C 3 февраля лайнер Diamond Princess находится на карантине в Японии из-за инфицированных коронавирусом COVID-2019. Среди прочих пассажиров на лайнере находятся и россияне

В бухте рядом с портом Йокогама находится круизный лайнер Diamond Princess. Ожидается, что в 7 утра 19 февраля пассажиры смогут сойти на берег. А до тех пор на корабле — карантин. Причиной тому болезнь 80-летнего пассажира из Гонконга. У него выявили пневмонию, вызванную новым коронавирусом, получившим название COVID-2019. Он успел сойти на берег 25 января. Позже на плохое самочувствие пожаловались еще несколько человек: девять пассажиров и один член экипажа.

В результате лайнер не смог вернуться 3 февраля в порт отправления — Йокогаму. Его туда не впустили, а направили в ближайшую бухту на карантин. Среди 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа, среди которых было и 24 россиянина. В пятницу, 7 февраля, посольство России в Японии сообщило о том, что на лайнере инфицирован уже 61 человек.

«В настоящее время коронавирус диагностирован у 61 пассажира, среди заболевших россиян нет. Взаимодействуем с МИД Японии для решения комплекса бытовых и медицинских вопросов, связанных с пребыванием на борту 24 россиян. Сотрудники дипмиссии находятся в постоянном контакте с каждым нашим соотечественником», — говорилось в заявлении посольства.

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«Среди россиян на борту судна есть семья, в которой двое маленьких детей», — сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Японии.

С тех пор количество зараженных выросло. Днём 17 февраля стало известно о первом гражданине РФ, зараженном COVID-2019. Точнее — гражданке, о чем сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Японии.

Издание Украина.ру попыталось разобраться, что же происходит на лайнере и как там живут россияне.

Русские не сдаются

Среди россиян на лайнере оказался и 67-летний стоматолог и директор сети стоматологических клиник из Омска Сергей Попов. Интервью с ним опубликовало издание Russia Today.

«Мы должны сидеть в каютах, нам выделяют час на прогулку по палубе. Она в длину метров 300, так что есть куда разгуляться. В коридорах стоит персонал и предлагает всякие дезинфицирующие средства. Еду приносят в номер. А так ничего особо не поменялось. Мы просто отдыхаем. А я воплощаю в жизнь свою мечту. Я родился на Камчатке и всю свою жизнь мечтал о поездке в Японию. И вот моя мечта осуществилась — запомнится это на всю жизнь. Мы планировали поехать с женой, но за неделю до отъезда у нас родилась внучка, и она осталась помогать», — рассказывал россиянин.

Почти 2 тысячи человек умерли от коронавируса © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

«Нам тут хорошо. Кормят вкусными блюдами, о которых я никогда не слышал и не пробовал. Порции огромные — хватит на троих! Так что всё прекрасно. Утром тебе под дверь подсовывают рулон туалетной бумаги и пачку салфеток. Иногда дают судоку, кроссворды и набор для домоводства типа «смастери всё своими руками», аппликации, пуговицы, нитки — для развития творческой мысли. Если требуются какие-то таблетки, покупают и приносят. Правда, на это нужно несколько дней», — отметил он.

При этом он заявил, что вся необходимая помощь тем, кто чувствует недомогание, оказывается.

«Подъезжает «скорая», забирает кого-то… И всё. В какой-то день вообще сразу 30 машин подъехало. Сейчас уже такого нет. Только автобусы подъезжают, забирают тех, кто жалуется, и всяких нытиков. Их увозят. Но это иностранцы. Русские тут не жалуются, используют время с пользой: отдыхают и расслабляются в своё удовольствие», — указал Попов.

Спустя несколько дней стало известно о том, что общее количество пассажиров, инфицированных новым вирусом, составило свыше 450 человек. Среди них оказалась и одна россиянка. Как сообщает RT, она будет госпитализирована.

Насколько всё серьезно

О планах эвакуировать своих граждан с лайнера объявили США, Канада, Южная Корея, Австралия, Греция, Италия и Китай. О планах РФ пока неизвестно.

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Позже Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019.

К тому времени число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек. 1770 скончались. При этом излечились от вызванной вирусом пневмонии 10,8 тысячи человек. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.

В понедельник, 17 февраля, стало известно, что в Нанькайском университете в городе Тяньцзинь разработали экспресс-тест для выявления нового вируса.

A novel #coronavirus rapid-test kit that can identify positive infections within 15 minutes, has been developed by a university in Tianjin, north China https://t.co/Sj0FWN4qhT pic.twitter.com/MLUyuyezce — China Xinhua News (@XHNews) February 17, 2020

​За 15 минут он поможет выявить новый тип коронавируса. Так мир пытается справиться с новой инфекцией.