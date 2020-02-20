Интерес к украинской эстрадной песне был всегда. И за праздничным столом, и на танцплощадке — всегда находилось ей место и несколько веселых голосов на подпевке. Да и сейчас сводки с «1-го Украинского музыкального фронта» никогда не помешают тем, кто собирается напеть на победу — хотя бы в караоке

С блокадой зарубежных исполнителей, побывавших в Крыму после 2014 года, постороннего продукта в коктейле звуков и ритмов украинской эстрады поубавилось. Потом поубавилось в нем тех русскоязычных, которые в принципе положительно высказались о Крыме после 2014 года. А потом и своих, которые с местной исконной русскоязычностью не вписываются в квоты и тренды телерадиоэфиров. Как принято сейчас в Поднезалежной, главное — петь на украинском языке, а что — слушатель разберется.

Для разбора надо обратить внимание прежде всего на афиши и хит-парады. Кого видно чаще всего в тех и других? Если говорить о представительстве сильной половины, то безусловным лидером является Олег Винник. Говорят, что где-то, еще в глубине полесских лесов, сохранились хомо сапиенсы, ни разу не слышавшие Винника, но это мифы и легенды для потерявшихся туристов. Олег певуч, харизматичен, общителен и всеяден. Повивальные бабки, кормящие матери и крёстные отцы украинского шоу-бизнеса © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Женскую же половину возглавляют, как бы странно это ни звучало, ноги Оли Поляковой. Таких ножищ (в хорошем смысле слова) нет, пожалуй, ни у одной другой украинской исполнительницы. Конкуренцию бы ей могла составить MARUV, если бы родина от нее не отказалась во время отборочного тура на «Евровидение-2019». Надо признать, что ноги Оли являются только частью таланта певицы. Голос тоже не подкачал, как и способность потакать публике в ее стремлении гульнуть на полную катушку. Причем еще с русскоязычным размахом 2013 года розлива.

Официальные хит-парады время от времени выносят на поверхность мутного озера шоу-биза самых разных исполнителей. Можно было бы сказать «реки», но ввиду самоизоляции (см. выше) хорошо хоть не болото пока. Итак, в Украине есть несколько хит-парадов. Читатели в возрасте и с опытом любителей украинской эстрадной песни помнят «Территорию А», которая номинировала первопроходцев 90-х Виктора Павлика, Юрка Юрченко, Александра Пономарева, Табулу Раса, Green Gray и пр. Кое-кто из тех первопроходцев и первопроходиц еще в строю: Павлик вовсю лабает рок, часто замечен в «Доккер пабе» (где премьер-министр Алексей Гончарук респектировал нацистской «Сокыре перуна»), уместно заматерел и не потерял способности собирать хорошие команды. Голос у Виктора тоже на высоте — и в прямом, и в переносном смыслах. Следует отметить еще и Павла Зиброва, который и вовсе теперь, как зубр из Беловежской пущи, только без рогов, но с усами. Любят его, приглашают поолицетворять старую добрую украинскую эстраду.

Уместно вспомнить и об Ирине Билык, реинкарнация которой происходит время от времени. Сейчас время для Ирины благоприятное — бывшая народная депутатка от Партии регионов Таисия Повалий в эмиграции и конкуренцию не составляет, Ани Лорак там же, да и в другой «весовой категории», а Тина Кароль, Злата Огневич и прочие — сравнительно юны и 90-е не помнят. В отличие от Билык, которая вспомнила молодость и вернула имидж того времени.

В целом лучше доверять хит-парадам интернет-сми. Гугл знает толк в подсчете голосов в соответствии со скачиваниями и прослушиваниями. И может иногда преподнести немало сюрпризов и новых интересных имен. Хотя и старые встречаются. Вот, например, в хит-параде на одном не совсем музыкальном сайте замечены Иван Дорн и Арсен Мирзоян, а также вышеупомянутая MARUV — сердцу меломана, как видно, не прикажешь всякого рода ограничениями и политическим троллингом.

При этом надо отметить 10-е место «Океана Эльзы» — прямо-таки в соответствии с положением партии Святослава Вакарчука «Голос» в хит-параде Верховной Рады: место есть, а популярности нет.

Или вот, например, такой хит-парад на сайте, название которого ничего не скажет обычному гражданину. Из более или менее известных там на 4-м месте Max Barskih, Светлана Лобода на 6-м, а на 10-м KAZKA с песней «Плакала».

Как видно из общего списка, ставить на кого-то из других упоминаемых артистов очень и очень рискованно — конъюнктура переменчива, слушатель своеволен и анонимен. Поэтому для баланса оценки следует обратить внимание на такой великосветский анахронизм, как «Украинская песня года». Организаторами выступили Михаил Поплавский и Олег Винник (оба, кстати, были замечены в списках «Аграрной партии Украины» на последних парламентских выборах). Ведущими торжественной церемонии были Екатерина Осадчая (ведущая телепроекта «Світське життя») и Юрий Горбунов (удачливый продюсер фильмов «Скажене весілля-1 и 2»). Очередной музыкальный шедевр Киркорова создан в Киеве © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Мы приняли решение отметить лучших исполнителей страны, которые создают уникальную современную музыку, тех, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину в мире. А также тех, кто своим многолетним творчеством, пропитанном национальными традициями, этникой, любовью к своей стране и музыке, стал легендой и примером для многих поколений украинцев. Я считаю, что необходимо поддерживать талантливую молодежь и беречь достояние нации. Украинская песня должна доминировать в национальном теле- и радиоэфире», — прокомментировал апофеоз аграрно-музыкального патриотизма Михаил Михайлович. Среди участников премии были такие персоны отечественного шоу-бизнеса, как NK, KHAYAT, TARABAROVA, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская и другие.

Положим, Наталью Могилевскую кто-то еще помнит. KHAYAT был замечен среди участников отбора на «Евровидение-2019 и 2020».

А для тех читателей, которые не сразу могли вспомнить другие вышеупомянутые имена и сценические псевдонимы украинских эстрадных исполнителей и групп, можно посоветовать небольшую интернет-энциклопедию с массой видеоклипов — и полезно, и зрелищно. Главное, не перепутать с каким-нибудь питомником породистых четвероногих милашек, когда попадется название, например, Artik & Asti.

Тогда в следующий раз, глядя на афишу какого-нибудь концерта, можно будет зримо представить себе — нравится ли, стоит ли идти и слушать? В отличие от концерта группы «Нэнси» с почти мифическим по сегодняшним меркам хитом «Дым сигарет с ментолом», который не развеялся еще с 1993 года и снова будет витать над Киевом 5 марта в одном том же неновом заведении.

P.S. искушенный читатель может возмущенно спросить: «А где MONATIK?!», и получит вполне резонный ответ: «MONATIK достоин отдельной публикации, заслужил!»