавируса особенно болезненна, с учетом истории этой страны и происходящего в ней сейчас.

Корни проблемы и её политическое измерение

В своей колонке Садилова рассказывает о «нулевом пациенте», с которого и началась эпидемия в Италии — 38-летнего Маттиа из Кодоньо.

«Его история — это яркий пример, насколько местные органы власти и медицинские структуры оказались не готовы к такому развитию событий. Парню стало плохо еще неделю назад, несколько суток у него была высокая температура и все признаки гриппа, который, как и каждый год в этот период, «косит» всю страну. Он пришел в больницу, в отделение скорой помощи, как это обычно делают в Италии. Однако Маттиа отправили домой, заверив, что у него обычный грипп. Через несколько дней его состояние ухудшилось: кроме высокой температуры, которая держалась и ничем не сбивалась, появились проблемы с дыханием. Он вернулся в больницу, где наконец ему сделали все анализы, которые подтвердили неутешительный диагноз. В критическом состоянии Маттиа перевели в реанимацию, где он находится до сих пор. Врачи борются за его жизнь», — описывает она происходящее. Лизан: Коронавирусом переболеют во всех странах, вопрос исключительно во времени и форме © Facebook, Иван Лизан

В итоге от Маттиа заразились три врача: персонал больницы работал с заболевшим без какой-либо защиты. Заболела и находящаяся на восьмом месяце беременности жена итальянца. Ситуацию отягощает то, что сам Маттиа был не только менеджером крупной химической компании, в которой работает около 500 человек, но и занимался спортом, участвовал в марафонах, был волонтером Красного Креста и вел курсы.

Что интересно — друг Маттиа, который вернулся из Китая и от которого, как считали, заразился итальянец, оказался не инфицирован.

Сейчас в Ломбардии — карантин. Ситуацию осложняет то, что 70% населения регионов, где ввели карантин, работает в Милане — втором по величине городе Италии.

Для Италии тема эпидемии особенно болезненна. По печальной иронии судьбы, само слово «карантин» происходит из тех мест, где он сейчас введен. В XIV веке после страшнейшей эпидемии чумы венецианский дож основал больницу в монастыре рыцарей святого Лазаря на острове Лазаретто. В ней на протяжении сорока дней (по-итальянски quaranta giorni) должны были находиться экипажи судов, прибывающих в Венецию. Благодаря этому решению удалось не только частично оградить Венецию от эпидемий, но и обогатить языки мира двумя словами: карантин и лазарет.

В нынешней Италии призывают сделать выводы из эпидемии.

«Кажется, что вирус прибыл не в барже нелегалов, спрятанный в лохмотьях, но в самолете, возможно, в костюме и галстуке с обычным паспортом», — писал еще 22 февраля в своей колонке в la Repubblica сатирик и журналист Микеле Серра.

Он указывает на то, что распространение эпидемии — расплата за глобализацию, и вспоминает о том, как быстро в свое время по Земле распространилась испанка. При этом в нынешние дни переносят инфекцию состоятельные люди, которые «путешествуют повсюду».

«Поэтому они являются наиболее вероятными носителями инфекции и достойны сострадания и братской помощи, как и все зараженные этого мира», — пишет он.

В то же время Серра пишет, что вирус прекрасно чувствует себя как в теле пролетария, так и в теле богача, как в теле расиста, так и в теле демократа, как в теле ребенка, так и в теле старика.

И именно поэтому, указывает итальянский журналист, никакие политические спекуляции, в том числе и направленные против мигрантов, не должны охватить сегодняшнюю Италию.

«Это должно заставить нас думать, что благоразумие, гигиена и карантин должны сопровождаться очевидным состраданием ко всем нам, множеству эволюционировавших обезьян, которые в равной степени подвержены и удаче, и несчастью. Эпидемия, как ничто другое, заставляет нас сочувствовать друг другу. Эпидемия делает политические спекуляции отвратительными и преступными», — подытоживает итальянский журналист.

И с ним очень сложно не согласиться.