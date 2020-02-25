В середине прошлой недели в Одесском аэропорту приземлился самолет ВМС США С-40A. Визит проходил в обстановке повышенных мер безопасности. В секретах миссии американского "Боинга" разбиралось издание Украина.ру

За последние пять лет визиты самолетов стран НАТО в Одесский аэропорт перестали восприниматься как нечто необычное. Постмайданная Украина, перешедшая под внешнее управление, приветливо распахнула свои воздушные и прочие двери для новых хозяев, став передовым плацдармом США в противостоянии с Российской Федерацией. Например, во время последних учений «Си Бриз-2019» самолеты военно-транспортной авиации стран альянса попросту заполонили Одесский аэропорт. Стандартные "Геркулесы" С-130, "Глоубмастеры" С-17 и А-400 заметно выделялись свое военной светло-серой окраской в гражданском аэропорту.

Клипер холодной войны

Другое дело, когда в столь неспокойное время Одессу навещает довольно редкий самолет, такой как С-40A Clipper. Самолет рейса номер 168980, принадлежащий ВМС США, коснулся полосы Одесского аэропорта в 15:50 19 февраля. Его появление не осталось незамеченным благодаря онлайн-сервисам, отображающим в реальном времени расписание Одесского аэропорта.

Однако для того чтобы понять возможные причины появления С-40A в Одессе необходимо вспомнить историю и назначение предшественников этого самолета, появившегося во времена холодной войны. С ракетным эсминцем ВМС США в Черное море зашла турецкая подлодка © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

В ныне далекие шестидесятые годы ХХ века, когда ни интернета, ни онлайн-сервисов не было в помине, Вооруженные силы США остро нуждались в замене рабочей лошадки ВВС, поршневого самолета-транспортника C-47. Заслуживший хорошую репутацию во времена второй мировой и корейской войн, а так же множества тайных операций по всему миру, С-47 сочетал в себе качества, как военного, так и гражданского самолета, умевшего, когда надо, не привлекать к себе внимания в гражданских аэропортах. Заменой С-47 стал C-9, гражданская версия пассажирского самолета DC-9, которая выпускалась в трех модификациях «А» для ВВС США, «В» для флота и «С» для корпуса морской пехоты. Основным достоинством этого класса воздушных судов была возможность эксплуатации во всех гражданских аэропортах мира, а также скрытность. Не имеющий серого военного окраса C-9 внешне ничем не отличался от гражданского DC-9, поэтому мог относительно скрытно осуществлять логистику по всему миру, не привлекая к себе пристального внимании со стороны прессы и разведок стран Варшавского договора. Концепция С-47 настолько понравилась Пентагону, что без изменений перекочевала ХХI век. Пришедший в 2001 году на смену C-9, Боинг 737-700, в военной версии, получил название С-40 Clipper, но уже с иным порядком индекса модификаций — «А» для флота, «В» для ВВС и «С» для корпуса морской пехоты.

Концепция этого самолета также осталась неизменной со времен холодной войны — обеспечение критически важной логистики и скрытности ВМС США.

Если «В» для ВВС используется только в пассажирском варианте, то флотский вариант является трансформером. В зависимости от необходимости С-40A Clipper ВМС США может взять на борт или 121 пассажира, или 17 тонн груза. Поскольку логистика США предусматривает только доставку того, что непосредственно нельзя закупить на месте, то небольшой флот американских «Клиперов», всего 15 экземпляров, используется для доставки критически важного оборудования американского флота, базы которого разбросаны по всему миру.

Посылка от Дяди Сэма

Возвращаясь к визиту С-40A Clipper в аэропорт Одессы, прежде всего, следует обратить внимание на то обстоятельство, что, по информации собственных источников издания Украина.ру, самолет ВМС США по прибытии был отправлен под разгрузку. Ассортимент груза источники не сообщили, однако принадлежность самолета к ВМС США и крупные габариты выгружаемых контейнеров, в свете недавних заявлений Конгресса США, позволяют сделать вывод, что в одесском аэропорту происходила выгрузка американской военной помощи, а именно противокорабельных крылатых ракет AGM-119 «Пингвин». ВМС Украины ждут из США еще 4 патрульных катера, их хотят использовать в Средиземном море © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В пользу этой версии говорит ряд связанных между собой обстоятельств. В ноябре прошлого года Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрена военная помощь Украине в размере 300 млн долларов США. Такое ассигнование является рекордным за всю историю отношений Украины и США с 2014 года. Помимо рекордного размера военной помощи, Конгрессом было объявлено о поставках на Украину противокорабельных крылатых ракет морского базирования. Единственным оператором ракет морского базирования в США являются ВМС, самолет которых как раз и был замечен в Одесском аэропорту. Размер погрузочной рампы С-40A Clipper, длина которой не превышает 4 метров, не позволяет принимать на борт контейнеры с противокорабельными ракетами «Гарпун», поскольку их длина в контейнере превышает пять метров. Да и габариты поставленных Украине катеров типа «Айленд» не позволяют разместить на борту столь крупное для патрульного корабля вооружение. На палубе «Айленда» попросту негде поставить пакет из четырех пятиметровых ракет «Гарпун», а вот ракета «Пингвин», длиной менее трех метров, идеально войдет как на палубу «Айленда», так и в погрузочную рампу самолета ВМС США С-40A Clipper.

В пользу этой версии говорят еще и меры безопасности, которые украинская сторона принимает в последнее время для противодействия аэрофотосъемки своих военных объектов. Так, аэропорт, базы погранслужбы и ВМС Украины оборудованы «глушилками» дронов, делающими невозможными полет квадрокоптеров над ними.

Несмотря на малую дальность полета ракеты AGM-119 «Пингвин» — всего 40 километров, она оборудована инфракрасной системой самонаведения, которая не требует сложного радиотехнического оборудования на борту корабля-носителя, поэтому идеально подойдет для отсталых украинских ВМС, да и сами AGM-119 являются для ВМС США балластом и хранятся на складах, поэтому могут быть безболезненно переданы ВМС Украины.