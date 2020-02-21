Пятого президента Украины Петра Порошенко могут привести на допрос принудительными методами. Глава Госбюро расследований Ирина Венедиктова в интервью сообщила, что систематические неявки (30 раз) стали поводом подготовить соответствующие документы в Генпрокуратуру

«Производства продвигаются очень трудно. Петр Алексеевич не является на допросы. Есть у него такая привычка… По двум эпизодам — превышение лимитов неявки. И мы подготовили пакеты с доказательствами по приводу, они перенаправлены в Генеральную прокуратуру. Мы должны согласовывать это с прокуратурой, затем передавать материалы в суд. Пусть суд решает, достаточно ли оснований для привода», — сообщила Венедиктова.

В то же время она выразила надежду, что Порошенко одумается и явится добровольно.

«Моя задача, как временно исполняющего обязанности директора, — организовать работу досудебного расследования. Как я буду выглядеть в глазах следователей, в глазах общества, когда делаю свою работу, а человек 30 раз не приходит допрос?» — подчеркнула Венедиктова.

Несмотря на то что бывший гарант Конституции является фигурантом свыше десятка уголовных производств, он пока чувствует себя весьма вольготно, игнорируя под разными предлогами вызовы ГБР на допросы.

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Уголовные дела, в которых фигурирует Порошенко

13 мая 2019 г. Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства высших должностных лиц государства в деятельность судей во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 18 апреля по делу «ПриватБанка».

Заявление подали судьи Окружного административного суда Киева против Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и главы Нацбанка Якова Смолия.

18 апреля того же года после решения суда, который удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского о незаконности национализации «ПриватБанка», Порошенко пугал украинцев экономическим коллапсом в случае избрания президентом Владимира Зеленского и возвращения банка Коломойскому.

В тот же день было созвано экстренное заседание СНБО, где действующий на тот момент глава государства, то есть Порошенко поручил Службе безопасности Украины и Генпрокуратуре оценить наличие оснований для открытия уголовного дела на судей «за неправосудное решение». Такие действия можно расценивать как давление, посягательство на независимость судов, что квалифицируется ст. 376 УК Украины (вмешательство в деятельность судебных органов).

21 мая Порошенко стал фигурантом дела за попытку свержения конституционного строя (ст. 109 УК Украины), государственную измену (ст. 111 УК) и превышение власти (ст. 426 УК). Заявление в ГБР подал известный юрист Андрей Портнов.

Основанием послужил инцидент в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда Военно-морские силы Украины устроили провокацию, пытаясь по приказу из Киева самовольно пересечь пролив. Итог — столкновение с погранслужбой РФ, арест украинских моряков. Позже президент Порошенко инициировал введение в стране военного положения.

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Два дела были открыты 22 мая. Первое из них открыла Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 22 мая. Оно связано с мошенническими схемами в энергетике, с помощью которых через ряд облэнерго миллиарды расхищались в интересах Порошенко и замглавы фракции БПП Игоря Кононенко.

Все началось с того, что в Украину вернулся бывший директор компании «Энергомережа» Дмитрий Крючков, давший показания в НАБУ. Возглавляя компанию «Энергомережа», Крючков при участии Кононенко контролировал долги разных предприятий перед Запорожьеоблэнерго и Черкассыоблэнерго, контрольный пакет акций которых принадлежал государству.

Забирая средства, компания не передавала их в бюджет, а выводила за рубеж. Находясь в Германии, Дмитрий Крючков давал интервью украинским оппозиционным СМИ, где подробно раскрыл систему махинаций. По его словам, о них прекрасно был осведомлен президент Порошенко, который также имел свою «долю».

В тот же день народный депутат «Оппозиционной платформы — «За жизнь» Нестор Шуфрич подал заявления в ГПУ и СБУ из-за решения Порошенко в июне 2014 года прекратить перемирие, возобновив активные боевые действия против повстанцев Донбасса.

На тот момент действительно существовала надежда на мирное решение конфликта, поскольку, несмотря на жертвы и разрушения, многие не хотели кровопролития. Именно решение президента о прекращении перемирия, по словам нардепа, и привели к огромным жертвам, разрушению экономики и бедности. На основании этого Порошенко можно привлечь за организацию гражданской войны и незаконное использование ВСУ против своих сограждан.

23 мая в ГБР было подано заявление Портнова об отмывании Порошенко украденных у ВСУ средств на сумму 300 млн долларов через офшорные сделки. Портнов опубликовал нотариальный документ о переоформлении экс-президентом в апреле 2015 г. своей панамской торговой компании UKRPROMINVEST HOLDING LTD в новое офшорное предприятие — BATTERY INVESTMENT CORP.

Никаких налогов с этой сделки бюджет Украины не получил. Панамская компания не раз использовалась для минимизации налогов разными предприятиями, входящими в орбиту президента.

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24 мая по заявлению Портнова ГБР открыло против Порошенко дело об отмывании средств в размере 300 млн долларов, якобы украденных в оборонном секторе страны при продаже бывшей «Ленинской кузницы» Сергею Тигипко. Долгое время «Кузница на Рыбальском» принадлежала Петру Порошенко и его бизнес-партнеру Игорю Кононенко.

