Планы снимать седьмой сезон «Сватов» у продюсера сериала Владимира Зеленского были еще в 2013 году. Тогда помешал майдан. В 2017 году съемки было начались, но Госкино Украины бдительно пресекло всякие контакты со «страной-агрессором». Чтобы продолжить съемки, продюсеру потребовалось стать президентом Украины

После долгого затишья и тревожных известий о закрытии сериала «Сваты» в конце января интернет взорвала новость — седьмой сезон «Сватов» все-таки будет доснят. Планы снять седьмой сезон были еще в 2013-ом, но помешал Майдан. О начале съемок объявили в 2017-ом году, но из-за понятных политических проблем, охвативших патриотическую часть населения Украины, съемки опять прервались на взлете. Было отснято только несколько эпизодов. Свет в конце тоннеля замаячил этой зимой, то есть через девять месяцев после того, как продюсер сериала Владимир Зеленский стал президентом Украины и смог сменить руководство Госкино Украины.

Правда, по последним сведениям съемки сериала активно идут в Белоруссии, на нейтральной территории, куда без проблем могут приехать и украинские и российские актеры.

Напомним, что одна из причин задержки съемок стало эмоциональное заявление актера Федора Добронравова, сделанном в стиле «Крымнаш». Понятно, что украинская сторона (до Зеленского —президента, то есть еще при Порошенко) не могла сделать вид, что ей все равно. Пришлось реагировать и отправлять совершенно аполитичного актера Добронравова на сайт Миротворец. Ура-патриотическое тогдашнее руководство Госкино Украины периодически разражалось полубезумными заявлениями о стране-агрессоре в том духе, что «не забудем-не простим». Все стало проще после того, как в конце августа прошлого года глава Госкино Украины близкий к националистической группировке «Свобода» Филипп Ильенко покинул свой пост.

Причиной его ухода стал громкий скандал по поводу удивительного распределения бюджетных средств на создание нового украинского кино. По мнению аналитиков, проблема свободовца Ильенко была проста — стремясь поднять патриотическое киноискусство, бюджетные деньги направо и налево раздавались позорно слабым проектам, что, естественно, привело к полному провалу в прокате. Правда, и в этом безумии была своя линия — значительная часть средств уходила своим, то есть к людям так или иначе лично связанным с Ильенко. После объявления результатов летнего питчинга украинские соцсети буквально взорвались истерикой: снимают как в Нигерии, а тратят как в Европе — таков был общий глас.

В самом деле, при том, что на производство национального украинского кино в прошлом году было потрачено более 500 миллионов гривен, прокат собрал только 198 млн. Как ни старались патриоты, но за украинизированное кино зритель гривной не проголосовал. А вот за совершенно аполитичный сериал «Сваты», рассказывающий о перипетиях большой семьи Будько и Ковалевых, очень даже проголосовал. Аудитория «Сватов» насчитывает десятки миллионов человек, причем в нескольких странах сразу — и в России, на Украине, в Белоруссии и чуть ли не на всем постсоветском пространстве. Вернут ли "Сватов" на экраны? Госкино Украины возглавила экс-директор кинотеатра из Запорожья © Запорожская ОГА | Запорожская ОГА | Перейти в фотобанк

Особую роль в судьбе «Сватов» пришлось играть Белоруссии. Там под мирным белорусским небом недалеко от Минска в деревне Дуличи в частном доме местного семейства Празецких будут досняты последние эпизоды седьмого сезона.

Про место съемок надо рассказать отдельно. Супруги Светлана и Виктор Празецкие являют собой, пожалуй, реальные прототипы героев сериала «Сваты». Они прожили вместе более сорока лет, воспитали троих детей, двух сыновей и одну дочку. Светлана — воспитательница в детском саду, муж Виктор по образованию радиотехник, по роду занятий строитель. Дом в селе Дуличи строил сам, своими руками — уж больно давно супруги мечтали жить в деревне. И дом получился как на картинке — не то, чтобы очень большой, но удобный и очень красивый.

Светлана рассказывает, как в их доме появились киношники: «У нашего старшего сына Саши есть друг, он имеет отношение к белорусскому телевидению. И как-то однажды мне звонит сын и говорит: «Мама, приедет съемочная группа и будет что-то снимать в нашем доме». И вот 9 мая, как сейчас помню, смотрю я телевизор, а к дому подъезжает большая красивая черная машина. Сфотографировали, зашли внутрь, их было человек восемь. И ушли. Потом приезжали еще два раза. А чуть позже раздался звонок: ваш дом утвержден для съемок художественного фильма «Сваты». Вы что, «Сваты»? Да господи! Да не может быть! За что хвататься? Нужно срочно подклеить, подкрасить…».

