Новый шедевр короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова создали украинцы. Артист лично представил команду на премьере нового клипа «Романы» на Первом канале в программе «Вечерний Ургант». Киркоров специально подчеркнул, что это успешный межнациональный союз

«Вот такая у нас сложилась «международная болгаро-украинско-русская команда», тем самым мы показываем, что нет границ для творчества», — отметил певец.

Режиссером клипа, который на YouTube за два дня уже собрал около 1,7 млн просмотров, выступил Тарас Голубков. Собственно, саму песню (возможно, очередной хит Киркорова) написал тоже украинский автор — Артем Пивоваров. Он же — популярный музыкант и исполнитель. В 2017 году Пивоваров вошёл в 10-ку самых популярных артистов Украины на YouTube. Пивоваров и Голубков давно работают в тандеме, выпуская популярный музыкальный продукт. Пивоваров родился в Харькове. Музыкой занимается с 2012 года. Известность ему принесла песня «Собирай меня» после выхода в проекте «Танцы» на ТНТ. Артист сотрудничал с 2015 года с певицами Светланой Лободой, Джамалой. «Это началось 16 лет назад»: Лобода прокомментировала свои «пьяные танцы» на Big Love Show – видео © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Тарас Голубков снимал клипы для таких артистов, как MELOVIN, MONATIK, ZIVERT, группы «Скрябин». Так что украинский шоу-бизнес остаётся глубоко интегрированным в российский. Украинские артисты по-прежнему востребованы российским зрителем.

Кроме того, штат украинских специалистов, которые остаются за кадром — авторы песен, постановщики, танцоры, художники, балетмейстеры, — довольно велик. Кстати, балетмейстером нового клипа Киркорова выступил тоже украинец — Денис Стульников, главный постановщик концертных номеров украинского популярного артиста Монатика. Ани Лорак показала поклонникам грудь © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Политтехнолог Дмитрий Раимов прокомментировал российско-украинскую творческую коллаборацию: «Филипп Киркоров презентовал новый клип "Романы". На ток-шоу "Вечерний Ургант" он презентовал авторов. Композитор, режиссер, балетмейстер — все ребята наши, из Украины. Студия аплодирует. Первый канал. Во-первых, удивлен. Как там не накинулись на него все страшные русские за рекламу нас "украинцев-нацистов". Во-вторых, у нас скажи, что что-то делал для фильма русский, — все, заклюют своими маленькими клювиками. Вывод простой. Выключайте телевизор. И включайте мозг».