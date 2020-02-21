Мемуары Виталия Чуркина: украинский кризис. Как это было

21 февраля — это не только годовщина подписания соглашения между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, но и день рождения одного из величайших российских дипломатов Виталия Чуркина. В книге «Трудности перевода», изданной в конце 2019 года, он вспоминает, как в 2013-2015 годах развивалась ситуация на Украине

Рукописи предыдущего постоянного представителя РФ при ООН подготовила и опубликовала его супруга Ирина. Украине посвящено два раздела — «кризис на Украине» и «катастрофа малайзийского «Боинга».

Начало украинского периода

Как пишет Виталий Чуркин, украинская тема в ООН для него возникла в 2008 году, когда отмечалась 75-я годовщина «голодомора». Тогда российские дипломаты были готовы принять, как и в 2003 году, заявление от имени группы делегаций, в том числе РФ и Украины, о том, что «голодомор» стал национальной трагедией украинского народа, а также в документе отдавали дань памяти миллионам русских, казахов и представителей других национальностей, умерших от голода в других районах СССР вследствие гражданской войны и коллективизации. Однако к тому моменту ситуация изменилась — к власти пришёл президент Виктор Ющенко, который политизировал эту тему, а принятый на Украине закон, объявляющий «голодомор» «геноцидом украинского народа» с явным намёком, что в этом виновна Москва, был попыткой использовать историческую трагедию для «отторжения» России от Украины. Голодомор в зеркале общественного мнения © РИА Новости, Петр Задорожный | Перейти в фотобанк

Тогда украинская делегация в ООН не хотела довольствоваться лишь заявлением к годовщине события, а попыталась внести этот вопрос в повестку дня Генеральной Ассамблеи. По этому процедурному моменту между российской и украинской делегациями развернулась нешуточная дипломатическая борьба. Кто-то предложил отложить голосование. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, представлявший страну при ООН в течение 10 лет, которому Чуркин позвонил, чтобы посоветоваться, сказал: «Откладывай, да и всё». В конечном итоге в Генкомитет вопрос так и не вернулся.

«Украинцы, видимо, поняли, что соотношение сил не на их стороне, и опубликовали заявление от имени группы делегаций, которое воспроизводило текст подготовленного ими проекта резолюции Генассамблеи. То, что к заявлению не присоединилась Россия и другие страны СНГ, ставило украинцев в двусмысленное положение и девальвировало их инициативу. По дипломатическим меркам для нас это была победа. Но радоваться не хотелось. Про себя я называл эту историю «братоубийственной войной». Не подозревая, что нас ждёт впереди», — пишет Чуркин.

Начало Майдана

По словам дипломата, развернувшийся в Киеве в конце 2013 года спор вокруг готовившегося подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, казалось, не предвещал беды.

Он напоминает, что президент Украины Виктор Янукович в последний момент, возможно, слишком поздно, отложил подписание документа и «принял» 15-миллиардный кредит от России. Тогда в столице начались протесты, центром которого стал Майдан. Многим украинцам, особенно молодёжи, казалось, что их страна вот-вот «попадёт в Европу», но в проекте соглашения об этом не говорилось. 22 января 2014 года оппозиционеры начали захват административных зданий в Киеве и других районах Украины. Януковичу не удавалось договориться с лидерами оппозиции. Ситуация крайне обострилась 18-20 февраля: протестующие перешли к захвату оружейных складов и армейских частей, из захваченных оппозицией зданий снайперы стреляли и по «своим», и по силам правопорядка. Погибло больше 100 человек.

В такой накалённой обстановке 21 февраля Виктор Янукович и лидеры оппозиции подписали Соглашение об урегулировании кризиса на Украине, выработанное при посредничестве Германии, Франции и Польши, которое предусматривало создание правительства народного единства, проведение конституционной реформы и президентских выборов до конца 2014 года.

«Однако к тому времени позиции Януковича уже крайне ослабели, его сторонники — деморализованы. Боясь физической расправы, он покинул сначала столицу, а потом и страну. В Киеве объявили о создании «правительства победителей» — на Украине совершился государственный переворот», — пишет Чуркин.

