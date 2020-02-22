Русский Дисней из Луганска

120 лет назад в Луганске в простой крестьянской семье родился человек, которого на Западе называли не иначе как "советским Диснеем" - Александр Лукич Птушко

На самом деле фамилия его, как водится у людей артистического склада, звучала чуть по-другому — Птушкин. Почему творец многих советских киносказок выбрал украинизированный вариант, остается только гадать. Возможно, так проявился его откровенно ернический склад характера, без которого невозможно представить работу над огромной и новаторской картиной, каковой в судьбе Птушко стал "Новый Гулливер" (1935).

Для начала ему повезло

Надо сказать, что фабрично-заводская обстановка и барачная жизнь тогдашего Луганска едва ли способствовала тому, чтобы сын бедняка стал кем-то другим, нежели шахтером, кузнецом, слесарем. Практически одинаковая стартовая позиция была у Птушко и Ворошилова. Оба луганчанина не просто выбились в люди, но стали знаменитостями каждый в своем роде, доказав и без того известный факт — настоящий талант всегда пробивает себе дорогу.

У Саши Птушкина рано обнаружились замечательные способности к рисованию, нашлись и добрые люди, которые помогли ему природный дар развить. Правда, к тому времени, когда первоначальная учеба завершилась, в Россию безжалостно ворвалась Гражданская война. Птушкин-младший немедленно забыл изобразительное искусство и "за народное дело он пошел воевать" — в 1919 году луганский самородок в рядах Красной армии машет саблей и стреляет из винтовки, тысячи миль скачет на коне в рядах легендарной 1-й конной армии Буденного. Кстати, для художника любой опыт — клад, и кто знает, может, зрелище десятков тысяч конников, скачущих по бескрайним степям Новороссии, дало пищу для ума Птушко-кинематографиста.

Впрочем, до этого звания еще надо было добраться. А пока демобилизованный конармеец Птушкин, еще не ставший Птушко, возвращается в родной Донбасс. Как ни странно, в разоренном войной крае, в условиях жесточайшего дефицита хлеба, угля, денег, специалистов, бумаги вовсю кипела культурная жизнь, доселе здесь практически неизвестная. Птушкин пытается найти применение своему таланту художника. Зарабатывая на жизнь, он рисовал плакаты, писал заметки в Бахмуте (ныне — Артёмовск) для газеты "Всесоюзная Кочегарка" и даже актерствовал на сцене в местных полупрофессиональных труппах. Пока не понял, что пора торить путь в Москву. Донецкий цирюльник. Любимый композитор Михалкова довел столицу ДНР до экстаза © Facebook, Александр Парецкий/mmdm.ru

А мог бы выйти бухгалтер

В столице Александр Птушкин проучился три курса в Московском институте народного хозяйства. Судя по всему, туда его отправила комсомольская или партийная организация — тогда именно через этот упрощенный порядок получения московской прописки и большого образования прошли очень многие донбассовцы, ставшие впоследствии знаменитыми, начиная с Никиты Хрущева. Правда, художник в Птушкине довольно скоро одолел экономиста. Тут уместно будет провести параллель с тем, как полвека спустя примерно так же в кинематограф придет дончанин Юрий Кара, который сначала окончил Московский институт стали и сплавов, а уж затем пошел получать диплом ВГИК.

У Птушко (дальше будем уже так его именовать) эта дорожка была еще сложней. Из института народного хозяйства он отправился не в мир кинематографа напрямую, а в мир только нарождающейся мультипликации. В 20-х у нее еще не было того успеха, который ей через четверть века подарит телевидение. Но желающих заниматься "самодвижущими человечками" было предостаточно.

В 1927 году Александру Лукичу удается устроиться работать художником-мультипликатором на Москинокомбинат (будущий "Мосфильм"), где он внезапно увлекается созданием кукол для анимационных фильмов. Он их придумал и создал превеликое множество, но именно те, которых он увлеченно мастерил в конце 20-х, стали тем толчком, который привел его впоследствии в мир киносказки. Росло мастерство и режиссера-мультипликатора Птушко, пришли первые успехи — в 1932 году уроженец Луганска снимает первый в стране звуковой мультипликационный фильм "Властелин быта". Это был прорыв в неведомое. Примерно тогда же у Птушко зародилось желание приспособить к нуждам классики кукольную анимацию, а также совместить с ней чистый игровой кинематограф. Таким в те времена в мире занимались единицы. И среди них начинающий 35-летний режиссер из Москвы Александр Птушко.

