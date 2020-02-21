Госстат зафиксировал обвал еще в одной отрасли экономики, украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег, команда экспертов МВФ начала работу в Киеве. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Сумма потраченных украинцами в Польше денег в 2019 году выросла вдвое

Украинцы в Польше в 2019 году потратили рекордную сумму денег. Сумма потраченных средств за год выросла в два раза, тогда как переводы на Украину почти не выросли. Об этом в среду, 19 февраля, сообщил аналитический департамент Международной компании с аутстаффинга Gremi personal со ссылкой на официальные данные Главного статистического управления Польши (GUS).

В 2019 году общая сумма потраченных украинцами средств в Польше достигла $2,14 млрд, тогда как в 2018 году она составляла лишь $1,05 млрд.

По данным НБУ, в 2019 году украинские трудовые мигранты из разных стран перевели на Украину $12 млрд. Из Польши в 2019 году пришло $3,8 млрд долл., а в 2018 году — $3,6 млрд долл. Экономика мародеров. Украинский министр пообещал догнать за пятьдесят лет белорусов © Facebook, Тимофей Милованов

«Это косвенно говорит о том, что, скорее всего, трудовая миграция плавно переходит в эмиграцию. Особенно замедлились темпы перевода от тех «заробитчан», кто работает за границей «на постоянке». Возможно, они просто перевозят туда семьи, и исчезает необходимость в переводах на Украину. Уезжает самое экономически активное население, а это вымывание трудового потенциала из страны. Человек, работающий на Украине, делает намного больший вклад в украинскую экономику, чем человек, работающий за рубежом. Украина продает за границу сырье, и там украинский трудовой мигрант его перерабатывает в готовый продукт, а потом этот продукт импортируется на Украину. То есть вся добавленная стоимость остается за границей», — рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист Виктор Скаршевский.

Как сообщил представитель Международного валютного фонда на Украине Йоста Люнгман, сославшись на расчеты Международной организации труда, ежегодно на протяжении 2018-2030 годов Украина будет терять по 1,2% трудоспособного населения.

По его словам, учитывая сокращение населения, Украине будет сложно обеспечить экономический рост на высоком уровне и догнать по уровню жизни соседние страны. В МВФ считают, что если Украина не будет проводить реформы и не изменит макроэкономические показатели, то в лучшем случае ВВП Украины сможет расти на 2,5% в год.

Грузооборот в январе упал более чем на 20%

В январе 2020 года грузооборот предприятий транспорта составил 20,8 млрд ткм, что на 20,7% меньше объема января 2019 года. Такие данные в четверг, 20 января, обнародовала Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, предприятиями транспорта перевезено 44,0 млн тонн грузов, что на 12,3% меньше от объемов января 2019 года. В январе 2020 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезли 23,9 млн тонн грузов — это на 2,6% меньше, чем было в январе 2019 года. Автомобильным транспортом было перевезено 13,2 млн тонн (-7,3%), водным — 0,2 млн тонн (+16,8%), трубопроводным — 6,7 млн тонн (-60,2%), авиационным — 0,01 млн тонн (-9,7%).

Напомним, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года сократились на 7,7%. За весь 2019 год зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.

Кроме того, в начале нового года Госстат зафиксировал падение и в сельском хозяйстве. В январе 2020 года производство сельскохозяйственной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 0,7%.

Украинские автопроизводители в январе сократили выпуск автомобилей на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего с конвейеров сошло 849 автотранспортных средств. За первый месяц года было произведено 787 единиц легковых автомобилей (на 5% меньше, чем в январе 2019-го) и 54 автобуса (-10%).

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в январе 2020 года снизился на 8,3 п. до отметки 40,3 п. Таким образом, деловые ожидания ухудшаются четыре месяца подряд — с октября 2019 года. За этот период значение индекса опустилось ниже нейтрального уровня в 50 пунктов.

Команда экспертов МВФ начала работу в Киеве

Группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) под руководством главы миссии на Украине Рона ван Родена начала работу в Киеве в четверг, 20 февраля. В представительстве затруднились назвать дату завершения визита. Предварительно известно, что представители МВФ будут работать в Киеве до середины следующей недели. Долг в долг. Как Коломойский мешает Украине получить деньги МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 15 февраля в Мюнхене обсудила с президентом Владимиром Зеленским подготовку новой программы сотрудничества, после чего появилось сообщение о визите нескольких экспертов Фонда в Киев. Его целью было названо «проведение технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности».

Напомним, 17 февраля завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by.

Она была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме около $3,9 млрд, однако Украина смогла получить по ней лишь первый транш — около $1,4 млрд. Затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров, однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества.

7 декабря 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на $ 5,5 миллиарда на три года. В заявлении МВФ отмечается, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, а решение будет зависеть от выполнения Украиной ряда неотложных действий. Для получения очередного транша МВФ ждет от Украины принятия закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, что снизит риски негативных последствий возможного решения о денационализации «ПриватБанка», а также урегулирования тарифов и завершения реформ.

11 декабря прошлого года Кабмин подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Впоследствии финансовый комитет Рады изменил текст законопроекта, но, как сообщали СМИ, обновленную версию не согласовал МВФ.

Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля, что позволит вынести украинский вопрос на совет директоров МВФ в феврале. Однако Верховная Рада в настоящее время вошла в процесс рассмотрения во втором чтении законопроекта о рынке земли, который при соблюдении существующего регламента может растянуться на несколько недель или даже месяцев.

Международный валютный фонд отмечает активный диалог с Украиной по новой программе финансирования на $5,5 миллиардов, но затрудняется назвать возможные сроки ее утверждения.