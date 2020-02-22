Как это было 22 февраля 2014 года: Смена власти на Украине

Шесть лет назад, 22 февраля 2014 года, произошла смена власти на Украине. Победившие на волне Майдана силы называют это революцией, их оппоненты считают, что произошёл государственный переворот

На улице Институтской, носившей следы недавних столкновений, утром в этот день было сравнительно безлюдно. Ни блокпостов, ни милиции. То там, то здесь — сгоревшие автомобили, брошенные кем-то щиты и каски. Накануне вечером майдановцы заняли правительственный квартал, здания парламента, Кабинета министров, Администрации президента, Министерства внутренних дел. Как заявил комендант Майдана (и будущий спикер Верховной Рады) Андрей Парубий, сотрудникам милиции было предложено присоединиться к активистам для совместного патрулирования улиц Киева.

Баррикады были завалены цветами. Тут и там собирались группами майданщики и просто любопытствующие. Кто-то предложил идти к Верховной Раде — там открывалось пленарное заседание. Это заседание, если судить по кадрам хроники, было для некоторых парламентариев не совсем добровольным — кого-то били прямо в зале. По словам информированных источников, некоторых оппозиционных депутатов вынудили участвовать в заседании угрозами.

Напомним, Виктор Янукович подписал 21 февраля с лидерами оппозиционных фракций под гарантии стран ЕС соглашение об урегулировании политического кризиса, предусматривающее возврат к Конституции 2004 года, проведение конституционной реформы и досрочных президентских выборов. Однако соглашение не было выполнено, вечером этого же дня Янукович покинул резиденцию в Межигорье.

Поклонская намерена начать публичное следствие по Майдану © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк Александр Турчинов. Депутаты также одобрили постановление о самоустранении «неконституционным образом» Виктора Януковича от исполнения своих конституционных полномочий обязанностей — «не выполняет свои обязанности». Рада назначила внеочередные выборы президента на 25 мая 2014 года («за» было подано 328 голосов).

Мог ли Янукович не бежать? На этот вопрос ответил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров во время пресс-конференции в рамках спецпроекта «Украинское досье» редакции издания Украина.ру. По его словам, действовали специальные группы, перед которыми была поставлена задача ликвидировать легитимного президента.

«Началась звериная охота на бывшее руководство», — рассказал экс-премьер.

22 февраля 2014 года депутаты ВРУ выразили недоверие генпрокурору Украины Виктору Пшонке. Исполняющим обязанности главы МВД стал Арсен Аваков, тут же заявивший, что в состав руководства МВД войдут представители «самообороны Майдана» и «Правого сектора» (организация, запрещённая в России. — Ред.).

Представителей этих структур пригласил «к совместной работе» и назначенный Радой уполномоченным по контролю за деятельностью Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко.

Было принято заявление, в котором сообщалось: Верховная Рада берёт власть в свои руки. Янукович, который в это время находился за пределами Киева, заявил в интервью каналу «112 Украина», что не собирается подавать в отставку и не собирается подписывать решения Верховной Рады, которые считает противозаконными.

Происходящее в стране Янукович определил как «вандализм, бандитизм и государственный переворот». Дробницкий: Миллионы американцев узнают, что администрация Обамы убила 100 человек на Майдане и обогатилась на миллиарды долларов © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

В Харькове в этот день состоялся съезд представителей власти и депутатов Юго-Востока под председательством главы Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина. Янукович на съезде не появился. Вечером харьковские активисты Евромайдана атаковали Харьковскую облгосадминистрацию.

Верховная Рада 22 февраля приняла также постановление об освобождении экс-премьера Юлии Тимошенко, отбывавшей наказание по «газовому делу». Уже вечером Тимошенко прибыла в Киев и выступила на Майдане, сидя в инвалидной коляске. Триумфа не получилось, собравшиеся на Майдане встретили политика достаточно холодно. Тимошенко заявила, что вернулась уже в «новую Украину», и назвала «освободителями» погибших на Майдане. Она также призвала привести на Майдан Януковича и «всю ту шваль, которая его окружала».

Тимошенко также пообещала майдановцам быть «гарантом того, что вас никто не предаст, никто больше не пойдёт тем путём, которым привыкли ходить политики». По её словам, «политика иногда бывает большим театром».

Как это верно.