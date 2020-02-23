Как и положено старшему брату, Владимир Путин делает шаг навстречу Александру Лукашенко. В пятницу вечером российский президент позвонил белорусскому коллеге и сделал компромиссное предложение предоставить Минску 300 миллионов долларов

Бацька поспешил сказать, что это «компенсация за налоговый маневр», которой он требовал, то есть намекнул на свою «перемогу». Но когда его услышали в Москве, то всё обломали: это компенсация, но за снижение пошлин.

Зрада или перемога?

Таинственная и непонятная история со звонком Путина Бацьке была никем не понята, а значит породила массу спекуляций.

Одни поспешили порвать на себе тельняшки, утверждая, что президент России совершил «зраду», сдав выигрышные позиции в переговорах, пытаясь откупиться от неверного союзника, который за спиной у него готовит сдачу Белоруссии Вашингтонскому обкому. Эта теория и солидна, и остроумна, но она не объясняет того, что сумма, которую Кремль «дарит» Минску совсем не та, что требовал президент Белоруссии, а существенно меньше — половина от желаемого. «Никаких компенсаций из российского бюджета». Кремль ответил на претензии Лукашенко © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

О компенсации за налоговый маневр речь вообще не идет и не пойдет, об этом сказали отдельно. То, что Москва официально дезавуировала заявление президента Белоруссии говорит скорее о том, что речь идет о весьма жестком, последнем, «китайском» предупреждении, после которого никто, никому больше ничего не предложит. А перед общественностью Бацька предстал в глупом положении, поскольку все увидели, что он попытался надуть, выдав желаемое за действительное. Однозначно только то, что внезапный поворот связан с посещением столицы Белоруссии главой «Роснефти», Игорем Сечиным.

Сильно похоже на то, что, зная реакции и рефлексии белорусского коллеги, как таблицу умножения, Владимир Владимирович, как заправский сибирский охотник, терпеливо ждал, когда Александр Григорьевич созреет для того, чтобы ему выкатили приманку. Но и «дичь» знает повадки противника не по наслышке, так что наживку не тронул, а отправил своих аналитиков считать, считать и считать. Раз так, то речь скорее всего совсем не о зраде, и не о перемоге. Не подарок, не отступное, не дань, но сделку предложил Кремль белорусскому лидеру. В чем ее суть, станет ясно, как только счетоводы главного белоруса сведут дебет с кредитом.

Плохие новости

Хорошим знаком были интонации Бацьки, когда он сообщал о предложении российской стороны. Плохо то, что экономика Белоруссии от этих игр уже начала потихоньку падать. Почти 2% потерял ВВП республики лишь в январе. Промышленное производство РБ в начале года упало на 5,8%. Перевозки снизились на 17,8% ниже января прошлого года.

Глава Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур уверен в реалистичности консервативного прогноза по росту ВВП в 2020 году на уровне 1,9%. Но международные финансовые институты смотрят на краткосрочную перспективу куда более скептично: этот показатель они видят более скромным — 0,5%. Эксперты каркают, что потенциал экономического роста снизится в среднем на 1% до 2024 года по причине перманентного шока потерь от налогового маневра в России относительно потенциального роста в 2% в год при отсутствии налогового маневра.

Время идет, действия руководства страны отчаянные и явно рискованные. Другое дело, что ва-банк Бацька играет не с шулерами и даже не с равнодушным автоматом. Больше похоже на игру ребенка с родителями, который проигрыш дитяти тут же вернут, чтобы оно не плакало. Смешно, конечно, но похоже именно так и смотрят на эту игру в Минске. Возвращение к стабильным поставкам российской нефти по цене хотя бы чуть ниже рынка пролонгирует стагнацию белорусской экономики и отсрочит наступление ее весьма непредсказуемых последствий в конце 2020 года.

Нефтяные игры

Все утомились от постоянного, раз за разом повторяемого бэкграунда белорусско-российского кейса. Попробуйте воспринять ее в популярной игровой форме. Вся история сильно-сильно напоминает начало 90-х, когда бизнес-схемы на просторах бывшего СССР были несколько проще и менее замысловаты, чем теперь. Как минимум в них был меньше иностранных слов.

Итак, два брата — старший и младший. У старшего есть нефть, он продает ее по-братски, без экспортной пошлины. Такие условия не устраивают компании-поставщики, потому что объемы продаж мизерные. Чтобы их заинтересовать, младший брат платит им «откаты», которые Бацька называет «премии». Цена вопроса определяется контрактами между Белоруссией и российскими нефтяниками, но цифры — секрет. По слухам, в 2019 году премия была 10 долларов за тонну. В этом году россияне хотели ее увеличить до 15 — 18. Такой оптимизм удивит вас, потому что вы следите за почти двухлетней российско-белорусской «холодной дружбой», но нефтяники народ простой и политикой не интересуется. Так совпало, что как раз в тот момент, когда поставщики размечтались об увеличении маржи, Бацька отказался платить им премии вообще. Лукашенко сказал, сколько должен стоить российский газ для Белоруссии © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Москва, как известно, не пожелала удовлетворить братскую «хотелку» продавать по цене российского региона. И это логично, ведь Республика Беларусь, как совершенно правильно твердит об этом ее президент — суверенное, иностранное государство, которое абсолютно справедливо «не позволит поглотить себя России».

