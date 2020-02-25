«Моя мечта - Украина без кацапни». В Запорожье удалось довести до суда дело боевика батальона «Донбасс»

16 сентября 2017 года по маршруту №76 в Запорожье ехал заполненный пассажирами автобус. Как обычно, он остановился на остановке «Институт Днепроэлектро» на Правом берегу. В автобус вошел мужчина и показал удостоверение участника АТО, по которому в городском транспорте предусмотрен бесплатный проезд

Водитель Алексей Лебедев предупредил мужчину, что все льготные места заняты, поэтому тот, если хочет, может ехать в салоне стоя. Пассажир согласился с предложением, но в салон не прошел, а остался стоять возле водителя. Поскольку от мужчины несло перегаром, Лебедев несколько раз попросил его пройти в салон, и тут пассажира переклинило. Он начал возмущаться, ругаться матом и…

— От него пахло водкой и перегаром. Он бил меня рукой и ногой. Я сидел за рулем, а он бил меня по лицу. 5 ударов рукой я помню, потом один ногой, а дальше не помню, — сообщил позже водитель маршрутки.

Поскольку автобус был на ходу, Лебедев, отвечавший за безопасность пассажиров, не мог просто бросить руль. Он сумел оттолкнуть пьяного АТОшника и, обливаясь кровью из разбитого носа, остановил машину.

— Вызвали полицию, она приехала, начинает опрашивать свидетелей происшествия, — рассказывает Украине.ру представитель потерпевшего, адвокат Владимир Ляпин. — На видео с камер наблюдения сотрудников полиции, которое мы сегодня (21 февраля 2020 года. — Прим. Украины.ру) смотрели в судебном заседании, люди говорят, что АТОшник первый начал хамить, что водитель ему не отказывал в бесплатном проезде, но тот ни с того ни с сего проявил агрессию. Что интересно, на видео видно, что когда пассажирки разговаривают с полицией по-русски, АТОшник по-украински говорит полицейским: «Кого вы слушаете? Это же русскоязычное население». Я как адвокат не считаю, что у нас есть украиноязычное население и русскоязычное население. Мы все граждане Украины, у нас у всех одинаковые права.

Восемь пассажиров сами захотели поехать в полицию в качестве свидетелей и подтвердили, что все происходило именно так.

Согласно выданной «Запорожским областным бюро судебно-медицинской экспертизы» и приложенной к материалам дела медицинской справке, у водителя Лебедева перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица, ушибленная рана слизистой верхней губы, ушиб левой кисти и подбородка. После обследования в Городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи назначено амбулаторное лечение в поликлинике по месту жительства. Затем в тот же день провели экспертизу в наркодиспансере. Водитель, как и предполагалось, оказался абсолютно трезвым, а вот буйный пассажир — в состоянии алкогольного опьянения.

При таких обстоятельствах правоохранительные органы были вынуждены открыть уголовное дело по ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождаемое особой дерзостью или исключительным цинизмом), что влечет за собой либо штраф, либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до трех лет.

Не проходит и пары дней, как так называемые активисты из околомайданных общественных организаций устраивают под мэрией несанкционированный митинг с требованием разорвать договор с компанией-перевозчиком ООО «Тревел-Авто», на маршруте которого работал водитель, и неизвестно за что наказать самого водителя.

Мало того, они перекрывают движение транспорта в центре города, создают затор, остановку движения общественного транспорта и аварийно-опасную ситуацию, но реакции правоохранителей нет.

Непонятно вообще, у кого власть в городе — у муниципалитета или у уличных смутьянов. В итоге, вместо того чтобы задержать нарушителей порядка, чиновники вышли к митингующим и пообещали решить, что делать с водителями маршруток, которые отказываются бесплатно возить ветеранов АТО.

А местные СМИ тут же провозгласили, что «водитель избил АТОшника», «ватники совсем распоясались» и т.д. Сам АТОшник в многочисленных интервью (водитель у журналистов интереса не вызвал) сообщил, что Лебедев разбил ему губу.

Действительно, «герой» появился на митинге с пластырем на лице, но в материалах уголовного дела никаких экспертиз подобного рода нет. Также участник АТО рассказал, что такая ситуация возникла у него не впервые, а буквально за день до происшествия было то же самое в другой маршрутке, но все закончилось словесной перепалкой и водитель «заглох».

Таким образом, выходит, что хамить водителям маршруток в пьяном виде для АТОшника — рядовое событие.

Досудебное следствие длилось до конца года, но, когда дело наконец-то передали в суд, случилось удивительное. 16 января 2018 года Ленинский районный суд (район, естественно, переименовали, а суд почему-то нет) вернул прокурору обвинительный акт на основании того, что якобы было нарушено право на защиту — подозреваемому во время следствия не предоставили бесплатного адвоката.

Но в материалах дела, в том числе в материалах допроса АТОшника на досудебном следствии с его подписью указано: подозреваемый заявил, что ему не нужен адвокат и он не будет привлекать его к делу.

Тяжесть же статьи обвинения не предполагает обязательность наличия адвоката. Но адвокат всё-таки появился, только на предварительном заседании, когда суд вернул обвинительный акт.

Этот самый адвокат Валько сообщил, что Центр бесплатной вторичной правовой помощи направил его в это дело, но ему не позволили участвовать в досудебном следствии. В Центр сделали запрос. АТОшник действительно обратился туда 21 сентября 2017 года (через несколько дней после совершения правонарушения), но не указал, в каком именно процессе ему нужна юридическая помощь.

