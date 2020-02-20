Судьба свободы слова решится 24 февраля в Лондоне: состоится ли экстрадиция Джулиана Ассанжа

24 февраля в Великобритании в судебном порядке будет рассмотрен вопрос об экстрадиции создателя портала WikiLeaks австралийского журналиста Джулиана Ассанжа в США. Там его ждут несколько пожизненных сроков – в совокупности на 175 лет

Правительство США обвиняет Ассанжа в шпионаже путем журналистской деятельности за два эпизода: публикацию материалов, подтверждающих совершение американскими военными преступлений против мирного населения в Ираке и Афганистане (эта же информация была опубликована в ряде крупнейших американских изданий, но крайним оказался именно Ассанж), а также вмешательство в выборы президента США в сговоре со спецслужбами России и командой Дональда Трампа.

С весны 2019 года в ожидании решения об экстрадиции Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш. Осенью 2019 года на слушания в Европарламенте специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что в отношении журналиста применяются пытки.

20 февраля опубликовано заявление журналистов мира в защиту Джулиана Ассанжа. К открытому письму присоединились 1200 журналистов из 98 стран. Инициаторы сбора подписей, Серена Тинари из Швейцарии, Блаж Згага из Словении и Ники Хагер из Новой Зеландии считают, что в случае экстрадиции любой журналист в мире окажется в опасности, поскольку правительства будут заводить такие уголовные дела для того, чтобы, по словам Нильса Мельцера, «отвлечь внимание от преступлений». Журналистика как преступление. За что США и Великобритания преследуют Ассанжа © предоставлено автором

«Журналисты всего мира осуждают судебный иск против Джулиана Ассанжа, — говорится в обращении, — 1200 журналистов из 98 стран выступили сегодня с совместным заявлением в защиту издателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, в преддверии разбирательства в британском суде об экстрадиции его в Соединенные Штаты для обвинения в шпионаже.

Суд начинается 24 февраля. Впервые Закон США о шпионаже был использован против кого-то, кто опубликовал материал, предоставленный информатором. Все журналисты используют информацию из конфиденциальных источников, поэтому судебные иски являются чрезвычайно опасным прецедентом, угрожающим журналистам всего мира и новостным СМИ. Подписавшиеся считают, что лишение свободы Ассанжа и судебное разбирательство являются серьезной ошибкой и несправедливостью.

Если правительства могут использовать законы о шпионаже против журналистов и издателей, те лишаются своей наиболее важной и традиционной защиты — действий в общественных интересах — что не подпадает под Закон о шпионаже. Журналисты в любой точке мира смогут быть экстрадированы в другое государство и осуждены за шпионаж».

«Многие из нас используют конфиденциальную информацию, полученную от информаторов. Это неотъемлемая часть нашей роли в обществе. Каждый журналист и издатель должны быть потрясены и обеспокоены этой попыткой криминализировать нашу работу», — говорит швейцарская журналистка-расследователь Серена Тинари.

«В конце концов меня осенило, систематическая клевета против Ассанжа шла, чтобы отвлечь внимание от преступлений, которые он разоблачил. Он был дегуманизирован через изоляцию, насмешки и стыд, как ведьмы, которых мы сжигали на костре. Таким образом было легко лишить его самых основных прав, не провоцируя публичное возмущение по всему миру. И, таким образом, юридический прецедент создается через черный ход нашей собственной самоуспокоенности, которая в будущем может и будет применяться против The Guardian, New York Times и ABC News», — заявил Специальный докладчик ООН по пыткам Нилс Мельцер.

Открытое письмо подписало множество известных и отмеченных наградами журналистов, в том числе члены ICIJ (Международного консорциума журналистов-расследователей), IFJ (Международной федерации журналистов), Репортёров без границ. Также свою подпись поставили: Даниэль Эллсберг — экс-сотрудник корпорации RAND и участник войны во Вьетнаме, который в 1971 году передал в прессу материалы с доказательствами военных преступлений США во Вьетнаме, за что был арестован (грозило 115 лет тюрьмы), но затем оправдан; Кэтрин Ган — экс-сотрудница Центра правительственной связи, которая в 2003 году передала прессе доказательства планов США установить слежку за дипломатами ООН в преддверие американского вторжения в Ирак; Эдвард Сноуден, которого представлять нет надобности.

«Мы призываем наших коллег-журналистов точно информировать общественность об этом злоупотребление основными правами. Мы призываем всех журналистов выступить в защиту Джулиана Ассанжа в это критическое время. Опасные времена требуют бесстрашной журналистики», — сказано в заявлении.

В обвинении Ассанжа особенно интересны два момента. Во-первых, это провал импичмента Трампа, где было доказано отсутствие сговора действующего президента США с Россией, в т.ч. касательно взлома серверов Демпартии. Во-вторых, есть решение суда от 31 июля 2018 года по делу «Демпартия США против ГРУ, WikiLeaks, Джулиана Ассанжа, Пола Манафорта, Джареда Кушнера и др.».

В постановлении суда английским по белому сказано: «Если WikiLeaks могла быть привлечена к ответственности за публикацию документов, касающихся политической, финансовой и избирательной стратегии демократов, просто потому, что комитет Демпартии назвал их секретными, то также могла бы быть привлечена любая газета или СМИ».

А поскольку Демпартия не представила доказательств, что WikiLeaks участвовал во взломе, а документы, по словам самих представителей Демпартии, имели общественное значение, их публикацию защищает 1-я поправка к Конституции США. Таким образом, Ассанж не нарушил закон, опубликовав корреспонденцию демократов. Арест Ассанжа как приговор Западу © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Но если публикация полученной от конфиденциального источника общественно значимой информации защищена 1-й поправкой в случае слива компромата на Хиллари Клинтон, согласно прецедентному праву, этой же поправкой защищена публикация полученных Ассанжем от Челси Мэннинг материалов по военным преступлениям США в Ираке и Афганистане. В таком случае, преследование журналиста незаконно даже по американским законам и попытка дать журналисту 175 лет за выполнение его профессиональных обязанностей — это перебор даже для «Града на холме» и «светоча демократии».

Следует не забывать, что преследование журналистов стало обычным делом и на Украине после поддержанного Америкой госпереворота 2014 года. Несколько до сих пор нераскрытых убийств, десятки, вынужденные покинуть родину под угрозой тюрьмы и смерти, десятки, попавшие под уголовное преследование, сидевшие и сидящие в тюрьмах.

До сих пор ни по одному из журналистов не была в судебном порядке доказана вина в посягательстве на территориальную целостность, госизмену или пособничество терроризму. Есть оправдательные приговоры, есть пересматриваемые в высших инстанциях дела, есть приговоры обвинительные, полученные путем признания вины с целью избежать 10-15 лет в тюрьме. Но, повторяю, ни в одном деле прокурор не доказал вину журналистов с помощью собранных следствием доказательств.

Итак, 24 февраля по сути решается судьба свободы слова как таковой. Надеемся на здравость британской юстиции и на то, что слово общественности еще имеет вес в мире, стремительно превращающемся в концлагерь.