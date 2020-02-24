Самое мощное оружие мира. Что сделал один немец 565 лет тому назад

В воскресенье 23 февраля отмечалась традиционная дата публикации Библии Гутенберга - первой западной печатной книги - она появилась в 1455 году. За неделю до этой даты Украина праздновала 446-летие со дня выпуска «Апостола» - первой печатной книги на современных украинских землях

В четверг 6 февраля сотрудники Государственной пограничной службы Украины изъяли более сотни российских книг.

«Обнаружили очередное «книжное нарушение» в пункте пропуска «Выступовичи» на Житомирщине. Более сотни книг гражданин Молдавии вёз на автомобиле из России и «забыл» задекларировать на украинской границе», — сообщила пресс-служба ГПСУ. По следам похищения Крыма. Нелепые и нахальные кражи шедевров из музеев мира © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Среди того, что ввозил молдаванин на Украину, были научно-популярные издания, литература по косметологии, учебники по праву и медицине.

«Книги изъяты. Их стоимость будет определена впоследствии», — указывалось в сообщении ГПСУ.

За неделю до этого бывший народный депутат, член националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко негодовал: в супермаркете «Ашан» в Киеве продавали книги на русском языке.

«Ашан» на Берковцах, а я думаю, не только здесь, но и по всей Украине, решил поддержать врага в его информационно-языковой войне против Украины. Завезли дешевой макулатуры для всех возрастных групп, чтобы украинцы читали па-рузски, а не совершенствовали свой уровень эрудированности на родном языке. Происходит эта литературная диверсия против украинского книгопечатания, как я понимаю, под патронатом Минкульта Бородянского (министр культуры Украины — Ред.) и бога таможенно-контрабандных дел Нефедов (глава таможни — Ред.)», — написал он.

Среди возмутивших Мирошниченко книг были переводы на русский произведений Ги де Мопассана, Стендаля, Джека Лондона, Джейн Остин, Роберта Льюиса Стивенсона и других классиков.

Украина стала походить на некоторые европейские государства на заре книгопечатания, с их жесткой цензурой и нетерпимостью.

Самое страшное оружие

Вряд ли отпечатав Библию в 1455 году, Иоганн Гутенберг мог предполагать, что создав способ книгопечатания подвижными литерами он вместе с тем создал и сильнейшее оружие в мире. Ни одна бомба, ни одна пушка никогда не превзойдут книгу, которая может повлиять на умы тех, кто контролирует и бомбы, и пушки, и другое оружие. А вот такой социальный институт, как государство, а также отдельные группы людей, быстро поняли, что именно изобрел Гутенберг. Он многократно удешевил и облегчил труд тех, кто желал издаваться. А ведь и государство, да и общество не всегда воспринимало идеи авторов книг. Уже в следующем — XVI веке — печатание книг пытались запретить. Так, французский король Франциск I в 1534 году издал приказ закрыть все типографии. Причиной этого стало Дело о листовках — распространение в октябре того года по всей стране гугенотских листовок, одну из которых, по преданию, Франциск I нашел даже у двери собственной спальни в замке Амбуаз. Это взбесило короля. Однако позже печатникам все же позволили существовать. А вот протестантским лидерам, среди которых был Жан Кальвин, пришлось покинуть Францию. Те, кто этого не сделал, сгорели на кострах. Среди них был и друг Кальвина Этьен де ла Форж. Возрождение спецхрана: Зачем на Украине восстанавливают одну из худших практик СССР © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

Через Ла-Манш от Франции — в Англии — все типографии поставили под контроль власти. Поэтому авторам политических памфлетов, философам и писателям желавшим сохранить свое имя в тайне, приходилось печататься в Нидерландах или в германских княжествах.

Но с развитием печатной техники контроль над типографиями становился все сложнее. Одним из свидетельств неспособности государства удержать под контролем печатное слово стали многочисленные подпольные типографии, которые появлялись в той же Российской империи в конце XIX — начала ХХ века. А первопечатники — люди, которые издавали первые печатные книги на народных языках стали особо почитаемы в разных государствах. Не составила исключение и Украина.

