В Одессе СБУ проводит спецоперацию по «буксирному делу». Масштабные обыски затронули все филиалы одесских госпредприятий транспортной отрасли. Особую пикантность этому делу придает факт, что за этими обысками стоит не борьба за справедливость, а месть представителей нынешней власти прошлой - так называемому винницкому клану Порошенко и Гройсмана

В среду 19 февраля сотрудники центрального аппарата СБУ и Генеральной прокуратуры Украины провели спецоперацию по изъятию документов в центральном аппарате Администрации морских портов Украины (АМПУ), одесском филиале АМПУ, в ГП «Одесский морской торговый порт», капитании порта, лоцманской станции, а так же по юридическим адресам частных буксирных операторов ООО «Тагкомсервис», ООО «Марин Порт Сервис Южный», ООО «Укрфлот-Сервис». Следственные действия проводились в рамках так называемого «Буксирного дела», ставшего результатом масштабных афер на территории Одесского порта во времена режима Порошенко.

15 миллионов чистой прибыли



Одесский морской торговый порт, хоть государственное предприятие, доставшееся Украине в наследство от Советского Союза, в середине 90-х годов фактически отказалось от ведения своей прямой деятельности, сдав в аренду частным стивидорным компаниям всё свое имущество. Государство, лишившись возможности контролировать процессы, происходящие в порту, тем не менее, оставило за собой право на оказание услуг по буксировке обрабатываемых в судов. Сейчас сложно сказать, почему в лихие девяностые годы государственные буксиры не оказались в частных руках, но флот вспомогательных судов Одесского порта ежегодно приносил государству в среднем 15 млн долларов чистой прибыли. И эта сумма показалась лакомым куском еще недоеденного денежного пирога.

Винницкий десант

Тихое процветание одного из последних осколков былого величия Одесского порта продолжалось до тех пор, пока к власти на Украине не пришел «винницкий» клан Петра Порошенко. В сентябре 2016 года экс-премьер-министр Владимир Гройсман своим распоряжением назначил на должность главы ГП «Одесский морской торговый порт» Игоря Ткачука. Новый управленец оказался выходцем из Винницы, ранее не имевшим опыта работы в сфере морского транспорта. До этого назначения Ткачук уже успел прославиться на должности директора «Укрпочты». Заслуги Ткачука на предыдущем месте работы были отмечены главным следственным управлением Нацполиции, которое открыло уголовное производство по факту растраты имущества в особо крупных размерах должностными лицами "Укрпочты" совместно с представителями ряда фирм. Злые языки поговаривали, что Ткачук является двоюродным братом премьера Гройсмана и даже внешне они очень похожи.

Быстро освоившись на новом месте работы Ткачук, сразу взялся за то, что приносило основной доход ГП "ОМТП", а именно буксирный флот, дававший предприятию свыше 80% прибыли.

Уже с октября 2016 года большинство буксирных операций в Одесском порту осуществлялось обществом с ограниченной ответственностью "Экофлот", уставной фонд, которого составлял всего лишь 1 тысячу гривен, что эквивалентно 2400 российских рублей. Фирма, зарегистрированная в 2014 году в г. Чернигове брала в почасовую аренду государственные буксиры по заниженной ставке. Схема работала следующим образом, порт отдавал «Экофлоту» буксир по цене не более 380 долларов США в час, притом, что рыночная стоимость такой услуги доходила до 900$. До появления посредника в лице «Экофлота», Одесский порт получал за буксирную проводку судна в среднем от 10 до 12 тысяч долларов, после появления посредников не более 2500$. При этом все расходы по содержанию буксиров лежали на ГП «ОМТП».

В результате такой «оптимизации» доходы Одесского порта по итогам 2017 года уменьшились в три раза. При этом руководство АМПУ, в лице Раймонда Вецгаканса, не находило нарушений в деятельности порта, а наоборот заявляло, о неэффективности государства как собственника портов и всерьез готовилось к приватизации отрасли. Несмотря на очередные «достижения» Ткачука, руководство АМПУ 26 мая 2017 года, повысило его до начальника одесского филиала АМПУ. Руководителем порта стал другой выходец из Винницы Игорь Витко, правда с приставкой и.о.

Тревогу забили простые работники порта, в результате протеста, которых руководству Одесского АМПУ срочно пришлось менять фирму «прокладку». До момента отставки Ткачука в октябре 2019 года, в аренде государственных буксиров успели отметиться ООО «Си Уинд», ООО «Навир Сервис», ООО «Вел Шиппинг», ООО «Марин Порт Сервис Южный», ООО «Укрфлот-Сервис» и ООО «Таг Сервис», в числе директоров и учредителей, которых были одни и те же фамилии.

Закономерным итогом деятельности винницкого клана во главе одесского филиала АМПК стало критическое состояние одесского порта. После отставки Ткачука и назначения нового руководства АМПУ, и.о. директора Одесского порта Алексей Мясковский заявил о гигантских долгах некогда прибыльного предприятия, убыток Одесского порта в 2019 году составил 100 млн гривен, а общая задолженность 180 млн гривен.

