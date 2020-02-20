Народный депутат от фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в прямом эфире покинула телевизионное шоу. В этот раз телеканал «Наш» остался без основного гостя. Геращенко прервала свою беседу с ведущим после того, как на студийный экран вывели еще одного гостя. Им оказался блогер Анатолий Шарий

Со словами «Я не буду в день революции достоинства разговаривать с Шарием» Геращенко вышла из студии.

Надо сказать, что это довольно частая история на украинском телевидении, когда подобным демаршем гости с определенным политическим окрасом демонстрируют свое отношение либо к каналу, либо к остальным приглашенным гостям в студии. Мы собрали тройку самых ярких таких телевизионных эпизодов с участием украинских политиков.

Третье место

В феврале 2019 года студию программы телеканала ZIK покинули несколько политиков, сделав из этого своеобразный перформанс. Сразу после представления гостей программы журналист Роман Реведжук заявил, что не будет находиться в одной студии с Александром Дубинским (сейчас народный депутат, а тогда — журналист) за его скандальный пост в "Фейсбуке". Идею поддержали и другие гости — тогдашние представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Автор и ведущая той программы «Народ против» Наташа Влащенко вспомнила, как это было. Рефлексии на эту тему навеяла Ирина Геращенко эпизодом с демонстративным уходом:

«Я помню, как мою студию покидала Ирина Луценко с компанией депутатов, т.к. не "хотела дышать одним воздухом" с тогда еще журналистом Дубинским (хотя отлично дышала с ним в одной гримерной за 10 минут до эфира и вошла в студию ради демарша).

Слушайте, давайте вынесем ситуацию за скобку. И поговорим об этом в принципе. Внесем, так сказать, ясность. Господа политики! Вы не делаете журналистам и каналам одолжение, когда приходите в эфиры изложить свою позицию. Это — не милостыня, это — ваши обязательства перед обществом. И когда вы говорите, что не хотите ходить на какие-то каналы (или к каким-то журналистам) по моральным соображениям, вы — лжете. Потому что:

— Кто вам сказал, что публичная дискуссия — это теплая ванна и вы имеете право спорить только с духовными единомышленниками?

— Кто вам сказал, что вы — духовные лидеры, а не случайные люди, которым мы доверили страну, и вы не ДОЛЖНЫ нам вновь и вновь доказывать, что мы не ошиблись?

— Кто вам сказал, что ваша позиция — это истина в последней инстанции и ваш интеллект, ваше образование, количество непрочитанных книг дают нам гарантию, что вы не похороните страну вместе с нами?!

А вы в это время будете с похабными улыбками танцевать где-то в лондонских торговых центрах…

Так что не стройте из себя обиженных бывших. Протрезвейте, умойтесь, наденьте чистое — и ведите себя прилично. Ходите на работу, пишите законы и, по возможности, спокойно приходите в студии отвечать на вопросы… Потому что где-то там, бесконечно далеко от вашей жизни, убивают под обстрелами людей, вешаются из-за неотданных кредитов и умирают от рака без обезболивающих. Жизнь этих людей поругана. Их пока большинство. И хотя бы из уважения к ним перестаньте кривляться и начните работать».



Второе место

В 2017 году представители той же фракции Петра Порошенко (тогда носивший название БПП) покинули прямой эфир программы «Украинский формат» на телеканале NewsOne. С обличающим спичем, посвященным также событиям Майдана, выступила народный депутат Светлана Залищук. Она обратилась к коллеге Евгению Мураеву, который назвал "революцию достоинства" государственным переворотом, и отказалась находиться с ним в одной студии. В знак протеста и солидарности к Залищук присоединились нефракционный депутат, член политсовета партии «Свобода» Юрий Левченко, представители «Народного фронта» Леонид Емец, «Самопомощи» Татьяна Острикова и «Батькивщины» Алена Шкрум.

Первое место

В 2018 году скандальный народный депутат Игорь Мосийчук, который в то время состоял в «Радикальной партии» Олега Ляшко, демонстративно покинул эфир на том же телеканале NewsOne, протестуя против присутствия в студии Героя Украины Надежды Савченко. Мосийчук обвинил коллегу в призывах к терроризму и заявил, что не может присутствовать при этом в студии.

«В связи с тем, что сейчас тут происходит пропаганда терроризма, призывы к терроризму, я тут присутствовать не могу. Я обращаюсь к коллегам, участникам передачи — не принимать участие в том, что сейчас происходит в этой студии на этом телеканале, потому что мы сейчас по сути подыгрываем пропаганде терроризма. Я как жертва террора участия в этом брать не буду», — заявил в программе Мосийчук. К народному депутату присоединились еще двое его коллег — Игорь Побер и Евгений Дейдей. Подобный стиль поведения в публичном поле для Мосийчука дело привычное: он даже в прямом эфире набрасывался с тростью на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Все эти демарши капризных, сварливых политиков не мешают редакторам ток-шоу снова и снова приглашать скандальных гостей в студию. Рейтинги — вещь упрямая. Они растут сплошь на скандалах. А их — скандалов — в украинской политике с горкой. И действующие лица одни и те же.