В среду, 19 февраля, первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос выступил с открытой критикой Государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2020 год. По словам Кривоноса, резко сокращается заказ новых разработок ракет – как крылатых ракет «Нептун», так и реактивных систем залпового огня «Ольха»

«Вчера на заседании СНБО… рассматривались два крайне важных вопроса: принятие Стратегии национальной безопасности и обороны, Государственный оборонный заказ. От этих двух стратегических документов зависит наша самостоятельность и независимость, — написал Кривонос в среду в Facebook. — Что касается Государственного оборонного заказа (по-украински ДОЗ — ред.). Его освещение было также непонятным для профессионалов. На некоторые вопросы по ДОЗу ответы были даны без конкретики, а фраза «на 16% увеличено финансирование ДОЗа» должна порадовать всех. Но… то, что я увидел и знаю, вызвало у меня возмущение и непонимание предложенных решений. Исходя из своего опыта, я прошу президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, не подписывать ГОЗ, а отправить на доработку». Госбюджет Украины – 2020: Деньги уйдут на долги и армию © пресс-служба НБУ

Причины этого совета, по словам Кривоноса, следующие: «Принятие его в таком виде, приведет к срыву ключевых оборонных программ и инициатив, в дальнейшем может привести к ослаблению нашей обороноспособности вместо наращивания! Самое главное касается ракетной программы! Её развитие беспокоит не только меня, военных, но и многих сознательных украинцев… В течение предыдущих лет ракетная программа была приоритетом! Сегодня этого я не услышал».

Стоит заметить, что сам обсуждаемый документ не опубликован, есть лишь краткое сообщение на сайте СНБО от 18 февраля, без особой конкретики.

Тревогу забил ещё во вторник главный редактор сайта «Цензор.нет», позиционирующий себя как военный эксперт Юрий Бутусов: «Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине — Государственный оборонный заказ… Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позором, это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив. Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы.

Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет «Ольха», не предполагается финансирование программы «Нептун». Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены».

Уже в среду Бутусов репостнул заявления Кривоноса, добавив от себя: «Беспрецедентно! Первый заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос открыто выступил против подписания президентом Гособоронзаказа-2020 в знак протеста против сокращения ракетной программы Украины и выведения производства ракет «Ольха» и «Нептун» из защищенных статей бюджета!

Надеюсь, депутаты комитета по обороне обратят внимание на этот демарш, и учтут позицию генерала Кривоноса, а возможно, и пригласят его на заседание комитета по данному вопросу. Да, это позиция, респект. Завтра Гособоронзаказ будут рассматривать на комитете по обороне Рады, надеюсь, депутаты изучат, почему обеспокоенность приходится выражать на таком высоком уровне».

Министерство обороны опубликовало уже во вторник на своем сайте ответ Бутусову: «Сегодня, 18 февраля, на одном из интернет-ресурсов был опубликован материал, который содержит ряд критических замечаний к проекту Государственного оборонного заказа на 2020 год (ГОЗ). В связи с тем, что проект ГОЗ имеет гриф «совершенно секретно», Министерство обороны не может раскрывать положения упомянутого документа, поскольку это может повлиять на обороноспособность Украины в целом… В условиях, когда невозможно открыто говорить о причинах закупки тех или иных образцов ВВТ (вооружения и военной техники. — Авт.), оборонное ведомство отмечает, что указанная информация не соответствует действительности». Бюджет-2020: Зеленский хочет мира, а Украина готовится к войне © rada.gov.ua

При этом пресс-служба военного ведомства заверяет, что сокращения ракетной программы не предвидится: «Финансирование программы «Нептун» в 2020 году предусмотрено в полном объеме. В 2020 году запланировано проведение государственных испытаний и принятия на вооружение берегового ракетного комплекса. Проектом ГОЗ-2020 предусмотрено финансирование закупки указанных комплексов. Закупка ракет «Ольха» запланирована в соответствии с программными показателями, в пределах выделенного финансового ресурса».

Но, судя по всему, в это верят далеко не все знакомые с содержанием Государственного оборонного заказа люди.