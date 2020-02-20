В шестую годовщину победы Еромайдана Украина стремительно скатывается в Средневековье, что особенно стало заметно в связи с прилетом из Уханя, где началась эпидемия коронавируса, самолета с гражданами Украины, находившимися там и вывезенными властями страны. Сначала их не могли вывезти, теперь не могут посадить с ними самолет

Скандал вокруг возвращения эвакуированных украинских граждан стремительно разворачивается, превращаясь в акт беспрецедентного национального унижения и позора. В годовщину победы Еромайдана Украина на глазах скатывается в Средневековье. Во Львове возмущенные патриоты блокировали госпиталь, куда, по слухам, должны были привезти их соотечественников, жители Тернопольщины всю ночь пели под дождем псалмы и молебны к Богородице, требуя не допустить в местный санаторий эвакуированных.

Тем временем, стало ясно, что «поднебесную сотню» эвакуантов повезут не на запад, а на восток, еще раз доказавший свое единство страны. Их планировали высадить в Харькове, чтобы отвезти в военный госпиталь, расположенный на Полтавской области, в городе Новые Санжары. И там немедленно вспыхнули массовые протесты — обезумевшие от страха люди блокировали лечебное учреждение, перекрыли дороги и вступили в стычки с полицией, которая немедленно подтянула к месту событий спецмашины и БТРы. «Все очень мутно»: украинская студентка рассказала, почему отказалась от эвакуации из Китая © Instagram @3_mona_3

Все это еще раз продемонстрировало позорную импотентность власти, которая провалила решение простейшей задачи — эвакуацию 98 человек. Чем наглядно продемонстрировала неспособность противостоять реальной угрозе распространения вируса, подпитывая этим панические настроения среди граждан. Украина с утра следила за причудливым маршрутом самолета с эвакуированными, который описывал круги над Днепропетровской областью, а потом вылетел на Харьков, но в итоге сел в Киеве. А теперь, после дозаправки, вновь взял курс в сторону границы государства-агрессора.

В этой ситуации больше всего жалко эвакуантов на борту самолета. На их месте я бы потребовал везти себя в любую другую страну, где есть элементарное достоинство, социальная ответственность, человечность и безопасность. Неудивительно, что украинка Анастасия Зинченко вообще отказалась лететь из Уханя, поскольку украинское посольство запретило ей взять домой из Китая свою собаку. Девушка не бросила своего питомца — и этот благородный поступок ярко выделяется на фоне панической истерики украинцев, которые дружно отказались от прилетающих из Поднебесной сограждан. «Поднебесная сотня». Во Львове и Тернополе блокируют дороги из-за коронавируса © скриншот видео Тернополяни Тернопіль

«Это же какой-то национальный позор. Самолет с эвакуированными из карантинной области КНР гражданами Украины, несколько часов сжигал топливо над родной территорией, наконец, приземлился в киевском Борисполе для дозаправки, чтобы отправиться в первую столицу. Все это на фоне протестов патриотов против covid-19, насылаемого на них китайскими коммунистами, а, за одно, и против новых понаехавших неграждан в «чумном» самолете. Это надо еще разобраться, каких они политических взглядов и за кого голосовали на выборах? И почему не по безвизу в ЕС, а по визе в КНР?» — пишет об этом кошмаре днепровский блогер Александр Митрофанов.

«В этой истории есть все про наш реальный, а не напыщенный патриотизм. Про соборность и единство. Про одну страну. Про гнилейших людей и про отсутствующее государство. Короче, все то о нас, что мы тщательно прятали все эти годы под толстым слоем провинциальной шароварщины, конкурсов патриотической песни и пляски и выкрашенных в желто-голубой заборчиков. Государство, как всегда, долго делало вид, что ничего не происходит. Занималось своими крысиными делами, пока все это не набухло до гигантских размеров. Все тоже инфантильное государство так в итоге медийно отработало тему, что до смерти напугало своих граждан. Убедительно доказав, что оно ничего не гарантирует, не контролирует и вообще не знает, что такое противоэпидемические протоколы. Напуганное общество пошло в атаку и всерьез начало блокировать дороги, сносить шины к больницам и требовать запрета на въезд. Не это ли начало настоящего распада? И наконец, массовое расчеловечивание. В Винниках Львовской области врачи (!) сами блокируют подъезды к собственной больнице. В Полтаве уличные протесты. Тернопольская облрада назвала эвакуацию украинцев… «геноцидом украинского народа». А некий субъект по фамилии Синютка — тот, что губернаторствовал в своё время во Львовской области и искренне уверовал в патриотическое безумие Порошенко — на полном серьезе пишет следующее: «или может это банальная месть за патриотизм и проукраинскую позицию во время выборов». Все это очередные проявления тотальной недееспособности государства. Оно всегда молчит, когда кризис. Оно никак не реагирует на проявления убийственного мракобесия. Надо бы перестать делать вид, что у нас есть дееспособное государство. И перестать петь эти отмороженные лживые песни о единстве, гарцуя на потенциальных тушках изгоев. Нас уже нет. Как государства, сообщества, страны. Так, некая географическая территория, которая сама не знает, чего хочет и готова безжалостно рвать собственную плоть. Хотя, нет! Давайте лучше проведём ещё больше Дней соборности и Дней вышиванок», — характеризует происходящие события журналист Михаил Подоляк. Скандальная эвакуация здоровых граждан в нездоровую страну. Главные темы соцсетей 20 февраля © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Страшно подумать, что произойдет в Украине в случае реального распространения опасного вируса или при любом крупном общенациональном ЧП. Демонизированная сейчас коммунистическая власть сумела справиться с Чернобыльской катастрофой, но сегодня что-то подобное наверняка бы привело к окончательному распаду общества с постапокалиптическими сценами в духе блокбастеров про зомбиапокалипс. Особенно учитывая полный коллапс уничтоженной «реформами» медицины.

«Владимир Александрович, надеемся, что вы лично встретите наших соотечественников в аэропорту и личным примером убедите наших несмышленых сограждан, что жечь ведьм в 21 веке неприлично. Увы такая реакция людей вполне понятна. Во Франции люди уверены в мерах безопасности и не боятся того, что вирус наружу вылезет. В Украине это просто вопрос времени и все это понимают. Министры здравоохранения, как предыдущий Супрун, так нынешний Скалецкая, собственным примером должны показать всей стране, что с медициной всё нормально и провести все 14 дней на карантийном объекте с эвакуированными. Это успокоит людей и покажет действенность медицинских реформ», —иронически обратилась к президенту Украины известная европейская правозащитница Оксана Челышева.

Все только начинается, однако уже можно сказать, что постмайдановская власть с треском провалила экзамен на компетентность, состоятельность и доверие своих граждан. А охватившее страну безумие наглядно показывает миру всю цену пафосных заявлений на тему единства нации, которая якобы «сплотилась против агрессора», а на деле ополчилась против ни в чем не повинных сограждан, едва не линчуя их в духе средневековой охоты на ведьм.

Это действительно стыд, который большим пятном ляжет на репутацию Украины.