Центр предоставил ему адвоката, но об этом не сообщили прокурору. А адвокат Валько целых 3 месяца после его назначения не принимал участия ни в каких процессуальных действиях (там были допросы и следственные эксперименты) и не прислал ни одного документа о причинах неявки.

Мало того, на подготовительном заседании АТОшник заявил, что адвоката видит впервые. Но обвинительный акт все равно вернули. Прокурор написал апелляцию. Не сразу, но все-таки назначили дату ее рассмотрения. И тут снова чудеса.

«Благодаря ФБ узнал о попытке осудить ветерана, который потерял в АТО руку. Запорожский водитель маршрутки, который отказал бойцу в бесплатном проезде, решил еще и осудить защитника Украины за побои, "нанесенные кулаками левой и правой рук". Ложь очевидна и позорная. Правой руки у бойца нету. Справедливость восстановлена. Прокуратура отказалась от поддержки обвинения», — написал летом 2018-го в Facebook на тот момент генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Во-первых, рука у бойца есть, нигде он ее не терял. У руки не двигается плечевой сустав — это да, но сама она вполне имеется, в чем легко удостовериться с помощью фотографий обвиняемого.

Во-вторых, наличие десятка свидетелей и зарегистрированных побоев сложно назвать «очевидной и позорной ложью». Но, видимо, для генпрокурора без образования, который принимает решение о закрытии дела, руководствуясь информацией из "Фейсбука", возможно все.

Власть поменялась, и запорожский прокурор (удивительно, что такие люди еще остались после всех политических зачисток) снова инициировал рассмотрение дела. На этот раз обвинительный акт утвердили и к сегодняшнему дню успели заслушать показания двух свидетелей и посмотреть в суде запись с полицейского видеорегистратора — ту самую, на которой обвиняемый призывает полицию «не слушать русскоязычное население».

74-летняя свидетельница, которая сидела прямо за водителем, сказала, что хамить первым начал пьяный АТОшник, а когда он кинулся бить водителя, она попыталась его оттащить за ремень сумки, но обвиняемый оттолкнул женщину и продолжил совершение преступления.

"Цинизм этого преступления, — говорит адвокат Владимир Ляпин, — в том, что статус участника боевых действий не дает права наносить кому бы то ни было телесные повреждения. А теперь на каждое заседание суда приходят 20-30 человек с удостоверениями «человек мира», «граждане Земли» (сумасшедшие какие-то), ходят представители ассоциации ветеранов АТО и кричат, что это судилище над патриотом.

На каждое заседание в "Фейсбуке" собирают людей. Я не возражаю, это законом не запрещено, но давить на суд нельзя. Кроме того, в СМИ была организована травля компании-перевозчика, якобы они отказывают в провозе ветеранов АТО. Эти статьи приобщены к материалам дела".

Но кто же он, тот герой, за которого, несмотря на очевидность совершенного преступления, заступаются не только все местные неонацисты, но и сам экс-генпрокурор? Зовут этого персонажа Святослав-Андрей Грушевский по кличке Зорик — активист ВО «Свобода», в 1995 году участвовал в митингах в поддержку чеченских террористов, участник Майдана, боевик "добровольческого батальона «Донбасс»", герой Иловайского котла, где и получил ранение.

В 2015 году бывший тогда президентом Петр Порошенко наградил его орденом «За мужество» III степени, после чего Грушевский решил податься в политику — баллотировался в Запорожский горсовет 7-го созыва по мажоритарке, но не прошел. Ничего удивительного, что при таком бэкграунде Грушевский открытый нацист, расист, русофоб, антисемит и неоязычник.

Его страница в "Фейсбуке" полна национальной и религиозной ненависти, призывами к репрессиям и террору в отношении русского и еврейского населения Украины.

«Из серии «моя золотая мечта». Мне нужна Украина без katsапни, zhидорвы и других глистов».

Забавно, что «патриот» стесняется написать заветные слова как есть, а прячет их с помощью частичного перехода на латиницу.

«Почему те, кто общается московским беканьем, не отказываются от украинского гражданства, а вместе с этим и от избирательного права?»

«У украинцев нет священной или конституционной обязанности слышать и понимать кацапское бекание, которое как глист паразитирует в моем народе».

Чего у Грушевского только нет: и иудо-христианство, и «Христа гэть!», и «жидовская ср@ка», и «уничтожать ЗЕленую погань», и «русскоязычный биомусор».

Вот такого персонажа награждает Порошенко, вот за кого вписываются Луценко, «активисты» и местные СМИ.

По сути денежный иск пострадавшего от побоев водителя маршрутки — это вообще ничего. Один из представителей команды Зеленского в Запорожье отнёс в полицию заявление на Грушевского по ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), но воз и ныне там.

Эта статья на Украине не работает, поскольку пришлось бы привлекать всех, которые «мы здесь власть».

Хватит ли гражданской смелости и профессиональной совести у судей, чтобы по закону наказать преступника, — это вопрос. Да и «наказать» по статье за хулиганку слово слишком громкое. Но Украине пора выбираться из ямы беззакония, куда её погрузили в 2014 году, поэтому даже наказанием за хулиганку в отношении все еще чувствующих себя безнаказанными и неприкосновенными боевиков-неонацистов не стоит пренебрегать.