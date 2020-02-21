Закончить войну в Донбассе мешает партия «ни войны, ни мира», встреча эвакуированных из Китая украинцев была дикостью, а майданный миф с годами разрушается

Украинские политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Обострение в Донбассе: задача — сорвать мирное урегулирование

В начале недели главной темой на Украине вновь стал Донбасс: сначала в стране горячо, со спорами обсуждали документ «12 шагов к большей безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе», который презентовали на прошлой неделе в Мюнхене.

Документ подразумевает шаги для политического урегулирования в Донбассе.

А уже во вторник, 18 февраля, в регионе случилось военное обострение — недалеко от города Золотое. 29 октября прошлого года там развели войска. Новые столкновения совпали по времени с пятой годовщиной Дебальцевского котла.

Украинские войска, с одной стороны, и силы ЛНР, с другой, традиционно обвиняют в обострении друг друга. С обеих сторон были погибшие и раненые.

Обострение в Донбассе: что это было и кому выгодно. Мнения экспертов © REUTERS, Oleksandr Klymenko | REUTERS, Oleksandr Klymenko | Перейти в фотобанк Зеленский объявил о планах секторального разведения, то есть постепенного отвода войск по всей линии фронта, от чего Украина раньше отказывалась. Об этом напомнил эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов.

«Накануне было объявлено о презентации Национальной платформы примирения и единства советника секретаря СНБО Сивохо. Незадолго перед этим была принята отставка Владислава Суркова. Эти все события могли насторожить противников урегулирования, возможно, с обеих сторон», — отметил эксперт, добавив, что один эффект уже сеть: перенесена презентация Нацплатформы.

В то же время, сказал Попов, заявление Зеленского после заседания СНБО не направлено на разжигание страстей, а довольно спокойное, что соответствует характеру инцидента.

Сложно сказать, кому выгодно обострение, говорит директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он не исключает, что «так просто совпало».

«На линии разграничения были военные действия, и эти действия могли привести к эскалации. То, что это произошло в день созванного по инициативе Совета безопасности ООН, посвященного Минским соглашениям, конечно, может что-то значить, но говорить однозначно, что это кому-то выгодно, достаточно сложно.

В целом такие процессы могут быть выгодны кому-то как в Украине, так и в Донецке, Луганске и России — тем, кто пытается подорвать и дискредитировать мирный процесс, а также те действия, которые были сделаны по части развода сил», — сообщил эксперт.

В целом же кардинально на диалог России и Украины эта ситуация не повлияет, прогнозирует Бортник.

План «12 шагов» — это по сути не план мира, а план стабильного устойчивого перемирия, который ведёт к приднестровизации конфликта. Такое мнение у политтехнолога, руководителя аналитического Центра «Третий сектор» Андрея Золотарёва. По его словам, логика простая: кто хорошо торгует, тот не воюет.

«Этот документ в плане перспектив возвращения Донбасса в состав Украины делает куда больше, чем заявления политиков о том, что это можно сделать с помощью самой сильной армии в Европе. Но это звучит как оксюморон, поскольку у самой нищей и коррумпированной страны Европы по определению не может быть самой сильной армии», — заявил эксперт.

Фесенко об обострении в Донбассе: «Серую зону» должна контролировать третья сторона © Facebook Владимира Фесенко

«Любое устойчивое перемирие сотрёт с политической карты очень серьёзные силы и по ту, и по другую сторону. Естественно, что это никому не выгодно. Причем у них гораздо больше возможностей поломать любые планы Зеленского. Он искренне стремится к политическому решению, но у него не хватает ресурсов и политической воли, чтобы сломить сопротивление этой партии «ни войны, ни мира», — рассказал Золотарёв.

«Коронавирусные бунты»

В ночь на 21 февраля в поселке Новые Санжары произошли столкновения местных жителей и сил полиции с Нацгвардией. Так украинцы встретили сограждан из Китая, которых после долгих мытарств и полётов/поездок по стране привезли в Полтавскую область.

Протесты сначала прокатились по Западной Украине, противники Зеленского обвиняли власти чуть ли не в умышленном геноциде «патриотов».

Мир облетели кадры драк с силовиками, погрома автобусов с эвакуированными. Истерия, которую начала Западная Украина, опозорила всю страну. Украинцы показали миру, что не являются единой нацией.

«Честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина — это Европа, так вот… вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы — Европа эпохи Средневековья. К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не… не хочу сейчас подбирать неправильное слово», — уже в пятницу заявил Зеленский.

Алексей Попов назвал происходящее дикостью. Это показывает, что никакой революции достоинства, изменившей общество и установившей солидарность между всеми украинцами, нет, убеждён эксперт.

«Не люди, а подобия зверей». Что показала история с эвакуацией украинцев из Китая © REUTERS, AP | REUTERS, AP | Перейти в фотобанк — отметил Попов.

Общество реагирует, конечно, некрасиво, но такая ситуация могла бы случиться в любой стране, считает Руслан Бортник. Сейчас мир живёт в условиях информационной эпидемии, которая усугубляется непрофессиональными и неэффективными действиями власти, сообщил политолог.

«Обществу не разъяснили все риски или отсутствие рисков, связанных с коронавирусом. Потом власть долгое время не могла решиться на то или иное действие. Сначала их хотели разместить во Львовской области, но, поскольку люди там были против, власть изменила решение. Самолет кружил 15 кругов над Харьковом, и только потом эти люди поехали в Полтавскую область.

Эта неуверенность, несистемность и непоследовательность власти, помноженная на недостаточную информированность населения, действительно привела к тому, что часть людей попыталась воспрепятствовать размещению эвакуированных», — подчеркнул Бортник.

Также он считает, что тут сыграл роль факт местных выборов: местные депутаты и чиновники пытались разыграть карту «патриотизма» и показать, как они защищают край от китайского коронавируса.

Ситуация с «коронавирусными бунтами» искусственно подогревалась, уверен Андрей Золотарёв. Организация подобного рода акций стоит несколько десятков тысяч долларов, чтобы пустить волну через ботов в соцсетях, «и мы это видели».

«Понятно, что для команды Порошенко всё, что ни делает нынешняя власть, — это все «зрада». А если «зрады» не случаются, то благодаря заслугам «патриотичной команды Порошенко».

Говорят, что на митингах в Новых Санжарах засветился человек, нечужой Киве, но я далек от мысли, что к этому приложила руку команда Авакова. Он скорее воспользовался этим, чтобы показать свою незаменимость. Якобы он является единственной твёрдой точкой в нарастающем хаосе и вакууме власти», — пояснил политолог.

Коронамайдан. Самолет с эвакуированными из Китая вызвал в Украине беспорядки © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

«Идёт превращение людей в «оленей», которыми можно легко манипулировать, играть их страхами. Это как раз заслуга постмайданной пятилетки, которая активно работала на разделение общества, на стравливание, на нагнетание страхов», — заявил Золотарёв.

По его мнению, 20 февраля можно с уверенностью назвать днем национального позора.

«Нужно провести расследование, кто организовал эту волну в соцсетях, и выйти на заказчика. Это несложно. Одним словом, власть должна продемонстрировать, что у нее есть воля к самосохранению», — сказал политолог.

Евромайдан: «с победой не получилось»

На неделе на Украине отмечают шестую годовщину трагических событий на Майдане и фактической победы Евромайдана. В обществе вновь разгорелась дискуссия, что это было: победа революции или госпереворот?

Свой опрос провели Социологическая служба Центра Разумкова и фонд «Демократические инициативы». В середине декабря 2019 года они опросили 2017 украинцев об отношении к событиям на Майдане в конце 2013 — в начале 2014 года.

По данным социологов, 45,5% опрошенных сказали, что расценивают события шестилетней давности как Революцию Достоинства. 23% назвали случившееся на Майдане «антигосударственным переворотом», еще 17,7% — «вынужденной сменой власти не совсем легитимными средствами».

Кто расстрелял Майдан? Итоги 5 лет расследований © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«В целом эти события показали, что поминание «Небесной сотни» было достаточно малочисленным и не стало серьезным поводом для серьёзной мобилизации противников власти», — заявил политолог.

Как и евроинтеграционный, так и майданный миф рушится, отмечает Андрей Золотарёв.

«Понятно, что не было никакой «Небесной сотни», что просто конструировали выгодный власти политический миф о людях, которые пожертвовали жизнью ради свободы.

На самом деле люди были брошены, как скот, на убой политическими проходимцами и негодяями, которые на их костях рвались к власти. В итоге мерзавцы победили негодяев», — сказал политолог.