На заседании Совета Безопасности ООН украинская тема, как вспоминает дипломат, впервые возникла 24 февраля 2014 года, когда действующий председатель ОБСЕ, президент Швейцарии Дидье Буркхальтер выступал на ежегодном брифинге. Российская делегация выступила с комментарием о событиях на Украине, в котором задалась вопросом, как силовая, неконституционная смена власти в стране соответствует верховенству права, о котором так модно говорить в этом зале заседаний, а также обратила внимание на невыполнение соглашения от 21 февраля, продолжающиеся акты насилия боевиков, отказавшихся разоружиться и покинуть улицы. Как это было 18 февраля 2014 года: первые массовые расстрелы на Майдане. Фоторепортаж © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Постпред России отметил, что Верховная Рада «штампует так называемые решения и законы», в том числе нацеленные на ущемление гуманитарных прав русских и представителей других национальных меньшинств, проживающих на Украине, звучат призывы чуть ли не к полному запрету русского языка, люстрации, закрытию неугодных СМИ и ликвидации партий, взят курс на подавление несогласных в разных регионах страны диктаторскими, а порой и террористическими методами.

«В позиции некоторых западных партнёров просматривается не забота о судьбе Украины, а односторонний геополитический расчёт. Не слышно принципиальных оценок преступных действий экстремистов, включая их неонацистские и антисемитские проявления. Более того, вольно или невольно такие действия поощряются. Создаётся впечатление, что соглашение от 21 февраля при молчаливом согласии его внешних спонсоров используется лишь как прикрытие для продвижения сценария принудительной смены власти на Украине через создание «фактов на земле» без какого-либо желания искать общеукраинский консенсус в интересах национального примирения», — подчеркнул тогда Чуркин.

Обсуждение украинских дел продолжилось через несколько дней — и уже на повышенных тонах — на фоне событий в Крыму, где решили провести 27 февраля референдум о статусе региона, который Киев, естественно, не признавал. Вооружённые отряды заняли административные здания в Симферополе и взяли под контроль сухопутную границу полуострова. 1 марта, когда Совет Федерации по представлению президента РФ Владимира Путина принял решение об использовании Вооружённых сил России на территории Украины, делегация Великобритании в ООН запросила проведение закрытых консультаций. Когда члены Совета Безопасности собрались в «русской комнате» (зал для закрытых консультаций, отделанный архитектором из России Александром Коновым, открытие которого состоялось 28 марта 2013 года), литовцы с подачи украинцев потребовали провести встречу в официальном формате, чтобы дали слово и делегации Украины. Однако такое мероприятие требует совершенно иной подготовки. Тогда французы предложили компромиссное решение, которое устроило всех: в «большом зале» выступят только заместитель генсека ООН Ян Элиассон, постоянные представители России и Украины. На этом и сошлись, однако, как только все расселись, о намерении выступить заявили также дипломаты США, Великобритании и Франции. Началась игра без правил. Глава украинской делегации Юрий Сергеев обвинил Россию в агрессии против Украины и грубом нарушении международного права. Дробницкий: Миллионы американцев узнают, что администрация Обамы убила 100 человек на Майдане и обогатилась на миллиарды долларов © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Чуркину пришлось выступить с развёрнутым спонтанным комментарием: «Мы обсуждаем кризис, которого не должно было быть. Для его возникновения не существовало абсолютно никаких объективных предпосылок. <…> Возникает вопрос: зачем уличные манифестации надо было поощрять из-за рубежа? Зачем спикерам некоторых стран Европейского союза надо было выступать на митингах, подстрекавших к продолжению протеста против решения руководства Украины (отложить подписание соглашения об ассоциации Украины и ЕС. — Ред.)? Зачем некоторым официальным лицам надо было расхаживать по Майдану, то бублики раздавая, то демонстрируя себя рядом с лидерами оппозиции? Зачем осуществлять такое грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства?»

Он сказал, что вместо нагнетания ситуации Арсений Яценюк мог принять предложение Януковича стать премьер-министром страны, при желании подписать соглашение об ассоциации и персонально отвечать за катастрофические экономические последствия, а в начале 2015 года население выбрало бы другого президента, если Янукович их не устраивает.

Поводом для встречи членов Совета Безопасности ООН, как пояснил Чуркин, стали последние события в Крыму, куда приехали люди из Киева и хотели повторить уже опробованный сценарий. В этих условиях председатель Совета министров республики Сергей Аксёнов обратился к Путину с просьбой помочь в восстановлении спокойствия в регионе и, по информации российской делегации, это обращение поддержал Янукович. После чего российский лидер, в соответствии с конституционными процедурами, направил в Совет Федерации обращение «об использовании Вооружённых сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране».

