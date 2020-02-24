День защитника отечества, упраздненный в Украине указом Петра Порошенко в 2014 году, вновь разделил народ на два лагеря: тех, кто празднуют, и тех кто осуждают. Официально День защитника Украины отмечается 14 октября. Но 23 февраля до сих пор остается народным праздником, несмотря на запрет и порицание в непатриотизме

Бизнесмен Александр Меламуд традиционно поздравил всех друзей с праздником, несмотря на обвинениях в ватности: «Бывший старлей, командир группы технической разведки (это я о себе) поздравляет всех, кто готов принять поздравления, с 23 м февраля. А кто не готов, тех не поздравляет. И ему(то есть мне) глубоко плевать, кем его будут называть: ватником, совком или ещё как.

С праздником, друзья».



Политолог Виктор Уколов расставил свои ориентиры и не забыл упомянуть (как почти в каждом посте) своего босса: «Хочу напомнить, что в Украине праздник перенесен на 14 октября указом Президента Порошенко. Ему была разница с кем и когда праздновать».



Блогер Сергей Иванов относится к той части украинцев, которые враждебны к любому упоминанию о советском едином прошлом. И враждебность эта демонстративная и нарочитая: «Утром позволил втянуть себя в спор вокруг 23 февраля.

Мое отношение к советским праздникам я артикулировал неоднократно, но даже если вывести эмоции за скобки, чисто логических вопросов остается куча. Что вы празднуете — день какой армии?

▪Армии, которая начала свой отсчет с леща от немцев в 1918-м?

▪Армии, которая с 1945 года получала п…ы по всему миру, и в 1945-м не получила только потому, что союзники открыли второй фронт?

▪Армии, которая обеспечивала наступления «заградотрядами»?

▪Армии, которая успешно воевала с собственным народом, устроив ряд геноцидов?

▪Армии, которая поставила рекорды репрессий, мародерства и издевательства над гражданским населением? Что, б…ь, вы празднуете? Бухайте уже без торжеств, воины».





Журналист Наташа Влащенко описала свои эмоции по поводу заезженного нарратива о «враждебном» празднике: «Лениво листая этот нечеловеческий баттл про 23 февраля, я думаю: догадаются когда- нибудь все эти вятровичи и олешко, что Европа- это оставить всех в покое и понять, что никого не теребит, что ты думаешь по поводу праздников (советских и любых других), писателей (русских и иных)… и что совок- это как раз и есть тот случай, когда лезут в чужие жизни с советами, рекомендациями, порицаниями, — со всем, что никого не гребет. И да, мы (папа, брат, муж, сын) не празднуем 23-е, но с удовольствием поздравляем всех, кто празднует».



Журналист Олеся Медведева уверена, что в любой ситуации нужно оставаться людьми и не стесняться своих традиций: «Это день как идеологический маркер для многих людей. Он и разъединяющий и без того разъединенных, но и объединяющий для тех, кому он важен. Кто-то хайпит на хейте, по типу «кто меня поздравит с этим совковым праздником того забаню», кто-то откровенно забивает за закон о декоммунизации и постит картинки со звёздами, серпами и молотами (не уверена, что это прям запрещено). Но я так скажу, для кого-то этот день важен как праздник, как память, как история. Можно ли судить людей за это? Думаю нет. Можно ли обвинять в чём-то? Тоже нет.

Для кого-то этот день не важен и у него есть другие праздники. Можно ли им навязывать празднование? Думаю, что не нужно. Мой папа служил в северном военно-морском флоте СССР. Для него сегодня праздник. Я его поздравила, так как для него лично это важно. Какой вывод? Не стесняйтесь того, во что вы верите. Не осуждайте тех, кто верит в другое. Главное — в любой ситуации оставаться людьми».



Народный депутат Александр Ткаченко праздник 23 февраля не любит и написал почему: «Сразу для любителей. В армии я был. Солдатом. 2 года. ПВО. Мл.Сержант. Дембель 86. А теперь по сути. В Совке — неплохо вышло. В начале типа «мужской» — праздник с одеколонами и бесполезными мужскими безделушками. Потом —8 марта — женский, там как то более искренне получалось — духи и цветы. Но вот эта натуга — со словами — праздник настоящих мужчин, надо отметить, тостами «за наших любимых»- как то сразу навевала тоску. Потому что советская армия может и была для кого то школой жизни, но для студентов, призванных после первого курса — это был не только культурный шок, но и осознание убогости и пошлости службы защитника Отечества.

На фоне деланности совкового праздника, особенно после независимости Украины, отмечать 23 февраля как-то вообще стало попахивать признанием РФ-ного шабаша вокруг этой даты, а после начала войны 2014-го — кощунством.

Все лучшее для меня в празднике Защитника Украины — теперь в дате 6 декабря — Дне ВСУ и на Покрова. Хотите поговорить про защитников страны — забудьте для начала про праздник у врага. И вспомните, кому вы обязаны своей мирной жизнью сегодня».



Журналист Василий Апасов отметил, как натужно пытаются в информационном поле сегодня подчеркнуть непричастности к празднованию украинцев: «Предлагаю для некоторых СМИ ещё и такие заголовки:

«Как не празднуют 23 февраля в мире»

«10 блюд для непраздничного стола в обычный день 23 февраля»

«Учёные доказали, 23 февраля считается 23% более обычным днём чем весь февраль»

А ведь сегодня и правда ряд СМИ вышли с похожими заголовками. И не только новостные сайты, но и информагентства.

Это очень смешно. Для тех, у кого есть мозг.

Очень.

Я вот сам по себе не особо отмечаю этот праздник, не наряжаюсь в форму солдат Великой Отечественной и не устраиваю дома реконструкции боевых событий… относились мы к нему в семье больше, как к противовесу 8 марта, мужскому дню.

Но кто они, чтобы рассказывать вам, праздновать или нет? Или как именно праздновать?— правильно, никто. Вы сами принимаете решение.

Вот эти же «никто» и все эти ущербные черти, которые так из штанов выпрыгивают, и так пишут что сегодня «не праздник», что скоро наоборот увековечат его ещё и днём противостояния идиотизму!»



Политолог Николай Спиридонов напомнил об отношении к традициям: «23 февраля для меня не день армии, а просто мужской праздник, с которым поздравляли ещё в детстве и к которому я привык, как консерватор.

Когда один из учеников сказал, что хорошо бы отменить жертвоприношение барана, ибо оно стало пустой формальностью, Конфуций ответил: "Тебе жаль барана, а мне жаль моих традиций".



Бывший народный депутат Елена Бондаренко поздравила всех кратко и ёмко:

«С праздником, мужчины! 23 февраля был, есть и будет вашим днем!»



Ее поддержал политик Николай Скорик: «Мы много лет праздновали 23 февраля и 6 декабря. Никто и не думал противопоставлять эти праздники. Для меня 14 октября- Покрова Пресвятой Богородицы. А сегодня мужской Праздник. Всех, кто себя считает мужчиной в классическом понимании этого слова, с Праздником!»