Почему на Украине резко замедлился рост ВВП, бюджет недосчитался запланированных доходов, и можно ли делать ставку на украинских «заробитчан», чтобы закрыть дыры во внешнеторговом балансе, в интервью изданию Украина.ру рассказал экономический аналитик Виктор Скаршевский

- Виктор, Госстат отчитался, что рост ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года резко замедлился и составил всего 1,5%. Чем объясняется такое проседание после роста в 4,1% в третьем квартале и 4,6% — во втором?

— Так как украинская экономика зависит прежде всего от внешнеэкономической конъюнктуры и погоды, было очевидно, что на Украине будет ухудшение с экономическими показателями, в том числе и с ВВП. Со второй половины прошлого года начала существенно ухудшаться ситуация на рынке металлопродукции и в целом в промышленности.

Уже семь месяцев подряд, с июня, промышленность показывала падение, и к концу года оно ускорилось — минус 8,3% декабрь 2019 к декабрю 2018-го. А перерабатывающая промышленность и вовсе сокращается уже 8 месяцев подряд — с мая прошлого года. Прежде всего из-за падения промышленности мы и получили такой неутешительный результат. Плюс еще произошло смещение сбора урожая — в 2019 году его собрали немножко раньше, чем в 2018.

Поэтому если сравнивать квартал к кварталу, то в 2018 году база была несколько выше, чем в 2019-м, так что здесь и статистический эффект. Но в любом случае основное — это погода.

Что пока еще вытягивает украинский ВВП, так это торговля (если брать розничную торговлю, то прежде всего импортными товарами) и строительство. Больше, конечно, торговля, поскольку она занимает около 15-16% ВВП, а строительство — менее 3%. Строительство, по данным Госстата, выросло в прошлом году на 20%. Это своего рода рекорд, но росло оно не за счет жилищного строительства, а за счет инженерных сооружений и нежилых помещений. Экономика Украины в тени политических бурь. Главные темы украинских соцсетей 13 февраля © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

- Это же хорошая новость? Она означает, что инвестиции идут в инфраструктурные проекты…

— Как посмотреть. Например, остановились некоторые металлургические предприятия, делали ремонты, и это тоже считается строительством. Строительством также считается и возведение ветряных и солнечных электростанций, но это так себе новость — по зеленому тарифу украинцы будут больше отдавать денег за электроэнергию. Кроме того, в статью «Строительство» входит строительство дорог, а это бюджетные расходы. По поводу качества дорожного строительства может возникать и возникает множество вопросов.

- За счет чего росла торговля?

— Оптовая торговля увеличилась за счет того, что вывозили больше железорудного сырья, и за счет того, что больше продавали на экспорт зерна, — почти на 40%, чем в 2018 году. Розничная торговля росла за счет торговли импортными товарами, плюс резко увеличилось потребительское кредитование. Но эти кредиты идут на импортные товары, потому что Украина их не производит.

«Благодаря» этому в том числе еще больше увеличился дефицит торгового баланса. По данным Нацбанка, в прошлом году он достиг 13,9 миллиарда долларов. Это в четыре раза больше, чем в 2015 году, когда дефицит торгового баланса был 3,5 миллиарда долларов. И ревальвация, которая привела к убыткам украинских экспортеров порядка 2-3 миллиардов долларов в год, — это потеря выручки. И та же ревальвация резко удешевила импортные товары. То есть резкой 15-процентной ревальвацией, которая основана на искусственном спекулятивном базисе, ударили как по экспортерам, так и по тем, кто работает на внутренний рынок.

- Неутешительные новости приходят и из Минфина. В январе госбюджет не был выполнен по доходам на 13,8 миллиарда гривен (35,3 миллиарда рублей). Насколько это критично?

— Официальные власти, отчитываясь в выполнении бюджета, обычно прибегают к манипуляциям. Например, процент выполнения бюджета в прошлом году взяли не от изначального Закона о бюджете, а от измененного и уменьшенного в октябре 2019 года. Это не совсем корректно. По моим оценкам, за вычетом манипуляций госбюджет в прошлом году не был выполнен по доходам на 85 миллиардов гривен (около 220 миллиардов рублей), или приблизительно на 9%.

- Президент Владимир Зеленский заявил, что для восстановления инфраструктуры Донбасса создан фонд мирового уровня. В этом фонде будет два так называемых «окна». Первое — для международных партнеров, организаций и фондов. Второе — для украинского фонда, который будет привлекать средства частного сектора и индивидуальных доноров. Насколько эта идея будет успешной?