Впрочем, подкрашивать Празецким ничего не дали. Киностудия Квартал 95 все сделала сама. Родной цвет дома был белым, но для съемок потребовалось перекрасить его в ярко кирпичный. Хозяева было вздрогнули, но чего не сделаешь ради любимого кино.

Неудобств в жизнь Празецких съемки и впрямь привнесли множество. Хозяевам приходится ютиться на втором этаже, в то время как на первом кипит работа. Свои пожитки семейству пришлось затаскивать наверх, все комнаты первого этажа, где проходят съемки, обставлены специальной киношной мебелью.

Но добродушные и хлебосольные Празецкие не в обиде. Они позволили кварталовцам все: и разбить палатки для оборудования и обслуживания съемок в саду, и ежедневный шашлык с усталой съемочной группой и толпы народа в доме и самое главное — тяжелую повседневную работу. «…Вы знаете, сколько они раз повторяли одно и то же! — говорит Светлана Празецкая, — Долго, эмоционально, выразительно! Я тогда подумала: Боже мой, как тяжело работать артистам!».

Снимать у Празецких начали еще в мае 2017 года. Но сняли только часть эпизодов. С 3 февраля этого года съемки продолжились. Первая часть съемок будет закончена в феврале, потом доснимут небольшой кусок в мае. И, видимо, все. Уже назначена дата премьеры — 14 сентября 2020 года. Но всем понятно, что столь многострадальный сериал еще не раз поразит поклонников. Пока зрители не увидят сериал своими глазами, никакая дата выхода на экраны не может считаться окончательной. Кстати, права на показ сериала выкупили аж 5 телеканалов, среди них и один германский.

Про что же будут новые «Сваты»? Вообще-то сюжет держится в строжайшей тайне. Корреспонденты стонут — на съемочную площадку в деревне Дуличи не пускают никого, даже вездесущих местных жителей, которые теперь буквально одержимы сериалом, внезапно ставшим немножко своим. Однако слухами, как говорится, земля полнится. По всей видимости, сюжет нового сезона будет нелинейным. Речь точно пойдет о прошлом двух родственных семейств — Ковалевых и Будько. По одной версии новые серии расскажут о том, что происходило со старшими родственниками в молодости. Именно поэтому на съемочную площадку вернется почивший в пятом сезоне дедушка Юрий Анатольевич Ковалев в исполнении российского актера Анатолия Васильева. «Сваты»: Тайна воскрешения дедушки Юры, страхи Зеленского и заговор молчания © svati.tv

Тогда в своих интервью Васильев объяснял, что причина его ухода кроется в приходе на сериал нового продюсера, Владимира Зеленского, и нового режиссера Андрея Яковлева. Актер всегда считал, что кино должно иметь воспитывающий эффект и изображать глубокие человеческие чувства. С новым руководством сериал все больше превращался в ситком, где суть происходящего в кадре передается через почти цирковую клоунаду. Эта самая клоунада отлично получалась у партнера по площадке Федора Добронравова и была глубоко противна самому Васильеву. В результате у дедушки Анатолича за кадром случился сердечный приступ, а Анатолий Васильев ушел работать над другими проектами.

Сейчас он возвращается. Вроде бы для того, чтобы рассказать зрителям о молодости своего героя. Однако сюжетная интрига на этом не заканчивается. Опять-таки по слухам, сценаристы обещают отправить сватов еще дальше — во времена крепостного права. Вроде бы актерам придется освоить ношение сюртуков и кринолинов. «Я с опаской читал сценарий седьмого сезона, казалось, что ранее мы уже все рассказали, — заявил недавно журналистам актер Александр Феклистов, исполняющий в сериале роль Александра Берковича, — Что высасывать из пальца? Тем не менее, сценаристы с продюсером и режиссером Андреем Яковлевым придумали невероятный ход. Мы попадаем в совершенно другое время. Силой воздействия и собственной фантазии, без увеселительного газа и наркотиков».

Кстати, несмотря на политические страсти, в которых оказался так плотно запутан ни в чем не повинный сериал, никаких идеологических конфликтов между украинской съемочной группой и российскими актерами не наблюдается. «Мы смотрели на ребят из съемочной группы и думали: как политики могут вмешаться в процесс и разъединить людей? Ведь все хотят жить в мире, дружбе и согласии», — рассказывает о своих впечатлениях настоящая хозяйка белорусского «дома Будько» Светлана Празецкая. Любителям доброго и смешного кино, которое можно смотреть всей семьей, остается еще несколько месяцев стучать по деревяшкам, чтобы не дай бог новая политическая туча не омрачила светлое будущее седьмого сезона сериала «Сваты».