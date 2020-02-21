Информационное агентство ТАСС записало большую беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. Спецпроект "20 вопросов Владимиру Путину" создан на основе эксклюзивного трехчасового видеоинтервью с главой государства. Вторая часть беседы, опубликованная в пятницу, 21 февраля, была посвящена Украине

Отвечая на вопрос журналиста, есть ли вероятность договориться с Зеленским, Путин уточнил: «О чем?» И далее продолжил: «Надежда умирает последней, есть. Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что нужно пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами. Смогли сейчас договориться по газу». Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«То, что мы сейчас с Украиной не друзья, — это потеря для нас?» — спросил ведущий. Путин искренне (как обычно говорят о дружбе) ответил, что да.

«Я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ. Не знаю, нравится это или нет, но, если посмотреть на реалии, это так и есть. Понимаете, до XI, XII, XIII века у нас не было никакой разницы в языке. Украинцами называли людей, которые жили на рубежах Российского государства. А чтобы нам говорить про сегодняшний и про завтрашний день, нужно знать историю, нужно знать, кто мы такие, откуда мы родом, что нас объединяет. Но всё равно, тем не менее, если так сложилось и у людей, у значительной части населения на Украине возникло чувство собственного самосознания национального и так далее, надо относиться к этому с уважением.

Исходить из реалий, но не забывать, кто мы такие, откуда мы пришли. И кстати говоря, отцы-основатели украинского национализма — они же никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией. Как это ни покажется странным, в их фундаментальных трудах ХIХ века написано, что Украина: а) многонациональна и должна быть федеративным государством и б) выстроить обязательно хорошие отношения с Россией. Нынешние националисты это, видимо, подзабыли. Потому что у них в табели о рангах самое главное — не забота об интересах украинского народа. Какой интерес украинского народа, если в результате разрыва отношений с Россией утрачено ракетостроение, судостроение, авиационное строение, двигателестроение, происходит фактически деиндустриализация страны».

Далее беседа из исторической плоскости перешла к вполне прагматичным вещам — экономической синергии от сотрудничества России и Украины. «Кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача. Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет. Поэтому будут делать всё, чтобы нас растаскивать», — рассказал в интервью ТАСС Владимир Путин.

Мини-сериал на основе беседы с Путиным продолжится выходом третьей серии. В первой президент говорил о новом премьер-министре Михаиле Мишустине и правительстве. В течение месяца ТАСС будет публиковать короткие тематические блоки беседы. Полная версия фильма выйдет 26 марта.