«Хочу особо подчеркнуть, что говорится «на территории Украины», не против Украины, как выразился мой украинский коллега. <…> Как же искать выход из этого положения? <…> Международным факторам, которые проявляют повышенный интерес к ситуации на Украине, надо приструнить радикалов и посоветовать украинским оппозиционным деятелям или тем, кто сейчас оказался в Киеве, отмежеваться от радикалов, а не позволять им верховодить на территории Украины, поскольку такие действия могут привести к очень тяжёлому развитию событий», — добавил Чуркин.

Письмо Януковича

Дипломат вспоминает, что утро 3 марта 2014 года началось загадочно. Один из руководителей МИД сообщил, что ему предстоит выполнить «необычное поручение». На столе в его рабочем кабинете лежало факсимиле заявления Януковича, которое нужно было зачитать и показать на специально созванном российской делегацией заседании Совета Безопасности.

В начале выступления Чуркин напомнил, что Совет Федерации уже одобрил обращение Путина и процитировал письмо: «Как законно избранный президент Украины заявляю: события на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия. Жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется террор и насилие. Люди преследуются по политическим и языковым признакам. В этой связи обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать Вооружённые силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины. Виктор Янукович, 1 марта 2014 года». Захарова объяснила ситуацию с просьбой Януковича ввести российские войска на Украину © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Обвинения коллег посыпались как из рога изобилия, и постоянному представителю РФ пришлось на них отвечать. Главе украинской делегации Юрию Сергееву Чуркин напомнил, как в 1917 году в их тогда общей стране сначала была демократическая революция, а потом всё это перешло в диктатуру. Саманта Пауэр, представлявшая в ООН США, призвала уважать Конституцию Украины.

«Мы, действительно, считаем, что это важно. И я пытаюсь себе представить картину, если бы президент Обама уехал в Калифорнию, а в это время в Белый дом въехал Митт Ромни, а Конгресс, где иногда бывают республиканцы в большинстве, и сейчас в одной из палат в большинстве республиканцы, по-быстрому, минуя все процедуры, проголосовал за импичмент президента Обамы. Как бы это восприняла американская общественность? Это что, была бы демократия? А это именно то, что произошло на Украине», — ответил он.

Крым

Чуркин объяснил остальным дипломатам, что тревога жителей Украины связана с тем, что к власти приходят правые силы, которые терпеть не могут ни русских, ни россиян, и только вспоминают как лидеры националистов Степан Бандера и Роман Шухевич боролись на стороне Гитлера с советской властью. Дипломат спросил, неужели присутствующие думают, что Россия может позволить повторение бесчинств, прокатившихся по Центральной и Западной Украине, в Восточной и Южной Украине, а также Крыму, где живут миллионы русских. Он напомнил, как в 1983 году США ввели войска и захватили Гренаду, а президент Рональд Рейган аргументировал эту операцию защитой американских граждан, хотя их там было около 1000 человек, и никакой угрозы от местных властей для них не было.

Несмотря на протесты Киева и западных стран, 11 марта Крым и Севастополь приняли декларацию о независимости с возможностью вхождения в состав России. Через два дня в Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности, в котором принял участие премьер-министр Украины Арсений Яценюк. В своём выступлении он и обвинял Россию в агрессии, и призывал к переговорам, а затем, перейдя с английского на русский язык, вопросил: «Хотят ли русские войны?»

С ответным словом выступил постпред России: «Прямо отвечу на вопрос господина Яценюка. Русские не хотят войны, как, уверен, не хотят её и украинцы. Мы не видим никаких предпосылок, чтобы рассматривать ситуацию в таких терминах. <…> Некоторые страны, выступающие против волеизъявления крымчан, поспешили признать независимость Косово, кстати, даже без референдума, просто решением парламента, несмотря на протесты Белграда, несмотря на то, что провозглашение независимости происходило на фоне незаконной военной операции стран НАТО. Можно упомянуть проведённые либо планируемые голосования в Пуэрто-Рико, Гибралтаре, на Фолклендах, в Каталонии и Шотландии. Жителям этих территорий была или будет предоставлена возможность выразить своё мнение. Почему народ Крыма должен быть исключением?» Урок демократии. Путин сравнил российский Крым и независимое Косово © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

15 марта Россия наложила вето на подготовленный Штатами проект резолюции Совета Безопасности ООН о том, что референдум не может иметь юридической силы и не может быть основой для любого статуса Крыма. Китай тогда воздержался, а все остальные проголосовали «за».