— Этот год начался с полного провала, такого резкого снижения не было очень давно. Это минус 24,5%. Мало того что катастрофически недовыполнен план, но еще и в абсолютных значениях в бюджет в январе 2020 года поступило денег меньше, чем в январе 2019 года, несмотря на то что вроде бы экономика подросла на 3%, даже чуть больше.

- Экономика растет, а доходы в бюджет не пополняются. Как это могло получиться?

— Дело в том, что в сырьевой экономике доходы бюджета не особенно зависят от динамики роста ВВП, как показывает практика. Плюс еще, возможно, увеличилась контрабанда. Потому что, если считать в абсолютных величинах — тоннах, килограммах, — импорт тоже уменьшился в январе. Рассчитывали на 10-процентный рост, а по факту — минус 3%. То есть либо так успешно борются с контрабандой, что полностью прекратили ввоз контрабандных товаров, либо, наоборот, все пошло в обход таможни. Здесь пока еще рано делать выводы, посмотрим, что будет в феврале. Но таможня, кстати, больше всего и не додала в бюджет. И такое большое падение тут не объясняется простой ревальвацией, есть и другие причины.

- В прошлом году трудовые мигранты перевели на Украину рекордную сумму в 12 миллиардов долларов. Это действительно хорошая новость?

— Несомненно, что дефицит торгового баланса перекрывают трудовые мигранты и спекулятивные деньги в облигации внутреннего государственного займа от нерезидентов. Но что касается трудовых мигрантов, тут нужно обратить внимание на то, что темпы роста поступлений от них в прошлом году резко замедлились, хотя раньше демонстрировали бурный рост.

В 2018 году, по данным НБУ, было перечислено 11,4 млрд долларов, в прошлом только 12 млрд долларов. Это косвенно говорит о том, что скорее всего трудовая миграция плавно переходит в эмиграцию. Особенно замедлились темпы перевода от тех «заробитчан», кто работает за границей «на постоянке». Возможно, они просто перевозят туда семьи, и исчезает необходимость в переводах на Украину.

Уезжает самое экономически активное население, а это вымывание трудового потенциала из страны. Человек, работающий на Украине, делает намного больший вклад в украинскую экономику, чем человек, работающий за рубежом. Украина продает за границу сырье, и там украинский трудовой мигрант его перерабатывает в готовый продукт, а потом этот продукт импортируется на Украину. То есть вся добавленная стоимость остается за границей. Украинское экономическое чудо: Остапа понесло. Вернее Ермака © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Учитывая все происходящее, можно ли рассчитывать, что Украина совершит экономический рывок и ее ВВП вырастет за пять лет на 40%, как обещал премьер-министр?

— У меня всегда возникает вопрос: почему 40%, а не 60%? Почему всего-навсего 50 миллиардов долларов инвестиций за пять лет, а не 100 миллиардов? Почему всего 1 миллион рабочих мест, а не 5 миллионов, как у Ющенко? Можно ставить какие угодно цели, но если не представлено никакого инструментария для их достижения, если в программе правительства не представлено, в каких отраслях и за счет чего все эти цели будут достигаться, то все это — пустой звук, сотрясание воздуха. И это очень несерьезно и непрофессионально со стороны правительства — наполнять программу подобными лозунгами.

Естественно, что такого роста не будет. А может и быть рост на 50%. Но только не за счет новых предприятий, новых рабочих мест, увеличения благосостояния украинских граждан. А, например, за счет того, что цены на сырьевые товары на мировых рынках прыгнут в два-четыре раза, вот и на Украине подтянется рост ВВП. Точно так же, как это было в 2002-2008 годах, когда Украина показывала чуть ли не те же 50 млрд долларов инвестиций, а рост экономики в среднем составлял 7% в год.

Украина уже показывала такие темпы роста, но опять же не за счет модернизации производства, инвестиций, а за счет увеличения продаж сырья — металла — при хорошей внешней конъюнктуре. А потом, как только упала конъюнктура, произошло и резкое падение роста украинского ВВП. Так что дело не в показателях ВВП и общей сумме инвестиций. Если все инвестиции пойдут в зеленую энергетику, мы не увидим никаких рабочих мест, а увидим только, что прямо либо косвенно будем больше платить из своих карманов за электроэнергию.

Нет качественного подхода, структурного подхода, предметного подхода. Это не так важно, вырастем мы на 40% или нет. Важно, если мы растем, чтобы этот рост был устойчивым и долгосрочным, устойчивым и качественным. Потому что на Украине никогда не было качественного роста, только лишь усугублялась сырьевая структура и примитивизировалась экономика. Не всякий рост, как и не всякие инвестиции, полезен.