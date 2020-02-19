18 февраля на сайте Кремля был опубликован указ Президента России Владимира Путина об отставке Владислава Суркова с поста помощника главы государства. Пользователи соцсетей обратили внимание, что это знаковое событие совпало с очередным обострением на линии соприкосновения в Донбассе, куратором которого с 2014 года был Сурков

Указ Президента России Владимира Путина гласит: «1. Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации. 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».

То есть предсказанного многими пользователями соцсетей перехода на новую должность, так или иначе связанную с неспокойным регионом, не произошло. По крайней мере, пока. Учитывая, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что теперь Украиной будет заниматься замглавы администрации главы государства Дмитрий Козак, дальнейшая судьба Владислава Суркова не очевидна.

Между тем в украинских и российских соцсетях предположений о взаимосвязи произошедшего обострения на линии соприкосновения в Донбассе с политическими играми в Киеве и Москве более чем достаточно.

К примеру, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин на своей странице в соцсети Facebook отметил, что сценарий дельнейшего развития событий в Донбассе после ухода Суркова может развиваться по самому жесткому сценарию. Стешин о перспективах российско-украинских отношений: Бандеровцы добрых слов не понимают © Facebook, Дмитрий Стешин | Перейти в фотобанк

«Указ об отставке Суркова подписан и обнародован. Что характерно, в день завершения Дебальцевской операции. Начались долгожданные перемены в отношениях с Украиной. Ухудшаться этим отношениям можно только в одну сторону — в направлении операции «Принуждение к миру-2» ибо добрых слов бандеровцы не понимают. У нас было достаточно времени, чтобы это выяснить.

Умные люди давно заметили, что американцы не любят менять работающие схемы. Поэтому мы с удивлением наблюдали однотипные по организации и исполнению «цветные революции». На семи «революциях» я работал, поэтому знаю, о чем говорю. Есть мнение, что наши у американцев научились не заниматься дизайном и лезть в то, что и так работает.

На Донбассе с каждым днем становится все больше граждан России, скоро они начнут попадать под обстрелы (один такой случай был в декабре 2019 года, но погибший не успел получить паспорт). Поэтому, Украине будут вламывать, тут без вариантов. Ни одна держава не потерпит у себя под боком гавкающего гомункула зачатого еще в Австро-Венгрии. Горбатых будут распрямлять, ждем», — полагает российский журналист.

А лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга заметил, что украинское общество и представители новой власти начинают воспринимать войну в Донбассе как серьезную проблему только тогда, когда происходит очередное обострение. Волга: Обострение в Донбассе — это на сегодня единственная таблетка для памяти Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Словил сегодня себя на этом странном чувстве, как будто обострение на Донбассе, про которое вдруг возопили все СМИ, подействовало на меня как-то отрезвляюще. Все так всполошились, будто и в самом деле вспомнили, что на Украине идет война.

Ведь это не только политики-подлецы, делающие карьеру на войне, но и сами народные массы, рассевшиеся сегодня по столичным кафешкам, тренирующиеся в спортзалах и ездящие на работу в Польшу и Россию, ведут себя так, будто та война, которая разрушила уже миллионы жизней, которая убила тысячи людей, будто война эта давно стала элементом этнографической декорации Украины. Мол, все у нас есть: и олигархи, и гастербайтеры, и рестораны, и проститутки, и политический дискурс, и даже война для тех, кто интересуется», — посетовал украинский политик.

По его мнению, только очередное обострение с риском перерастания в политический кризис в самой Украине способно заставить киевских политиков выйти из устоявшихся представления о войне.

«Да Суркова еще с должности сняли. И надо же было так случиться, чтобы один подлец комментатор, запустил утку о том, что обострение — это результат новой политики России на Донбассе. А! Каков подлец!

Ох, как я сегодня увидел в лице одного пухлого народного избранника волнение: а что если и в самом деле «мрази» эти, решили в наступление пойти на нашу самую мощную армию на Континенте?! Что тогда? Ведь жизнь только налаживаться стала. Народным депутатом стал, подкомитет возглавил, деньги пошли, уважение, почести…

Обострение — это, похоже, единственная на сегодня таблетка для памяти», — убежден Василий Волга.