Позже — после того, как жители Крыма и Севастополя проголосовали на референдуме за присоединение к РФ и 21 марта в силу вступил соответствующий договор, — пункты ветированного документа легли в основу проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, суть которых сводилась к тому, что референдум незаконен, следовательно, международным организациям и специализированным учреждениям не стоит признавать изменение статуса региона.

В своей речи Чуркин напомнил об исторической связи Крыма с Россией, Украинской ССР его передали в 1954 году волюнтаристским решением руководства Советского Союза, а после распада СССР стало очевидно, что Крым отрезали от России «по живому». В 1992 году крымчане приняли конституцию, согласно которой Крым — это независимое государство в составе Украины, но вскоре Киев в одностороннем порядке изменил эту конституцию, снизив статус региона до автономной республики.

В конце концов резолюцию Генеральной Ассамблеи приняли 100 голосами. Хотя она имела лишь рекомендательный характер, но всё же некоторые трудности в работе российской делегации в ООН создала — все готовящиеся документы в Организации не учитывали новые геополитические реалии.

Война в Донбассе

В открытое вооружённое противостояние политический кризис на Украине перерос, когда 6 апреля 2014 года киевские власти заняли административные здания в Донецке и Луганске, тогда провозгласили Донецкую и Луганскую народные республики, а в ответ на это новое руководство страны объявило начало «антитеррористической операции».

На заседании Совета Безопасности ООН 13 апреля российская делегация предостерегала от дальнейшей эскалации конфликта, обращала внимание на приход к власти национал-радикальных сил, на чудовищную русофобию, граничащую с человеконенавистничеством, а также призывала западных спонсоров майданщиков обуздать вышедших из-под контроля подопечных.

«Представитель США упоминала, что вице-президент Джо Байден поедет на Украину 21 апреля. А может он, не дожидаясь 21 апреля, прямо сейчас поднимет трубку и позвонит господину Турчинову, как он неоднократно звонил президенту Виктору Януковичу до 21 февраля, и скажет Турчинову то же самое, что говорил Януковичу. А говорил он: ради Бога, не используйте силу! А сейчас, что же, США будут поощрять реализацию этого преступного приказа об использовании вооружённых сил?» — заявил Чуркин.

Попытки мирного урегулирования внутриукраинского кризиса успехом не увенчались. В ООН только за 2014 год прошло 27 заседаний, посвящённых этой проблеме. Первый политический документ по Украине Совет Безопасности ООН принял только 17 февраля 2015 года, это была резолюция №2202 об одобрении Минских соглашений. Документ приняли единогласно, но изначально западные дипломаты пытались притянуть к нему «Минск-1», но россияне выступали категорически против. В конце концов первые сдались. По мнению Чуркина, такие уступки связаны с тем, что президента Украины Петра Порошенко на родине критиковали за подписанный комплекс мер, и ему нужно было «подкрепить» его поддержкой международного сообщества в виде резолюции.

В июне 2015 года Саманта Пауэр поехала в Киев, чтобы, как она утверждала, содействовать реализации Минских соглашений. Во время поездки она сделала несколько антироссийских заявлений, в том числе что «постпреду России в Совете Безопасности ООН никто не верит». Саманта Пауэр рассказала о дружбе с Виталием Чуркиным © UN Photo/Eskinder Debebe

«Из Киева она мне прислала смс: если меня ещё раз спросят, каков на самом деле Виталий Чуркин, я брошусь в Днепр. После возвращения Пауэр из Киева встречались с ней по другому вопросу. По завершении беседы сказал, что обратил внимание на фраза «никто не верит» и считаю её личным выпадом. Пауэр опешила: «Спасибо, что сказал». Когда я уже сел в машину, раздался телефонный звонок: «Ты же знаешь, как я тебя уважаю. Я имела ввиду не тебя лично, а вашу позицию по Украине. Но меня там действительно всё время о тебе спрашивали. Ты ведь там лицо агрессии», — по-доброму завершила коллега», — вспоминает Чуркин.

Крушение MH17

По словам дипломата, особняком в истории украинского кризиса стоит авиакатастрофа в районе села Грабово Донецкой области 17 июля 2014 года, в которой погибли 298 человек.

