Разговоры об общих корнях трех славянских народов лучше всего вести под музыку. Это подтверждает не только «Славянский базар», но и многочисленные застольные песни, которые с удовольствием поются и в Украине, и в России. Что уж говорить о танцевальных хитах, которые объединяют уж точно лучше канувшего в Лету СНГ

Здесь можно было бы опровергнуть эту максиму, приведя в пример Беларусь, которая, кажется, не дала российско-украинским застольям ни одной песни. Но ведь это если смотреть на сельские свадьбы, и то подальше от общего Полесья. А на свадьбах городских эта бывшая Великим Княжеством Литовским земля звучит в ассортименте: от «Песняров» до «Ляписа Трубецкого».

А уж если взять шире, то за стенами свадебных залов можно услышать и не то.

Можно услышать, например, о том, что многие украинские музыкальные продюсеры, как и украинская эстрада вообще, тесно завязаны на сотрудничество с Россией. Во-первых, рынок более многочисленный (как в самой России, так и за ее пределами — за счет русскоязычной аудитории в Европе и Америке), во-вторых, не так много времени прошло, чтобы забыть об общих проектах еще со времен Союза.

Вот первый попавшийся пример: Владимир Бабешко, выпускник Дрогобыческого музучилища. Работал бас-гитаристом в группе «Лабиринт», которой руководил Юрий Варум, отец Анжелики Варум. С группой «Лабиринт» Владимир объездил с гастролями весь СССР. За это время отсидел 3 года усиленного режима в Горьковской тюрьме за спекуляцию. И уже там проявил свой талант продюсера: организовал ансамбль, давал концерты для заключенных и даже учил играть на гитаре местного вора в законе.

Многоликая «Ночь перед Рождеством»: как казаки и не только Гоголя экранизировали © РИА Новости, Юрий Кавер | Перейти в фотобанк Юрия Чернавского, имевшего первую звукозаписывающую студию в Москве. Это позволило Владимиру поработать с Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым и прочими «звездами». Делал аранжировки песен для Софии Ротару, Таисии Повалий, Филиппа Киркорова, Димы Билана, "ВИА Гры". Однако зачем-то ударился в пародийный жанр и создал группу «Пающие трусы». Причём даже смог привлечь к этому нескромному делу Игоря Крутого, который, хоть и уроженец Украины, давно уже работает одним из столпов российского шоу-биза.

Или взять второй пример: Юрий Никитин. Один из самых успешных — по количеству опекаемых артистов и коллективов — украинских продюсеров. Сначала он с отличием окончил киевское швейное ПТУ. Потом продал своё оборудование и купил бас-гитару.

В начале 90-х Юрий работал в Москве музыкантом в группе «Авеню», в студии «Мираж», в гастролях с которой объехал всё СНГ. Позже познакомился с Ириной Билык, и это знакомство считается первым камнем в фундаменте украинского шоу-бизнеса. То есть шоу-то было и до этого, но бизнеса нет. Потом была компания NOVA, которая занялась продюсированием украинских артистов.

Первой артисткой, с которой компания подписала контракт, естественно, стала Ирина Билык. В 1997 году вышел альбом «Фарби» («краски, цвета»), проданный тиражом около 500 000 копий, что стало абсолютным рекордом для музыкального рынка Украины. В поддержку альбома Ирина Билык вместе с Максом Фадеевым и Линдой провела самый широкомасштабный гастрольный тур того времени.

Позже подопечными студии (которая со временем стала называться Mamamusic) стали Верка Сердючка, певица Арктика (будущая супруга продюсера Ольга Горбачева), группа А.Р.М.И.Я., кое-кто еще и, наконец, группы «неАнгелы», NikitA и KAZKA. Хит «Плакала» последней стал настолько популярным, что в сети можно встретить даже перепевки на русском языке.

