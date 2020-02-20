Попытка украинских властей эвакуировать своих граждан из охваченного эпидемией коронавируса Китая обернулась грандиозным скандалом. По Западной и Центральной Украине прокатились протесты с «майданными атрибутами»: поджиганием шин и перекрытыми дорогами - протестуют одни граждане против карантина для других граждан Украины, прилетающих из Китая

Сложно себе представить более циничную и в то же время показательную ситуацию: вечно кричащие о единстве страны горячие сторонники Майдана и Бандеры на практике показывают истинное отношение к своим согражданам. Стихийные протесты «свидомых» с целью не пустить в свой регион эвакуированных из многострадального Уханя из локальных эксцессов очень быстро переросли в настоящую «эпидемию морального ничтожества».

Украинские СМИ рассказали о массовых протестах в Тернопольской, Львовской, Ровенской, а позже и Полтавской областях, где дело дошло до стычек с полицией. МВД Украины было вынуждено призвать жителей Полтавской области не мешать размещению эвакуированных из Китая в госпиталь города Санжары, с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не поддаваться на провокации.

«Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушение режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решением правительственного штаба», — говорилось в сообщении ведомства.

В то время когда самолет с несчастными гражданами Украины, к слову, уже отбывшими положенный карантин в Китае, кружил над страной, в дело вынужден был вступить президент Владимир Зеленский. Он уверил, что украинцы и иностранцы, которые были эвакуированы из Китая, прошли проверку и в настоящее время здоровы. Об этом 20 февраля Зеленский сообщил в Facebook, однако вскоре данная публикация была удалена.

«Несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней», — написал он.

В результате самолет с эвакуированными, совершив около 40 кругов над Харьковом, приземлился в киевском аэропорту Борисполь для дозаправки и вновь улетел в направлении первой украинской столицы.

Реакция на эту скандальную ситуацию пользователей и российского, и, прежде всего, украинского сегмента соцсетей была крайне негативной.

Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что чудовищная ситуация с отказом принять своих сограждан, эвакуированных из Китая, — одна из лучших иллюстраций катастрофы, случившейся на Украине. Марков: Украина единственная страна, где не хотят принимать на лечение своих сограждан © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Украина наконец-то забрала своих граждан из Ухани, центра эпидемии. Но самолет кружит над страной и не может приземлиться. Никто не хочет его пускать. Забрала почти последней из всех государств мира. Намного позже Бангладеш.

Забрала — но не может привезти в Украину. Самолет прилетел на территорию Украины и не может сесть! В городах, куда должны были привезти измученных людей на карантин, отказываются их принимать! Во Львов должны были привезти. Тогда националисты блокировали дороги и аэропорт и заявили, что не пустят граждан Украины на карантин. Что это Зеленский ненавидит не проголосовавший за него Львов и хочет его погубить. И завести во Львов смертельный вирус. В Полтаве тоже блокировали аэропорт националисты. И в других городах.

В результате самолет сделал уже 35 кругов над Харьковской областью и не может никуда сесть. Самолет как бы завис над страной. Возможно, он сядет в Борисполе.

Это одна из лучших иллюстраций катастрофы, случившейся в Украине. Это единственная страна мира, где граждане не хотят принимать на лечение своих сограждан. Где ненавидят своих и боятся их», — указывает российский политик.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров написал, что перекрытие подъездов к больницам, куда для прохождения карантина могут доставить украинских граждан, эвакуированных из Китая, просто немыслимо в любой цивилизованной стране. Азаров о протестах против принятия украинцев из Китая: Это просто средневековая дикость © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Перекрытие подъездов к больницам, куда могут доставить наших граждан, эвакуированных из Китая, для прохождения карантина — это просто средневековая дикость какая-то. Вот вам и «Слава Украине» от жителей Западной Украины.

Сегодняшняя ситуация по возвращению здоровых граждан в нездоровую страну ярко показала только одно — все то, что имеет прямое отношение к национальной безопасности страны, в т.ч. ее биобезопасности, должно иметь чёткую вертикаль и прямое подчинение президенту. По крайней мере на тот период, который необходим для восстановления утраченных функций», — напоминает Азаров.

К слову, в другом своем сообщении экс-премьер-министр Украины обращает внимание на то, что уже с 1 апреля в стране, согласно реформе Супрун, будут закрыты все туберкулёзные диспансеры, что повлечет катастрофические последствия. Азаров: Апогей маразма последователей Супрун начнётся 1 апреля © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

В свою очередь украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что истерия в западных регионах из-за возврата сограждан из Китая «отлично иллюстрирует пустоту официальных мантр в виде ежегодных показушных церемониалов на День соборности, День флага или выставления свечек на годовщину Голодомора». Романенко: Бандера не заменит работающую эпидемиологическую службу © Facebook, Юрий Романенко

«Почему украинцы испытывают ужас от возврата украинцев из Уханя? Потому что они рационально и иррационально понимают, что государство не имеет ни малейшего шанса при столкновении с коронавирусом оказать эффективную помощь. При этом даже аргументы, что это здоровые люди, которых просто нужно подержать в карантине, не останавливают панику. Ну, как сказать, панику, скорее бесстыжие и тупые попытки получить на этом какие-то политические дивиденды местными хомячками, мечущимися в поисках подкачки рейтинга.

И вот богобоязненные львовяне, которые по выходным ходят в церковь и слушают проповеди о Христе и его добрых делах, угрожают блокировать аэропорт. Это лучшая демонстрация разобщённости общества сейчас — реальная угроза не сплачивает общество, а наоборот, доминирует логика homo homini lupus est — человек человеку волк.