На следующий день Совет Безопасности собрался, чтобы обсудить произошедшее. Саманта Пауэр предположила, что самолёт, вероятнее всего, сбили ракетой класса «земля-воздух» из подконтрольного ополченцам пункта, а без русских они не освоили бы такую сложную технику.

Чуркин же призвал дождаться результатов расследования, которое, по его мнению, должна проводить специально созданная международная комиссия под эгидой Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Он подчеркнул, что расследовать нужно не только обстоятельства крушения лайнера, но и причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство над зоной военных действий, как того требует международное право.

Австралия, чьи граждане были в числе жертв, как непостоянный член Совета Безопасности ООН выступила инициатором подготовки проекта резолюции в поддержку расследования.

«Однако подготовленный текст обладал рядом изъянов. Главный из них состоял в том, что Совету по сути предлагалось «благословить» расследование, которое проводилось бы украинскими властями. Разумеется, в данном конкретном случае об объективности не могло быть и речи — в Киеве уже заранее «назначили» виновных», — подчёркивает в книге Чуркин.

В результате бурной дискуссии на консультации, собранной срочно в полночь, в документ, который впоследствии приняли, добавили положения о «международном расследовании» и немедленном прекращении военных действий в районе крушения для следственных мероприятий. Премьер-министр Малайзии: Расследование атаки на MH17 необъективно, а доказательств вины России нет © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Во время телефонных разговоров российская, нидерландская и австралийская стороны обсуждали вариант принятия отдельной резолюции Совета Безопасности об обеспечении безопасности следователей, которые будут работать на месте аварии. Однако Нидерланды и Австралия приняли другое решение — они приступили к переговорам с Украиной о статусе своих экспертов.

«Киев заключил соглашение с Голландией: именно эта страна возглавит расследование, оно было передано независимой структуре — Голландскому совету по безопасности полётов, деятельность которой не отличалась транспарентностью. ИКАО осталась в стороне», — пишет Чуркин.

В июле 2015 года Малайзия, ставшая тогда непостоянным членом Совета Безопасности, внесла подготовленный совместно с Нидерландами, Австралией, Бельгией и Украиной проект резолюции о создании международного трибунала для суда над виновными в атаке на MH17. Позицию России глава делегации разъяснил журналистам: «Против него у нас есть возражения юридического, практического и политического плана. Что касается юридических возражений. Трибунал, который предлагается создать, подводится под угрозу международному миру и безопасности и главу VII Устава ООН. Никогда ранее в случае, когда погибали гражданские самолёты (скажем, российский самолёт был сбит украинскими ПВО в 2001 году) никаких международных трибуналов не создавалось. Бытует мнение, что международный трибунал — самый объективный и самый эффективный способ отправления правосудия. Это вовсе не так. Они не только крайне неповоротливы, забюкратизированы, их функционирование занимает массу времени и денег, они могут подвергаться серьёзному политическому давлению».

Он напомнил, как западные страны отказались создавать трибунал, когда у берегов Сомали бесчинствовали пираты. Кристофер Блэк: Международный трибунал по Boeing MH17 - Россия избежала ловушки © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Про практические и политические аргументы Чуркин сказал: «Замысел состоит в том, что будет создан международный уголовный трибунал и прямиком из закрытого секретного уголовного расследования материалы будут переданы в трибунал, и трибунал те или иные обвинения. То есть хотят, чтобы международное сообщество, в том числе и Россия, купила такого большого чёрного «кота в мешке».

Россия попыталась убедить коллег провести более углублённое и расширенное расследование вместо создания трибунала, но переубедить постоянного представителя Малайзии и главу МИД Австралии не удалось.

29 июля состоялось голосование по вопросу создания трибунала, Россия воспользовалась правом вето и заблокировала проект резолюции. Присутствовавший в зале глава МИД Украины Павел Климкин в своей речи цитировал и Уильяма Шекспира, и Евангелие, говорил о недопустимости безнаказанности.

«Трагедия малайзийского авиалайнера — тяжелейшее испытание не только для тех стран, граждане которых пострадали и погибли в этой катастрофе, но и тяжелейшее испытание для дипломатов, которым приходится заниматься этим вопросом, для политиков, для экспертов, следователей, которые работают и продолжают работать вместе. Мы этот путь должны пройти вместе», — подчеркнул Чуркин.

Увидеть, как разрешится украинский кризис в целом и расследование авиакатастрофы, дипломат не успел. Он скончался за день до 65-летия 20 февраля 2017 года в своём рабочем кабинете в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.