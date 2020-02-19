Крупнейшая на постсоветском пространстве компания по производству двигателей для вертолетов и самолетов имеет клиентов и заказчиков в 120 странах мира. В основном «Мотор Сич» занимается обслуживанием и модернизацией гражданской и военной техники советского производства. В настоящее время предприятие находится в стадии продажи компании из Китая

На Украине сейчас разыгрывается настоящая драма вокруг стратегической авиастроительной корпорации «Мотор Сич», которую хочет купить Китай, а США пытаются ему помешать, пишет влиятельный американский журнал Forbes.

В декабре минувшего года глава единственного на Украине предприятия по производству авиационных двигателей Вячеслав Богуслаев подтвердил факт продажи. Он добавил, что вместе с приобретением акций компании из КНР обязались инвестировать в завод в течение двух лет 250 млн долларов.

Ранее было объявлено, что компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АКМУ) документы по покупке более 50% акций «Мотор Сич». Ожидается, что решение по этой сделке может быть принято к концу марта.

Сейчас выясняется, что американские власти прилагают энергичные усилия по блокированию сделки, дающей Пекину доступ к уникальным оборонным технологиям. «Мотор Сич»: Украина окончательно поссорит США с Китаем © Wladoff

По итогам девяти месяцев 2019 года «Мотор Сич» заявила о товарообороте в размере 256 млн долларов и потери в объеме 21 миллиона. Фирма потеряла большую часть бизнеса в России после начала конфликта на Донбассе и разрыва традиционных связей в оборонной отрасли. До 2014 года она ежегодно отгружала в Россию до 250 двигателей, что приносило 70% прибыли предприятия.

Председатель АКМУ Юрий Терентьев считает, что у него есть серьезные доводы против заключения сделки, которая может стать серьезным аргументом в глобальном военном и политическом соперничестве между КНР и США. Кроме того, в Киеве опасаются, что китайцы после получения контроля над корпорацией вновь откроют ее для российского бизнеса, что нанесет ущерб безопасности Украины.

Вокруг компании ведется масштабная политическая игра с участием крупных фигур. В августе советник по национальной безопасности Джон Болтон обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским. А в ноябре The Wall Street Journal написал, что администрация США предложила купить «Мотор сич» близкому к президенту Трампу главе частной военной корпорации Blackwater (Academi) Эрику Принсу.

«В настоящее время мы расследуем два вопроса: последствия от этой сделки для рынка, и второе — мы изучаем то обстоятельство, что китайская сторона еще в 2017 году могла незаконно получить контроль над «Мотор Сич», — сказал Терентьев. В «Мотор Сич» подтвердили продажу акций китайским инвесторам © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

Если выяснится, что сделка была заключена с нарушением антимонопольного законодательства, все изменения в структуре собственности будут отменены, а компанию могут оштрафовать на сумму до 5% от ее товарооборота.

Forbes обращает внимание, что из бюджета Министерства финансов на 2020 год исчезла доходная статья в 100 млн долларов от китайцев в фонд по развитию украинской авиакосмической отрасли. Судя по всему, Киев уже не рассчитывает на доходы от продажи «Мотор сич».

В дополнение к дипломатическим усилиям США проводят закулисную работу на Украине, чтобы сорвать эту сделку. В последние месяцы представители Соединенных Штатов как минимум четыре раза встречались с членами АМКУ, чтобы обсудить это дело, отмечает издание.

Из-за сделки по «Мотор Сич» посольство США в Киеве предлагает создать новую процедуру инвестиционного контроля за поглощениями, говорит Терентьев. Его ведомство эту инициативу поддержало, потому что она позволит установить прозрачные правила для блокирования передачи стратегических технологий третьим сторонам. США могут наложить санкции на «Укроборонпром» из-за продажи «Мотор Сич» - АМКУ © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

Однако источники в ВПК говорят, что тревожиться по поводу передачи технологий «Мотор Сич» слишком поздно. «Китайцы наверняка уже давно провели выемку всей документации и забрали к себе людей, но пока они не смогут это легализовать», — сказал на условиях анонимности причастный к сделке экс-сотрудник украинского военного ведомства.

Официальный Пекин ожидает развития событий вокруг «Мотор сич» и наверняка готовит свой ответ. Срыв сделки может поставить под вопрос сотрудничество Украины и Китая, где Киев будет выглядеть как абсолютно зависимая и недоговороспособная сторона.

При подготовке материала использован перевод сайта inosmi.ru