Портнов утверждал, что сделка по продаже была фиктивной и являлась способом отмывания незаконно полученных средств. В рамках расследования Печерский районный суд Киева удовлетворил все 14 ходатайств ГБР по выемке документов, связанных с продажей предприятия.

27 мая следователи Государственного бюро расследований по инициативе Портнова начали проверять информацию относительно возможных коррупционных преступлений экс-президента, совершенных в результате приобретения телеканала «Прямой».

Порошенко обвинили в легализации доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 209 УК Украины). 1 июля следователи уже произвели выемку документов на канале, а киевский суд удовлетворил ходатайство ведомства о принудительном приводе на допрос бывшего собственника СМИ — экс-регионала Владимира Макеенко.

Следующее дело, попавшее в Госбюро с подачи экс-замглавы Администрации президента, касается нарушения при назначении президентом членов Высшего совета правосудия, что привело к узурпации Порошенко судебной власти.

Экс-президент в нарушение требований закона и судебного запрета собственным указом отменил условия конкурса с целью сохранения контроля над судебной системой, уже после поражения на выборах, но до вступления в должность Зеленского, — Порошенко незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия.

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12 июня Портнов обвинил Порошенко и спикера Верховной Рады Андрея Парубия в незаконном захвате государственной власти, зарегистрировав соответствующее заявление в ГБР.

Так, 18 февраля 2016 года коалиция депутатских фракций Верховной Рады Украины прекратила существование, поскольку в прозападной коалиции «Европейская Украина», сформированной по итогам выборов 2014 года, остались лишь 217 нардепов после выхода из нее фракций Радикальной партии Олега Ляшко, «Батькивщины» Юлии Тимошенко и «Самопомощи» Андрея Садового. А согласно Конституции, такого количества депутатов недостаточно для формирования парламентского большинства, где требуется 226 голосов.

Таким образом, с помощью Парубия экс-президент фальсифицировал документы о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций, тем самым узурпировав власть.

29 июля 2019 г. показания бывшего главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко, покинувшего Украину еще в 2015 году, после отказа выполнять незаконные распоряжения команды бывшего гаранта сделали Порошенко фигурантом еще одного уголовного дела.

По словам Чернушенко, прошлая власть активно использовала суды для расправы над оппонентами, а также осуществляла рейдерский захват собственности. В частности, речь идет о пикантном эпизоде с компанией «Нефтегаздобыча», принадлежавшей самому Ринату Ахметову: весной 2015 года Генпрокуратура и Печерский райсуд помогли захватить контроль над её активами, чтобы получить отступные в пользу действующего главы государства.

6 августа прошлого года ГБР также на основании заявления Портнова начало досудебное разбирательство по статьям Уголовного кодекса Украины «служебный подлог», «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и «использование заведомо поддельного документа» (ч. 1 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366).

Поводом для этого являлся скандальный вояж экс-президента Порошенко на Мальдивы в начале 2018 г. Есть все основания полагать, что действующий тогда глава государства пересекал границу по поддельным документам. Также ведомство должно проверить, как и за какие средства происходила оплата «банкета» — ведь Порошенко мог использовать для этой цели бюджетные средства.

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Подобную трактовку Портнов обосновывал тем, что вследствие данных договоренностей, у Украины «нет ни единого шанса вернуть границу или провести выборы на Донбассе», так как президент Зеленский не может выйти за их рамки.

Связь Порошенко с «чумными бунтами»

Порошенко не упускает возможности откровенно «гадить» действующей власти, ведя свою деятельность в русле откровенной дестабилизации ситуации в стране. Чтобы на этом фоне попытаться добиться реванша, возврата утраченных позиций.

Очевидным доказательством этому стала ситуация с протестами против размещения в западноукраинских регионах эвакуированных из Китая украинцев. Люди Порошенко всячески поддерживали протесты, нагнетали истерию в социальных сетях.

Так, распускаемые слухи были активно поддержаны «порохоботами», утверждавшими, что Зеленский везет больных людей на Львовщину и Тернопольщину, чтобы отомстить тем регионам, которые не голосовали за него на предыдущих выборах.

Волонтёр АТО Марина Лобок вообще цинично выразила сожаление из-за того, что борт с эвакуированными украинцами не был сбит.

В Тернопольской, Львовской, Ровенской, Киевской и Полтавской областях начались протесты, схожие с теми, которые происходили во время января 2014 г: «активисты» блокировали трассы, жгли покрышки, ходили с молебнами, чтобы не допустить зараженных, по их мнению, соотечественников (что, безусловно, не соответствовало действительности).

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Злые языки говорили, что они еще легко отделались, ведь могли и коктейлями Молотова забросать.

Зеленскому же нужно усвоить, что такую активность Порошенко придётся гасить. А сделать это можно, приняв политическое решение о полноценном расследовании его уголовных дел.

Возможно, принудительный привод на допрос наконец станет прологом к аресту, но пока в подобное развитие событий верится с трудом.

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