Конкуренты

Однако в истории с буксирной аферой, есть еще и третьи лица, без которых не были бы возможны прошедшие следственные действия. В 2016 году в рынок буксирных услуг Одесского порта попыталась зайти компания P&O Maritime Ukraine оказывающая услуги буксировки в порту Южном и Черноморске. На 2018 год буксирный флот этой компании состоял из 5 судов против 12 Одесского порта. Скажем так, конкуренты винницкого «Экофлота» появились тоже не на ровном месте, P&O Maritime Ukraine тесно связано с компанией ТИС Андрея Ставницера, которому оказывало покровительство Министерство инфраструктуры Украины в лице его первого заместителя Владимира Шульмесйстера. Кстати, на тот момент советником министра инфраструктуры был Андрей Мотовиловец, жена, которого в то время была пиар-менеджером группы компаний ТИС.

Занимающий лидирующие позиции по обработке сыпучих грузов в порту Южном, ТИС, при помощи Шульмейстера и Мотовиловца, решил монополизировать рынок буксирных услуг в Одесском порту. Для этого была придумана схема выкупа 12 государственных буксиров Одесского порта по цене 50 млн долларов США. Половину стоимости предполагалось выплатить сразу, а оставшиеся 25 млн в течение 10 лет. При средней прибыльности одесского буксирного флота в 15 млн долларов в год, убыток государству от этой сделки составил бы 100 млн долларов США. Реализация сделки была намечена на конец 2016 года, что неудачно для P&O Maritime Ukraine совпало с приходом в Одесский порт Игоря Ткачука, который посредством СБУ и торпедировал эту сделку. ТИС, Шульмейстер и Мотовиловец отделались легким испугом в виде крупного скандала и обыска в доме последних. Но они затаили обиду на Ткачука, которая еще больше усилилась после того, как Ткачук полностью вытеснил P&O Maritime Ukraine с буксирного рынка одесского порта.

Месть

Первая попытка реванша состоялась в 2017 году. После протестов работников Одесского порта, за которыми просматривалась рука их коллег из порта Южного, 12 июня 2017 года СБУ открыло уголовное производство статье 258-5 УК Украины за финансирование терроризма. Подозреваемыми по делу стали два зицпредседателя фирм-прокладок используемых для аренды буксиров. Однако рассмотрение чем дела по существу застопорилось до парламентских выборов 2019 года.

По счастливому стечению обстоятельств лоббисты ТИСа — Шульмейстер и Мотовиловец, выплыли на зеленой волне парламентских выборов. Шульмейстер вошел в команду новой власти и даже читал лекции "Слугам народа" на тренинге в Трускавце, а Мотовиловцу повезло еще больше, он оказался слушателем Шульмейстера — народным депутатом Украины и стал членом Комитета Верховной Рады по свободе слова. Повезло и ТИСу, новый статус его друзей открыл перед ними возможности по восстановлению справедливости, как они ее понимают. А вот для Игоря Ткачука и успевших осесть в буксирном бизнесе Одессы «винницких» настали тяжелые времена. Теперь СБУ и ГПУ начали кошмарить винницкий клан спустя два дня после отставки Ткачука с поста главы филиала АМПУ. 11 октября 2019 года СБУ при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры провело первую волны обысков на территории Одесского морского порта. Была изъята бухгалтерская и юридическая документация, связанная с деятельностью буксирного флота Одесского порта. Первоначально следственные действия проходили по старой статье, стандартной для СБУ 258-5 УК Украины финансирование терроризма. Делается это таким образом: контора, чтобы завести дело против юридического лица, открывает производство по фиктивному заявлению карманного активиста. Однако уже после анализа изъятых материалов, в январе этого года, следственное управление СБУ переквалифицировало старое уголовное производство в ч 2 ст. 364 УК Украины — злоупотребление властью или служебным положением. Подобный правовой маневр говорит о том, что в отношении винницкой команды Ткачука собрано достаточно материалов для предъявления подозрения, однако недостаточно для отправки обвинительного акта в суд.

Вторая волна обысков, необходимых для нового витка закрепления доказательств произошла 19 февраля, на этот раз визитами в порт и по юрадресам фирм-прокладок правоохранители не ограничились. Обыски были одновременно проведены по месту жительства бывших руководителей одесского филиала АМПУ Игоря Ткачука и директора ГП «ОМТП» Игоря Витко, у которых изъяли компьютеры, мобильные телефоны и всю находившуюся в доме наличность. То, что ни Ткачука, ни Витко не задержали сразу после обыска, говорит о том, что у СБУ еще не допросили директоров фирм-прокладок, которые пустились в бега.

Судя по развернувшемуся масштабу буксирного дела, в ближайшее время стоит ожидать громких заявлений со стороны руководства Генеральной прокуратуры, а, возможно, и со стороны Офиса президента, которому необходимо медийно поддерживать свой падающий рейтинг.

Помимо судьбы винницких воров, которые явно заслужили не одно уголовное преследование, в этом деле не очевидной остается судьба одесских буксиров. Группа ТИС, явно не привыкшая отступать перед задуманным и обладающая сильным лобби в «Слуге народа», не замедлит воспользоваться тяжелым положением Одесского порта и в наметившейся тенденцией по приватизации оставшихся государственных активов с удовольствием завершит начатое в 2016 году, лишив тем самым Одесский порт последнего источника дохода — одесских буксиров.