Имеет право, но если Кремль, который устал это выслушивать, даст Гомельской области цену Смоленской, не обвинят ли его в попытке аннексировать Гомельщину? Шутка, в которой лишь доля шутки — остальное правда. Именно так это все со стороны и выглядит. И раз так, то Бацька, сказав «ок», согласился покупать по «мировой» цене, но без премий. А без премий поставщикам продавать Минску не интересно. С 1 января Лукашенко приказал не платить премии, нефть поступать в Белоруссию не перестала, но брать ее белорусы не могут.

В этот период Лукашенко прибег к невыгодным демонстрациям протеста, купив задорого норвежскую нефть и продукцию большого друга белорусского народа, российского олигарха Михаила Гуцериева. Последний согласился не брать премию (он возьмет другим), но этот пример все равно не вдохновил российских нефтяников. Тогда Лукашенко прибег к последнему доводу, предупредив, что будет отбирать нефть из «Дружбы» сам, а деньги вернет без премий. Это очень не понравилось российской стороне, но ставки решили не поднимать. Отправили в Минск Игоря Сечина, чтобы он (Роснефть поставляет половину российской нефти) поговорил от имени всех поставщиков, как самый крупный. После его поездки и прозвенел звонок российского президента.

Предложение Путина

Минску подарили возможность получить субсидию, но без репутационных потерь для переговорного процесса, чтобы не девальвировать его вконец. Не компенсация за налоговый маневр, которая может, не дай Бог, затронуть суверенитет Белоруссии, а возмещение за снижение экспортной пошлины.

Конкретнее — премию в 2 доллара за тонну каждый год, пропорционально снижению экспортной пошлины. Сухим же языком это выглядит суше. Россия с 2015 года проводит налоговый маневр, снижая экспортные пошлины на нефть с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых.

Пошлина должна снижаться с 30% на 5 п. п. каждый год и к 2024 году обнулиться. То есть к тому моменту стоимость российской нефти для Белоруссии сравняется с мировой. Сейчас она 83% от мировой цены. В этом месте важно напомнить, что Минск оценивал потери от российского налогового маневра в 2019 году в районе 330 млн. долларов, в 2020 — 430 миллионов. Лукашенко требовал компенсации паки и паки в самых народных выражениях, не останавливаясь и перед живописными, рабоче-крестьянскими аллегориями, как его «ставят раком». При этом переговоры окутали тучи пыли легенд и мифов. Рассказывали о какой-то «ревизии союзного договора», «углублении интеграции», «дорожных картах сотрудничества». Рисовали утопические утопии об общем эмиссионном центре, едином парламенте, президенте, а также общем налоговом кодексе. Это пробудило застоявшуюся фантазию профильных экспертов, и они стали грезить наяву, продуцируя футурологии, одна другой радужнее. Послесловие к визиту Помпео. В США понимают, почему Лукашенко хочет восстановить с ними отношения © REUTERS, THO/IVE | REUTERS, THO/IVE | Перейти в фотобанк

Когда же золотая пыль рассеялась, выяснилось, что дело в простой сумме, которую Минск привык считать своей, а когда напомнили, что они не Белорусский Федеральный округ — почувствовали себя обворованными. И начались русские страсти, почище мексиканских. Скидка 2 доллара с тонны означает, что белорусские НПЗ в этом году смогут сэкономить около 36 — 48 млн. долларов. Это зависит от того, какой объем нефти будет куплен. Как в 2019 году — 18 млн. — или, как планировалось на 2020 год — 24 млн. За 2020-2024 гг. скидка с премии составит около 360 миллионов долларов. При сохранении структуры поставок, половина этой суммы придется на «Роснефть». То есть эту схему и озвучил Сечин на встрече с Бацькой.

Что ответит Минск

Минску предложена новая форма субсидирования, чуть сниженная в сравнении с предыдущими — 50 миллионов долларов в год. Это прорыв из тупика: ранее любая компенсация увязывалась с мифическими «дорожными картами». В свою очередь Белоруссия обязуется покупать российскую нефть по цене 83% мировой. Эта цифра на 3% выше предыдущей.

Слово за белорусской стороной и есть хорошие признаки: Бацька думать будет. «После переговоров с Путиным и его предложения мы посчитаем сейчас. Это же простой счет — наши потери от уменьшения таможенной пошлины по нефти», — сказал он послу РБ в Москве, Владимиру Семашко. Еще один секрет полишинеля: компенсацию Минску будут платить российские компании. В пятницу белорусские чиновники и представители нефтяных трейдеров проводили переговоры и просчитывали варианты сотрудничества. Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в эти дни находился на встречах в Москве. Белорусская сторона озвучит свое видение в понедельник, 24 февраля. Ждем.