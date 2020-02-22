Украина.ру продолжает последовательно предлагать читателям новости украинской жизни. Хотя при этом просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать — это уж как пойдёт

Прошедшая неделя прошла под знаком безопасности. Чего только на неделе не было — и конференция по безопасности в Мюнхене, и заседание СНБОУ, и заседание Совбеза ООН, и, наконец, героическое отражение элитой нации вероломного нападения «летучего уханьца» — самолёта, доверху набитого китайским коронавирусом.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна ведёт в Европе войну и он будет её продолжать до полного свержения Трампа.

Это не совсем правда. Сказал он немного не так. Но смысл был именно такой — можете не сомневаться.

Владимир Зеленский пообещал провести местные выборы в Донбассе и Крыму в октябре 2020 года через пять лет.

Это правда. Всё так и было. «Украинская неправда». Выпуск №1 © AFP, Fabrice COFFRINI | AFP, Fabrice COFFRINI | Перейти в фотобанк

На заседании Совета безопасности ООН, созванного в связи с обострением на Донбассе, представитель Германии раскритиковал действия своего правительства, которое не выполняет Минские соглашения.

Это не совсем правда. Представитель Германии раскритиковал, разумеется, Россию. Но дело в том, что в Минских соглашениях Россия имеет ровно такой же статус, как и Германия, — гаранта выполнения соглашений, а не участника.

Объясняя инициативу президента Зеленского о проведении совместного патрулирования линии госграницы, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал: «есть Нацгвардия, которая должна контролировать прилегающую территорию, и есть жители местных общин, которые так же, по хорватскому примеру, могли бы принимать участие в совместном патрулировании. Но это не значит, что это будут боевики. Речь не идет о тех людях, которые имели оружие. Перечень этих людей будет определяться военно-полевыми судами».

Это не совсем правда. Последнее предложение мы добавили от себя. Хотя по смыслу оно соответствует.

Как и обещал Андрей Ермак, отставка Владислава Суркова привела к согласию Москвы на изменение порядка выполнения условий Минских соглашений.

Это неправда. Но Ермак был так убедителен… «Украинская неправда». Выпуск №2 © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Директор Института национальной памяти Антон Дробович отказался декоммунизировать названия «хрущёвка» и «сталинка». По его мнению, «эти сленговые слова — часто очень разоблачительные в отношении большевистского строя и системы, которая уничтожала людей. Я неоднократно говорил по этому поводу с бомжами в моём районе, они согласны скорее жить в коробках из-под холодильников, чем в хрущёвках».

Это неправда. Последнее предложение мы за него сочинили.

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович резко раскритиковал заявление своего преемника. «Отказ от декоммунизации домов — возмутительное проявление отказа от политики национальной памяти, заложенной при Петре Порошенко», — сказал он.

По его мнению, это не единственное проявление преступного отношения к вопросам национальной памяти при новой власти. «Например, недавно была годовщина со дня проведения т.н. «Ялтинской конференции» — преступного сговора Сталина-Рузвельта-Черчилля. Эта тема не была использована совершенно! Между тем, необходимо было:

— официально заявить, что Россия разрушила установленные в Ялте границы и основы миропорядка;

— потребовать денонсации закрепления в Ялте пакта Молотова-Риббентропа;

— выразить протест в связи с посещением оккупированного Крыма Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем;

— внести их на «Миротворец» и запретить въезд на территорию нации посмертно;

— потребовать заменить на памятнике в Ливадии фигуру Сталина на фигуру Бандеры.

И это как минимум!»

Это неправда. И вот именно это удивляет… Западная Украина с 17 по 21 февраля: протесты против «возвращенцев» из Китая и «дипломатическая контрабанда» © Тернополяни Тернопіль

Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко оценил ситуацию с эвакуацией украинцев из Уханя так: «Всё больше понимаю, что дату возвращения украинцев из Китая определили не случайно. Наше внимание отвлекают от преступлений януковичей против Майдана. Сталкивают лбами, чтобы мы потеряли память. Колеблюсь только: эту дату определили на Банковой или просто из Кремля спустили?»

Это правда. Так он и написал.

Бывший губернатор Львовской области Олег Синютка, комментируя возможность эвакуации украинцев из Уханя во Львов, предположил, что это «банальная месть за патриотизм и проукраинскую позицию во время избирательных кампаний».

Это правда. Так он и написал.

Под Тернополем люди поют молебны Богородице с просьбой отпугнуть эвакуированных из Уханя.

Это тоже правда. Всё так и было.

Ульяна Супрун отчиталась перед нацией о своей работе: «теперь я могу с уверенностью сказать, что медицинская реформа, над которой я трудилась не покладая рук, завершена! Поджигайте!»

Увы, это неправда. Широкая общественность жаждет сжечь не Супрун, а эвакуированных украинцев.