Ну и вишенка на торте. Эта ситуация отлично иллюстрирует пустоту официальных мантр в виде ежегодных показушных церемониалов на день Соборности, день флага, день флага флагов или выставление свечек на годовщину Голодомора. Все это не работает. Флаги не остановят вирус и обезумевшую от страха толпу. Бандера не заменит работающую эпидемиологическую службу. Иисус не выполнит функцию Кабмина», — заметил он.

А вот общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко отметил, что истерия вокруг возражения украинцев, эвакуированных из Китая, разжигается теми же, кто скакал на Майдане и показательно выстраивался в «цепи единства». Скубченко: Те, кто годами рассказывал о «единой» стране, сегодня против принятия наших же граждан © Facebook, Александр Скубченко

«Всё, что могу сказать о майдане. А сегодня эти дикари, эти свидетели Айфона, Теслы и прогресса ХХІ века, жгут покрышки, перекрывают въезды в свои города и дико протестуют против принятия наших же граждан, которых эвакуировали из Уханя.

Можете даже не сомневаться, они же и на майдане скакали. И можете не сомневаться, они же о "единой" годами нам рассказывали, за руки брались и "ланцюгы едности" выстраивали, котиков спасали и жертв катастроф оплакивали. Дикий, дикий запад», — возмущает Скубченко.

Как отметил украинский журналист, социолог, активист правозащитного движения Андрей Манчук, коронавирус показал подлинную цену лицемерному патриотизму. Манчук: Коронавирус показал подлинную цену лицемерному патриотизму © А. Манчук

«В Тернополе отказались принять самолет с эвакуированными из Китая украинцами. Больше того, неравнодушные тернопольчане заблокировали дороги, по которым должны были повезти попавших в беду сограждан — а это 98 человек, настоящая "Поднебесная сотня".

Собственно, в этой новости заключается вся подлинная цена лицемерному патриотизму поехавшего на националистической почве общества. Вообще вся», — убежден украинский журналист.

Об этом же говорит председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, которая на своей странице в соцсети подчеркнула, что западные регионы в истории с протестами против размещения эвакуированных из Китая соотечественников наглядно показали их невероятный эгоизм и лживость показного патриотизма. Шеслер: Инфекция хуторянства пострашнее коронавируса © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Инфекция хуторянства, или Шины против вируса.

Казалось бы, нас после Майданов трудно удивить беспредельной тупостью и ограниченностью, которые на Украине величают патриотизмом. Но история с эвакуацией украинцев из Уханя поразила даже искушенных.

Можно, конечно, все списать на тотальное недоверие к украинской власти, которая всегда подсовывает простым гражданам гадость под видом конфетки. Можно кивать на разруху и развал в украинской медицине, которая не сможет обеспечить лечение от коронавируса и предотвращение пандемии.

Но… когда простые жители Львовской и Тернопольской областей массово протестуют против размещения в этих регионах эвакуированных из Китая — это что, такое проявление патриотизма?

Патриотизм — это же не гимны спивать, прижимая руку к вышиванке. Это не ненависть к чужакам, которые слушают не Гулака-Артемовского, а Рахманинова. Это в первую очередь — чувство солидарности к своим соотечественникам, сочувствие и единство в преодолении общих бед.

А что мы видим? Невероятный эгоизм, ненависть к «носителям заразы», желание спихнуть все неприятности кому угодно. И вот по испытанным лекалам, во Львове к госпиталю начали подвозить шины. Причем, этих людей уверяют, что эвакуированные — не заражены, что они просто возвращаются домой, что их просто подержат в карантине для всеобщей безопасности», — подчеркивает Шеслер.

Она уверена, что в этом и заключается истинная идеология Майданов — ничего не жалко, ни соотечественников, ни страны, ни законов, ни украинской экономики. Главное, чтобы житель Тернопольщины мог беспрепятственно поехать на сбор клубники под Краков и привезти копеечку, чтобы построить себе красивую хату на отдельном хуторе.

«Те люди, которые провозгласили себя носителями великого украинского патриотизма, действовали из бесконечного тупого эгоизма, типичного «хуторянства», которое в конфликте общественных интересов с личными всегда будет биться за «свою рубашку».

Для этого и стоял Майдан, чтобы хуторянство победило общество. Эта инфекция куда страшнее коронавируса», — написала она.

В то же время донецкий журналист Руслан Мармазов на своей странице в соцсети Facebook написал, что, случись ситуация с коронавирусом до событий 2014 года, эвакуированных из Китая наверняка принял бы Донецк. Мармазов: Надеюсь, украинские кинематографисты уже засели за сценарий об уханьском летающем чумном бараке © из личного архива Р.Мармазова

«Сложно уже мыслить довоенными категориями, но все же… Случись ситуация с коронавирусом до 2014 года, не сомневаюсь, что самолёт с эвакуированными из Китая принимал бы Донецк.

Живо представляю, какая была бы мобилизация сил и средств… А в это время где-то на западе мудро похихикивали бы над недоразвитостью дончан мудрые хуторяне.

Надеюсь, кто-нибудь из украинских кинематографистов уже засел за сценарий фильма об уханьском летающем чумном бараке?» — горько сыронизировал Мармазов.

Наверное все пользователи соцсетей, комментирующие скандальную ситуацию с эвакуацией украинцев на родину, едины в одном — более разрушительного удара по имиджу постмайданной Украины придумать было сложно.

«Свидомые» сторонники Бандеры и Шухевича своим циничным отношением к попавшим в беду согражданам показали, чего стоят их идеологические мантры о «революции достоинства», единстве страны и европейском цивилизационном выборе. Конкретные дела и поступки говорят о человеке и обществе гораздо больше, чем тысячи показных акций. Остается надеяться, что вывезенные из Уханя украинцы все же вернутся здоровыми — в свою не совсем здоровую страну.