Примечательно, что параллельно с ним стихию кинематографа мало-помалу подчинял своему таланту второй величайший сказочник советского кино, сын обрусевшего ирландского инженера Александр Роу. Конечно, интересно было бы посмотреть, как он прочувствовал бы для экрана классический образ Лемюэля Гулливера, созданный великим британским писателем Джонатаном Свифтом на ирландской тематике. Но история не знает сослагательного направления. И "Новый Гулливер", первый в мире полнометражный фильм с использованием объемной мультипликации, снял Александр Птушко. 85 лет назад.

Энтузиазм находит соратника

Интересно, что снимал он его в сотрудничестве с никому тогда неизвестным, молодым кинооператором Николаем Ренковым. Первый блин у них вышел отнюдь не комом — они вместе успешно отработали на упомянутой уже короткометражке "Властелин Быта". Птушко знал, что Ренков не менее его самого одержим изучением непаханой целины мультипликационных и кинематографических техник и методов. Они давали автору огромное поле для маневра в сценарии. Визуальное воплощение фантазии Птушко-сценариста об артековском пионере, попавшем в страну лилипутов, где он сыграл роль вождя и динамита социальной революции, не было бы возможным без мультипликации и макетных съемок. Подлинная история Донбасса: от покупки знаменитостей до сотворения звёзд © Павел Нырков

Гулливер действовал в художественном пространстве, созданном исключительно средствами объёмной мультипликации и огромным количеством комбинированных и макетных съёмок. Этому способствовало бурное развитие кинотехнологий 1930-х, в частности, транспарантных съёмок, сущность которых в возможности снять необходимое действие на заранее снятом фоне. «Без освоения этого метода съёмки не было бы и фильма», — признавались позже Птушко с Ренковым в своей книге «Комбинированные и трюковые киносъёмки».

Куклы, куклы! Одних только кукол 3000

В «Новом Гулливере» методом транспаранта выстроена сцена, когда Петя призывает на помощь флотилию: на дальнем плане кадра работал пионер, на переднем — куклы, исполняющие роль королевского войска. Кстати, кукол для фильма было сделано невероятно много — в общей сложности около 3000. До полутора тысяч участвовало в съемках.

Описывая технические новаторства "Нового Гулливера", уже в нынешнем веке киновед Дмитрий Мансуренков рассказывал: "Для перемещения камеры при покадровых съёмках кукол были изготовлены специальные конструкции, позволяющие делать не только наезды, отъезды или проезды, но и имитировать съёмку с операторского крана. Особое внимание уделялось расчётам глубины резкости, чтобы при съёмках кукол резкостные соотношения между первоплановыми куклами и куклами в глубине кадра соответствовали распределению резкости при съёмках актёра. На актёра и кукол нужно было устанавливать одинаковый по характеру, но совершенно разный по интенсивности световой рисунок".

Весь мир ходит по следам Птушко

Конечно, всех новшеств, среди которых были и звуковые, звукозаписывающие, оптические, нам в одной статье не описать. Об этой киноленте, давным-давно вошедшей в учебники киномастерства, написаны солидные книги. Мы же заметим главное — идея "Нового Гулливера" в части сценария и методов съемок была столь новаторской, увлекательной, эффективной, что ее по сей день в разных вариациях используют режиссеры многих кинокартин, среди которых на ум первой приходит замечательное американское кино "Кто подставил кролика Роджера". Все, что было придумано Александром Птушко, в той или иной степени использовано и в великой киносаге "Властелин колец" Питера Джексона, и в популярной серии фильмов о Гарри Поттере и его друзьях.

После Великой Отечественной войны Птушко окончательно перешел к сказочному кинематографу. Во всех своих картинах он совершенствовал технические и изобразительные методы комбинированных съемок. Наряду с Александром Роу он стал практически монополистом в деле создания киносказок. Все, что было им создано, сразу вошло в золотой фонд советской киноклассики — «Каменный цветок» (1946), «Садко» (1952), «Илья Муромец» (первый советский широкоэкранный фильм со стереозвуком, 1956), «Алые паруса» (1961), «Сказка о потерянном времени» (1964), «Сказка о царе Салтане» (1968), «Руслан и Людмила» (1972).

А ведь были еще и киноленты, в которых он выступал просто создателем кукол или трюков. И делал это всегда с огромным интересом и ответственностью. Так что, когда вы будете пересматривать, скажем, "Детей капитана Гранта" или "Вия", знайте, что весь ирреальный мир в этих фильмах создан руками луганского самородка.