Очень важный «Апостол»

«Свобода», член которой возмущался русскими книгами в «Ашане», как политическая сила берет свое начало во Львове. В столице Галичины очень болезненно относятся к тому, что многие жители Украины говорят, пишут и читают на русском языке. Тем не менее, во Львове до сих пор спокойно стоит памятник Ивану Фёдорову. Его поставили в советские времена — в 1977 году — по случаю 400-летия со дня начала книгопечатания на украинских землях. И никакая декоммунизация и дерусификация не в силах снести памятник. И хотя Музей имени Ивана Фёдорова во Львове всё же переименовали и перенесли из здания Онуфриевского монастыря, где похоронен Фёдоров, памятник типографу не тронули.

Украинцы гордятся, что русский первопечатник выпускал книги не только в Москве, но и во Львове. Его Острожская Библия и «Апостол» — одни из особо почитаемых на Украине книг.

Потому кража, которая произошла в 2016 году, была особо болезненно воспринята украинским обществом. Все случилось 10 мая 2016 года, когда в здание бывшего корпуса Киевского университета, где ныне расположен отдел старопечатной книги Национальной библиотеки Вернадского, зашел мужчина. Он уверенным шагом направился к дежурным сотрудникам библиотеки.

«В библиотеку зашел мужчина, представился представителем одного из контролирующих органов, показал копии документов для проведения сверки книг, хранящихся в музее. По списку называл интересующие его экземпляры. Попросил выделить ему отдельное помещение», — рассказывала позже начальник пресс-службы киевской полиции Оксана Блищик.

В обед мужчина ушел. Сотрудники отдела старопечатной книги дождались вечера, но и тогда незнакомец не объявился. Они зашли в помещение, где тот «работал с книгами», и увидели, что среди оставленных «читателем» томов не хватает старопечатного «Апостола» русского первопечатника Ивана Фёдорова.

Украинские СМИ были взбудоражены. Первоначально думали, что похищен львовский «Апостол» 1574 года — первая печатная книга, выпущенная на землях, ныне входящих в состав Украины, — во Львове. Однако позже заведующая отделом старопечатных и редких книг Национальной библиотеки Вернадского Наталия Бондар уточнила: похищен более древний экземпляр — 1564 года, выпущенный в Москве.

В других записях в Facebook Бондар посетовала на то, что проблемы науки привлекают внимание лишь тогда, когда происходит громкое, скандальное событие.

Спустя почти год министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил: книга найдена. Для того чтобы ее обнаружить, потребовалась помощь Службы безопасности Украины.

«Четверо фигурантов дела задержаны полицией в одном из ресторанов в центре Киева при попытке продать похищенную книгу. Изначально «продавцы» запросили $150 тыс., но сошлись на 100 тысячах. Однако, поскольку торговались они с сотрудниками полиции, в результате получат не деньги, а срок!» — отрапортовал Аваков.

При этом и спустя год министр так и не понял, что похитили не львовское, а московское издание, и заявил, что найдена «одна из первых печатных книг Украины, изданная во Львове в 1564 году Иваном Фёдоровым».

В общем, для «Апостола» всё обернулось хорошо. А вот украинской науке повезло меньше: да, удалось сохранить первопечатное издание. Но вот запреты на ввоз на Украину российских книг ударили по ученым. В частности, украинские чиновники умудрились запретить книгу, необходимую украинским религиоведам для учебы. Речь о книге буддолога Евгения Торчинова «Путь запредельного: Религии мира. Психотехника и трансперсональные состояния». Не повезло и любителям истории. Их лишили книги Андрея Шарыя «Балканы: окраины империй».

Правда история свидетельствует: бороться с печатным словом — себе же дороже. Тем более сегодня, в те дни, когда со свободным распространением книг не могут справиться даже сами их авторы, пытающиеся побороть книжных пиратов.