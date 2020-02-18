Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного России из-за задержания украинских моряков в Азовском море. Этот инцидент осложняет отношения двух государств. При этом поводом для него стала банальная жадность

В понедельник, 17 февраля, в Министерство иностранных дел Украины вызвали временного поверенного России.

«В ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовецкий инвентарь», — описывала пресс-служба украинского МИД содержание встречи. В Крыму ответили на протест МИД Украины после задержания браконьеров © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Речь о моряках и рыболовецком судне, задержанных 15 февраля в Азовском море. Моряков обвиняют в браконьерстве. Некоторые из них свою вину признают. При этом пограничники РФ указывают на нарушение даже не российского законодательства, а совместных украинско-российских договоров.

Жадность их сгубила

Анонимный Telegram-канал «Резидент» сообщает имена чиновников, ответственных за произошедшее.

«В связи с отсутствием квот и лимитов, рыбный промысел в Азовском море запрещен. Но по просьбе Александра Титова начальник Азоврыбоохраны Чих С.Ф. выпустил в море катер с четырьмя рыбаками на борту, который и был задержан сотрудниками ФСБ России. Из-за непомерной жадности бывшего рыбного чиновника Титова разразился международный скандал. Чих С.Ф. не мог отказать своему покровителю, а рыбаки оказались в российской тюрьме», — указывалось в публикации популярного среди украинских политиков и журналистов ресурса.

Там же делается неутешительный вывод из произошедшего.

«За год ничего не изменилось в нашей стране, а безнаказанность чиновников только усилилась, несмотря на Офис Генеральной прокуратуры, ГБР и НАБУ», — сетовал автор канала.

Если верить официальной информации ФСБ, 15 февраля происходило следующее: российские пограничники задержали украинское судно в Азовском море. Капитан судна не реагировал на призывы остановиться и даже попытался скрыться. Для этого у него были весомые причины. После задержания и обыска на судне обнаружили около 300 штук камбалы-калкан и ставную сеть.

При себе у задержанных не было паспортов, регистрационного свидетельства на судно и разрешения на вылов рыбы. Задержанных доставили в Керчь. Там они и признались, что сознательно нарушали закон.

«Вам известно, что в соответствии с пунктом 726 протокола сессии российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море от 12 ноября 2019 года запрещается промысел камбалы-калкан с использованием любых сетей?» — спрашивали у одного из задержанных.

«Да», — отвечал тот.

«Вы признаете факт совершения вами незаконной добычи водно-биологических ресурсов в Азовском море?» — продолжали его допрос.

«Да», — отвечал рыбак.

При этом он отрицал, что на него оказывалось физическое или психологическое давление сотрудниками ФСБ России.

Российские пограничники также распространили фото выловленной рыбы. С точки зрения того, кто разбирается в биологии Черного и Азовского морей, на нем запечатлена трагедия. В 60-е годы ХХ века калкан очутился под угрозой исчезновения, и на вылов этой разновидности камбалы был введен временный запрет. Да и сейчас его нельзя добывать с помощью сетей. Задержание браконьеров в Азовском море. «Крымская прокуратура» возбудила дело © пресс-центр Командования ВМСУ | пресс-центр Командования ВМСУ | Перейти в фотобанк

В результате задержанных рыбаков — это жители села Райновка Приморского района Запорожской области Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов, поместили на десять суток в следственный изолятор в Керчи. Им может грозить вплоть до двух лет тюрьмы, если против них возбудят дело по статье 256 Уголовного кодекса РФ — «Незаконная добыча водных ресурсов».

Рыбаков на столь серьезное нарушение могло толкнуть безденежье и непростая социально-экономическая ситуация на Украине. Возможно, российская сторона учтет все эти факторы. При этом некоторые силы на Украине сделают все, чтобы использовать случай с рыбаками по максимуму для того, чтобы осложнить отношения между двумя странами.

Спекуляции на беде

После задержания рыбаков часть украинских общественных и политических деятелей попыталась использовать сложившуюся ситуацию, чтобы вновь напомнить о себе.

«Обращаю внимание читателей, что агрессор хвалился захватом украинцев на западной части акватории Азова — то есть именно в украинских водах. Как сообщают официальные источники россиян, рыбаки вышли на маломерном судне из села Райновка Приморского района Запорожской области, поэтому вряд ли их захватили «около берегов Крыма», — написал в Facebook бывший представитель президента Украины в «Автономной Республике Крым» Борис Бабин.

Впрочем, даже он признал, что в произошедшем отчасти виновна украинская коррупция.

«Понятна и настоящая причина захвата. Ведь Госрыбагентство, как я уже писал, несмотря на наличие на этот год «протоколов» с россиянами, с начала 2020 года фактически запретило официальный вылов на Азове. Как говорят источники, такса в таких условиях для рыбаков, которые хотят жить и кормить собственные семьи за «мы вас не видим», в Киеве и Бердянске возросла в разы», — отметил Бабин.

Но и в этом случае не обошлось без «российского следа». Ведь, как утверждает Бабин, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины просит россиян не разрешать рыбакам такой промысел. Никаких подтверждений своим словам Бабин не предоставил.

В самом Крыму желание политизировать вопрос с задержанными рыбаками вызвало удивление.

«В таком государстве, как Украина, на данный момент смещены все «прицелы», и в них герои становятся антигероями, а предатели становятся героями. Людям трудно разобраться, что по-настоящему героическое, а что — криминальное. Пойманные рыбаки — это полностью криминальный случай. Эти люди занимались незаконным выловом рыбы, у них не было никаких документов. О чем здесь можно говорить?» — заявил в комментарии РИА Новости-Крым председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе. Крымский парламентарий призвал наказать задержанных в Азовском море украинских браконьеров © Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым

По его словам, украинские рыбаки совершили преступление, за которым обязательно должно последовать наказание.

«Это самый обыкновенный случай, который может произойти в любой точке мира. Нигде и никому не приходит в голову об этом спорить. И только в искривленном, политизированном сознании руководства Украины возникают безумные идеи, чтобы придумать к этому преступлению политические приспособления. Все это глупость и абсолютная бездарность», — подытожил он.

Тем временем украинские СМИ сообщают, что если рыбаков отпустят домой, им грозит штраф до 170 грн (около 443 руб. — Ред.). Такова цена браконьерства на Украине.