В субботу, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил с программной речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Стало ясно, что глава государства решил продолжить то, что в отношении войны в Донбассе сделал его предшественник Пётр Порошенко

В своей речи Зеленский, в частности, заявил, что конфликт в Донбассе — это война в Европе и закончится она не раньше, чем в состав Украины вернутся Крым и Донбасс.

Также в планах Зеленского — провести местные выборы на всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской области (ОРДЛО) уже в октябре этого года.

Примечательно, что Зеленский выступал на фоне разгоревшегося скандала вокруг публикации плана по урегулированию ситуации в Донбассе. Это доклад «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе».

Среди авторов документа — экс-министр обороны Британии Дес Браун, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

План включает в себя 12 шагов, среди которых упоминался новый диалог между государствами Евроатлантического региона о построении взаимной безопасности и определение сфер выборочного взаимодействия между ЕС и Россией.

«Слуга мира». Мюнхенские посиделки Зеленского © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Украину поставят перед фактом»

Украинские политические эксперты оценили для Украины.ру мюнхенское выступление Зеленского, а также спрогнозировали, как слова главы Украины повлияют на отношения страны с Россией и Западом.

Понятно, что Зеленский не мог сказать ничего другого как гарант Конституции и Верховный главнокомандующий Украины, отмечает директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. В этой ситуации Зеленский озвучивал официальную позицию Украины.

«Он должен говорить о Донбассе и Крыме, исходя из завышенных планов и ожиданий. Ну а реально вопросы будут решаться путем компромиссов. Поэтому Зеленский на всех встречах озвучивает «верхнюю планку», понимая, что во время переговоров эта планка будет понижена», — пояснил политолог.

Выступление Зеленского было эффектным, но неэффективным, считает руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. У многих возникло ощущение, что Зеленский превращается в «Порошенко-лайт»: например, упоминаниями про самую сильную армию в Европе. Но проблема в другом, добавляет политолог.

«Камнем преткновения остаётся вопрос выполнения Минских соглашений. Если украинская сторона считает, что сначала должен быть контроль над границей, а потом выборы — то есть сначала условия безопасности, а потом политическая часть, — то другая сторона считает, что сначала выборы, а потом уже контроль над границей», — сказал Золотарёв.

Зеленский и призрак Порошенко в Мюнхене © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Порошенко может сколько угодно говорить, что «12 шагов» — это провокация Путина, но даже если Путин этим воспользовался, это отражает видение коллективного Запада, прежде всего, Франции и Германии, относительно того, что конфликт затянулся и, собственно, должен быть урегулирован. Причем вне зависимости от желания Украины — хочет она или нет, а за счет Украины», — пояснил политолог.

По его мнению, всё идет к тому, что Украина столкнется с реальностью, когда её поставят перед фактом.

Главное, что на этой конференции был интерес к Украине — в отличие от двух-трех предыдущих форумов последних лет, когда украинский вопрос был сведен в маргинес. Так считает политолог Алексей Якубин.

«Было ощущение, что с приходом новой украинской власти «окно возможностей» пока не закрыто до конца. Еще есть ожидания, что в отличие от Порошенко Зеленский будет готов намного активнее и проактивнее двигаться в вопросах, связанных с урегулированием в Донбассе», — сказал эксперт.

Как слова Зеленского превратятся в законы

Несмотря на громкие заявления, «мюнхенская речь» Зеленского никак не повлияет на отношения с Россией и Западом, уверен Кость Бондаренко. Отношения с Россией, прогнозирует он, будут и дальше развиваться.

«Не это его (Зеленского) выступление будет определять характер этих отношений, а реальные шаги, которые он сможет или не сможет сделать в плане воплощения Минских договоренностей», — говорит политолог.

Важно будет то, как в дальнейшем будут увязываться с законодательной повесткой те предложения, которые озвучил Зеленский в Мюнхене. Так считает Алексей Якубин.

Мюнхенский дебют Зеленского оказался плагиатом. Главные темы соцсетей 17 февраля © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Например, если особенности самоуправления [Донецка и Луганска] будут закреплены в Конституции. Тогда будет понятно, что соглашаясь на эти компромиссы, можно выйти на некий уровень», — заявил политолог.

Сейчас ключевые вопросы, отмечает Якубин, что Киев дальше будет говорить России и другим странам «нормандского формата», будет ли выполнять «домашнее задание» предыдущей встречи «нормандской четверки» в Париже, и что будет с внесением особенностей самоуправления в Конституцию.

«Не пророссийский, а проевропейский план»

Опубликованные «12 шагов…» — это не пророссийский план, а скорее проевропейский, заявил Кость Бондаренко. Документ показывает реальные настроения европейских политиков по отношению к Украине и к украинскому вопросу, войне в Донбассе.

«Что касается скандала, то это буря в стакане воды, не более того. Люди, которые разрабатывали этот план, не наделены никакими полномочиями, не являются официальными лицами, и это план тоже не носит официальный характер.

В данном случае те, кто критикует этот план, должны вспомнить поговорку о том, что «на зеркало неча пенять, коли рожа крива». Ведь не авторы этого документа виноваты в той ситуации, в которой оказалась Украина», — говорит политолог.

Однако он не скрывает, что у него есть скепсис по отношению к этому плану: «Я не вижу в нём ни интересов России, ни интересов Украины — ни Россия, ни Украина не готовы выполнять такой план».

Скандал вокруг «12 пунктов» разгорелся, потому что Порошенко любой шаг Зеленского превращает в «зраду» (предательство), сообщил Андрей Золотарёв.

«Вопрос в адекватности Петра Алексеевича, поскольку явно над ним довлеет этот фактор личностной обиды, что клоун, комедиант, которым он считает Зеленского, превратил его в политическое ничто. И, собственно, это превращает Петра Алексеевича в записного скандалиста, который во всем видит сдачу национальных интересов, предательство и так далее», — сказал эксперт.

Погребинский поразился выводам украинских спикеров на Мюнхенской конференции © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

На 2018 году на мюнхенской конференции звучал «план Расмуссена» о миротворцах, и где этот план сейчас, задаётся вопросом Алексей Якубин. О документе фактически забыли.

«Почему разгорелся весь этот сыр-бор вокруг плана? Да потому, что разносчиком этого был пятый президент Украины (Порошенко — ред.) и его сторонники. Они набросились на этот план как показатель того, что за Украину что-то пытаются решать. Хотя сам Порошенко после Минска ничего дельного не предложил», — подытожил политолог.