Однако другие наблюдатели склонны думать, что отставка Владислава Суркова никак не поменяет российские подходы к разрешению конфликта на востоке Украины и главные требования о неукоснительном выполнении Киевом Минских соглашений останутся основной политической повесткой.

В частности, журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook утверждает, что ЛДНР после отставки Суркова продолжат двигаться по тому же направлению, которое предполагает в политике и праве интеграцию с Россией. Лизан: ЛНР и ДНР де-факто являются именно непризнанными регионами РФ © Facebook, Иван Лизан

«Отставку Суркова нужно рассматривать как ещё один шаг по превращению ЛДНР из непризнанных республик в непризнанные регионы России. Никакого возврата ЛДНР Украине уже не будет. Республики уже не нужны Украине, но пока ещё недостаточно нужны России.

ЛНР и ДНР де-факто являются именно непризнанными регионами РФ, во главе которых находятся не главы республик, а губернаторы, которые, в отличие от своих российских коллег, не имеют прямого выхода ни на федеральное правительство, ни на Путина. Последним главой ДНР был покойный Захарченко, который обладал как силовым, так и финансовым ресурсом для демонстрации недовольства политикой Москвы. Ни Пушилин, ни Пасечник им не обладают. Степень их свободы определяется либо попустительством, либо недосмотром со стороны Москвы.

ЛДНР после Суркова продолжат двигаться по тому же направлению, по которому они двигались во времена позднего Суркова. В политике и праве это интеграция с Россией, в экономике — деградация.

В краткосрочной перспективе контур безопасности перенесут с российко-республиканской на республиканско-украинскую границу. Процедуру прохождения российско-республиканской границы упростят. Процедуру прохождения границы с Украиной наоборот усложнят», — утверждает он.

Кроме того, Лизан обращает внимание, что донецкие и луганские власти продолжат стимулировать граждан республик к выбору юрисдикции и лояльности к новым государственно-правовым реалиям, прежде всего в виде массовой паспортизации.

Журналист напоминает, что новому куратору придется решать сложнейшие экономические проблемы неподконтрольных Украине территорий.

«А вот с экономикой в республиках всё очень печально: металлургия на ладан дышит, в угольной промышленности жесточайший кризис с простоями шахт, неоплачиваемыми отпусками и увольнением шахтёров. Единственная точка роста — бюджетный сектор и госслужба — оттока бюрократии из ЛДНР не будет.

Что будет делать оставшийся куратор, который отвечал за экономику, с этими проблемами и персонажем, который их усугубил — речь о Курченко — не ясно. Но если ничего не делать, то ЛДНР в перспективе лишится трети населения — кто-то пополнит ряды вахтовиков, которые ездят на заработки в Россию, а кто-то вообще уедет с концами.

Если порядок удастся навести, в перспективе 5-10 лет появятся шансы на присоединение республик к России — на правовом и институциональном уровнях к тому времени все будет к этому готово», — убежден Лизан.

С тезисом, что главной проблемой для Украины в недалеком будущем станет именно паспортизация жителей ЛНР и ДНР, согласен и политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook, рассуждая о тактике переговорного процесса, которого стоит придерживаться команде Владимира Зеленского. Фесенко об обострении в Донбассе: «Серую зону» должна контролировать третья сторона © Facebook Владимира Фесенко

«Вторая важная вещь — надо максимально активно поднимать тему российской паспортизации в ОРДЛО — и в Минске, и в Нормандском формате, и на заседаниях Совбеза ООН. Это реальное доказательство российского участия в конфликте и это, на сегодня, главное препятствие для политического урегулирования конфликта на Донбассе», — настаивает Фесенко.

В целом большинство пользователей соцсетей как российского, так и украинского сегментов Facebook не придают решающего значения в разрешении конфликта в Донбассе кадровым решениям. В то же время в соцсетях соглашаются, что дальнейшая интеграция ЛНР и ДНР в российское политическое пространство продолжится.