Очередной музыкальный шедевр Киркорова создан в Киеве © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Интересно посмотреть также на родословную Константина Меладзе. Он, хоть и родился в Грузии, окончил тот же Николаевский кораблестроительный институт имени адмирала Макарова, что и брат. Причем Валерий Меладзе считается российским певцом, а брат — украинским продюсером. Да и как иначе: во-первых, был женат первым браком на участнице конкурса «Мисс Украина-92»; во-вторых, получил звание «Заслуженный деятель искусств Украины»; в-третьих, создал и раскрутил мегагруппу «ВИА Гра», а одна из самых заметных фигур (буквально) в истории этой группы Вера Брежнева раскрутила самого продюсера на второй брак. Урожденная Галушка, надо заметить.

И признать — красива, о чем и поет серб Здравко Чолич песню Константина.

В доказательство нерушимой музыкальной дружбы можно привести также мюзиклы «Вечера на хуторе близ Диканьки» (2001), «Золушка» (2002) и «Сорочинская ярмарка» (2004), музыку для которых писал брат Валерия Меладзе. Можно присовокупить сюда же и попытку подсобить украинской певице Анастасии Приходько, но она надолго не задержалась на подступах к музыкальному Олимпу, хотя и представляла Россию на "Евровидении-2009" с песней «Мамо».

Позже Настя вышла замуж за гораздо менее известного грузина, стала на позицию радикального национализма, откуда ее уже давно не слышно и не видно. Так что эту попытку можно не засчитывать.

За рамки русско-украинских шоу-проектов несколько выходит Нателла Крапивина (Алиева), но только по месту рождения (Ашхабад). Окончив когда-то КИМО, сегодня она стала очень успешным муз- и кинопродюсером. Достаточно назвать имя самой большой «подогреваемой» ею «звезды»: Светлана Лобода. Причём сама Нателла считает Светлану единственной в Украине артисткой эстрады, способной буквально на любые эксперименты.

Ну и, надо признать, что в ура-патриотической горячке и певица, и ее продюсер занимают очень стойкую позицию. Не сдают её, то есть не подстраиваются под политические тренды. Продолжают гастролировать в России. Даже если встречают потом обструкцию концертов в Украине. Нателла Крапивина еще и продюсирует успешный телепроект «Орел и Решка», который успешно идет в русскоязычном телесегменте. А продюсерский кинодебют Нателлы — полнометражный игровой фильм «Кислота» режиссёра Александра Горчилина — получал Приз конкурса «Кинотавр. Дебют» кинофестиваля «Кинотавр». Да и почти 6 миллионов просмотров клипа на песню Дианы Арбениной «Разбуди меня», снятого Нателлой в Португалии, тоже о чем-то говорят.

Феномен украинско-российских новогодних мюзиклов © imdb.com Юрия Фалесы. Он опустился до того, что торгует воспоминаниями о лишении девственности несовершеннолетней тогда Ани Лорак.

Объясняет, бедный, что любовь нечаянно нагрянула, а с ней и бес в ребро, но «что ей до того? она была в Париже!», как пел классик: Ани Лорак сейчас вполне успешна и востребована в Москве, в отличие от своего продюсера. Ибо шоу-бизнес, как вода, дорогу найдёт.

В завершение краткого обзора корешков и вершков музыкальной нивы можно вспомнить, что одним из самых продуктивных и успешных музыкальных продюсеров Украины на сегодня является Потап. Второе особенно важно, так как графоманов много не только в литературе, но и в музыке. Однако успехи продюсируемых им команд «Потап и Настя», «Время и Стекло», MOZGI, певиц Мишель Андраде и INGRET позволяют именно так говорить об учредителе продюсерского центра MOZGI Entertainment. Неоднократно, надо заметить, отмеченном музыкальными наградами и премиями соседней страны.

Например, в дуэте с нынешней супругой Анастасией Каменских он собрал все музыкальные награды на постсоветском пространстве: «Золотой граммофон», «Песня Года», «RU.TV», «Премия Муз-ТВ». Что, конечно, способствовало раскрутке дуэта в среде русскоязычной аудитории по всему миру и популярности хитов авторства Алексея Потапенко.