Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова называют самым влиятельным политиком Украины. В отличие от президента Владимира Зеленского он позволяет себе не обращать внимания не скандалы и делает весьма шокирующие заявления, фактически опровергающие официальные намерения главы государства. И при этом его часто можно заметить в свите Зеленского

Украина даже не планирует рассматривать амнистию для бойцов ЛНР и ДНР, заявил в интервью изданию Украина.ру 18 февраля адвокат Андрей Гожый.

«Теперь самый, на данный момент, влиятельный человек в стране (глава МВД Украины. — Ред.) Арсен Аваков заявил, что никакой полной амнистии на территории республик не будет, хотя это предусмотрено Минскими соглашениями, что необходимо принять закон о коллаборантах и что амнистии будут подлежать только учителя, врачи и мелкие клерки. Это позиция правительства — не выполнять Минские соглашения. Мы видим, что слова Авакова расходятся с мнением Зеленского, по крайней мере, ранее озвученным. Но я более склонен доверять словам Авакова», — рассказал он.

По его словам, именно министр внутренних дел Украины обладает настоящей властью на Украине. Репрессируют не всех. Чего хочет глава МВД Украины Аваков, предлагая «закон о коллаборантах» © пресс-служба А.Авакова

«Президенты меняются, а Аваков остаётся. У нас уже третий (после Майдана. — Ред.) глава государства, был Турчинов, был Порошенко, теперь Зеленский, а Аваков на своём месте остаётся и только укрепляется. Поэтому его словам верится больше. Нынешнее обострение ситуации на Донбассе — следствие всей этой политики, поскольку буржуазии и колониальной администрации война выгодна. Поэтому война будет продолжаться», — рассказал Гожый.

В общем, Аваков — могущественный человек на Украине. В последнее время он настолько уверился в своей неуязвимости, что решил атаковать тех, кто на Украине считался неприкосновенным, — членов грантовых организаций, связанных с Западом.

Отсутствие инстинкта самосохранения?

Во вторник, 18 февраля, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил о деле, ведущемся Нацполицией в отношении его организации.

«Нацполиция Авакова начала расследование дело о возможном разворовывании международной технической помощи при участии Центра противодействия коррупции. $142,9 млн, между прочим. Если Нацполиция доведет дело до логического завершения, Шабунину и Шерембею угрожает от 7 до 12 лет заключения. Вот ничему их история не учит», — написал Шабунин в Facebook.

Таким образом, неожиданное продолжение получило дело, корни которого уходят в эпоху президентства Петра Порошенко. Тогда — под конец президентского срока Порошенко — возглавлявший Генпрокуратуру Украины Юрий Луценко заявил: посол США Мари Йованович запретила ему трогать нескольких украинских активистов. Соответствующее заявление Луценко сделал в интервью американскому изданию The Hill. По словам генпрокурора, во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований.

«Это недопустимо!» — якобы ответил тогда Луценко Йованович.

По его словам, среди неприкосновенных были члены ЦПК. На Украине эта новость вызвала небывалый резонанс. Сам Шабунин заявил, что подобные слова Луценко больно бьют по самой Украине.

«Я искренне надеюсь, что это была личная инициатива не совсем адекватного Луценко, а не президента. Такое себе позволял только Янукович, который воевал с послом ЕС и послом Франции. Если это не позиция Порошенко, то решение тут может быть только одно — представление на отставку главы ГПУ. Максимально быстро. Тогда тему более-менее удастся закрыть. Но если представление не последует, станет понятно, что это была инициатива Порошенко. Это какой-то сумасшедший план отрезания ноги всей стране, придуманный президентом. Такое не прощается. У Украины возникнут серьезные проблемы», — рассказывал Шабунин. Аваков придумал, как вернуть Донбасс под контроль Киева © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych | Перейти в фотобанк

Позже это дело на Украине спустили на тормозах. Теперь же Аваков решил возобновить дело, которое наверняка аукнется политикам за океаном и может разозлить некоторых из них. Это может свидетельствовать о том, что министр чувствует себя на удивление неуязвимым.

Республиканцы и Коломойский

Одной из причин подобного усиления Авакова может стать совпадение ряда факторов. С одной стороны, в США сегодня, особенно после неудавшегося импичмента президента Дональда Трампа, на коне Республиканская партия. У ее членов отношение к ставленникам Демпартии не очень. Та же Мари Йованович 31 января 2020 года после участия в процессе импичмента в качестве свидетеля ушла с дипломатической службы, а ее сменщик на посту главы диппредставительства США на Украине Уильям Тейлор вернулся на Родину 1 января.

В самой Демократической партии раздор и шатание, фаворит избирательной гонки Джо Байден с треском проиграл праймериз в ряде штатов.

В общем, демократам не до Украины, а республиканцы стараются забыть её, как страшный сон.

В таких условиях у Авакова оказываются развязанными руки в отношении тех организаций, которые исправно критиковали министерство внутренних дел и самого министра.

Кроме того, за Аваковым, как утверждают украинские СМИ, стоит и олигарх Игорь Коломойский, которого считают одним из самых влиятельных людей на Украине. Сегодня Коломойский «заперт» на Украине: в США в отношении него открыты дела и, опасаясь экстрадиции, олигарх вынужден находится на своей Родине. С одной стороны, это сильно ударило по нему эмоционально. Как утверждает издание «Страна», олигарх устраивает в Киеве «котлетные вечеринки», напоминающие библейский пир Валтасара. С другой стороны, волей-неволей Коломойский сосредоточился на наведении порядка в стране в своем понимании.

Тот же Шабунин указывает: именно по отмашке Коломойского 150 народных депутатов из «Слуги народа» подписали постановление об увольнении главы НАБУ Артема Сытника, ведомство которого сегодня занято делом «ПриватБанка», затрагивающем интересы олигарха. Андрей Гожый о Донбассе: Война выгодна буржуазии, война будет продолжаться © Facebook, Андрей Гожый - адвокат | Перейти в фотобанк

«Зачем все это Коломойскому? В условиях честной судебной и правоохранительной системы ему не только состояние, свободу уберечь не удастся! Но, честно говоря, я не ожидал, что Коломойский настолько близко подберется к своей цели, смертельно опасной для Украины», — отметил Шабунин.

В общем, атака на противников олигарха пошла по всем фронтам. И эта атака оказалась атакой и на противников Авакова, который остается на своей должности, несмотря на все скандалы, связанные с Нацполицией и МВД.

При этом Аваков сопровождает Зеленского во всех важных зарубежных поездках, хотя это не прерогатива министра внутренних дел Украины. Все это заставляет предполагать, что именно Аваков сегодня — реальный хозяин Украины.

История знает примеры, когда номинальному правителю удавалось избавиться от контроля правителя реального и самому возглавить государство. Так, в XVII веке молодой «король-солнце» Людовик XIV сместил влиятельнейшего суперинтенданта Николя Фуке, с чего и началась эпоха просвещенного абсолютизма во Франции. Если Зеленский сможет убрать Авакова, он заявит о себе как о самостоятельном политическом игроке.

Но возможен и другой вариант, при котором Аваков, выждав, сможет заменить уходящего в небытие Зеленского.

А какой из вариантов станет реальностью, возможно, мы узнаем уже в ближайшие недели.