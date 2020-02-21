Президент Украины Владимир Зеленский намерен привлечь известных врачей Украины к анализу первого этапа медреформы и инициировал создание коллегии с их участием. Цель коллегии – спешно, до 1 марта, проанализировать ход реформы

«Это будут очень известные врачи, которые просто хотят увидеть всю эту реформу, дать ее анализ и сказать: туда мы идем по всей стране или не туда, и что нужно сделать, чтобы у нас была нормальная зарплата, медицина и нормальные условия», — заявил Зеленский в среду, 19 февраля.

Остаётся только гадать, почему президент опомнился так поздно, ведь уже с 1 апреля в стране стартует второй этап реформы «имени Супрун». Еще в статусе кандидата в президенты Зеленский, казалось, не сомневался в качестве проводимых изменений.

Во время президентских дебатов на стадионе он пафосно воскликнул: «Какая это нафиг реформа?» К слову, сама и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в ответ не преминула заявить, что Зеленский точно не остановит медицинскую реформу.

И оказалась права.

И как бы ни хотели высококвалифицированные специалисты, чтобы в ход реформы были внесены какие-то поправки и изменения, она непременно стартует в том виде, в котором была задумана.

Смертоносная реформа. На Украине продолжается медицинский эксперимент над населением © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Пакет бесплатных медуслуг для украинцев существенно не изменится, а вот требования к больницам для получения госфинансирования значительно усилятся, что грозит их закрытием и сокращением медперсонала.

Как рассказал премьер-министр Алексей Гончарук, все больницы в стране до 1 апреля должны быть полностью оснащены необходимым оборудованием и набрать необходимый штат персонала. А если медицинское учреждение не выполнит все предписанные условия Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), то оно не сможет заключить договор и не получат финансирование.

В таких ситуациях средства на содержание больницы выделять будут местные власти.

Действительно, в государственном бюджете на текущий год субвенция на медицину регионам выделена только лишь до конца марта. При этом медицинские учреждения уведомили: теперь все оказанные услуги оплачивать им будет Служба здоровья.

Но проблема в том, что во всей Украине в систему НСЗУ втянется примерно третья часть больниц. На практике это означает, что государственная медицина практически прекращает свое существование для большей части граждан.

Медреформа неотвратимо приближается. По всей стране врачей готовят к сокращениям, а пациентов — к повышению расценок.

Дёшево и очень сердито. Смертоносная "декоммунизация" украинской медицины © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Это означает, что в апреле 2020 года принцип «деньги следуют за пациентом» заработает на всех уровнях медицинской помощи. Деньги за оказанные пациентам медуслуги будет перечислять больницам Национальная служба здоровья Украины.

Так уже работает первичный уровень — услуги терапевтов, семейных врачей и педиатров.

Но не все услуги будут бесплатными, а также некоторые услуги будут недоступны без некоторых условий. Так, за лабораторные, диагностические и консультационные услуги придется заплатить, если не будет направления семейного врача, с которым подписана декларация.

Без направления и бесплатно можно будет посетить только акушера-гинеколога, педиатра, психиатра и нарколога. Не понадобится направление и к стоматологу, хотя такие услуги государством оплачиваются только для детей до 16 лет.

Стоимость платных услуг будет определять сама больница, но при этом по закону таких услуг не может быть более 20% от всех медицинских услуг. Такая норма будет существовать до 2024 года, а после этого количество платных услуг может увеличиться.

По всей Украине уже закрывают отделения и целые больницы. Врачей, в том числе и квалифицированных специалистов, переводят на минимальную зарплату, а пациентам явно дают понять — у них больше нет права на лечение. Более того, с 1 апреля в стране закроются все психиатрические больницы и тубдиспансеры, так как власть не предусмотрела в государственном бюджете финансирование этих учреждений.

Выздороветь вопреки. Как будет работать госфинансирование медицинских услуг на Украине? © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

Многие расценили это как угрозу сокращения зарплат. Не исключено, что с началом нового этапа реформы зарплаты некоторых врачей могут понизиться.

Похоже, что сегодня никто — ни министр здравоохранения, ни руководитель Нацслужбы здоровья, ни главврач больницы — не может сказать, какой уровень заработной платы будет у врачей по итогам первых месяцев реформы. Вот руководители, чтобы быть в границах трудового законодательства, и предупредили своих сотрудников о возможных изменениях в условиях оплаты. Они просто не могут гарантировать врачам ту зарплату, которую те получали в пределах бюджетного финансирования.

У украинских врачей и без того мизерные зарплаты при огромной как физической, так и эмоциональной нагрузке. Например, анестезиолог высшей категории, имеющий степень кандидата медицинских наук и работающий доцентом кафедры университета, может получать $375-440.

Форест о медреформе: в Украине выживут только те, у кого есть деньги © Facebook, Сергей Форест

Вот и приходится врачам либо вкалывать на двух работах, либо искать счастье за границей.

Скоро украинских пациентов и лечить будет некому. Ежегодно Минздрав недосчитывается 6 тысяч врачей, которые меняют профессию или эмигрируют.

Известный украинский педиатр, доктор Евгений Комаровский высказал своё мнение по поводу идеи президента собрать «уважаемых врачей», чтобы они оценили медреформу.

«Вся суть медреформы — как не нарушить Конституцию, но при этом дать на медицину как можно меньше денег. Можно сколько угодно собирать врачей, но без денег, с нищими бесправными медработниками и при тотальном беззаконии никто и ничего не реформирует.

Поэтому надо собирать не врачей, а силовиков, юристов, экономистов и, пока они будут думать, как навести порядок и где взять деньги, хотя бы не ломать то, что уже построено», — написал Комаровский на своей странице в Facebook.