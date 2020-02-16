Чем развеять чары толерантного Валентина в ближайшие выходные в Киеве и его окрестностях

Киевляне, как истинные европейцы, откликаются на все предложения глобального маркетинга - от Хэллоуина до Дня святого Валентина. Между этим попадается еще парка-тройка Рождеств и Новых (Старых) западных и восточных годов. Однако Валентин сейчас особо почитаем - ведь, по легенде, это самый толерантный из святых

Исходя из этого, интересно посмотреть, что предлагают своей аудитории те очаги культуры, которые, вроде бы, не должны иметь отношения к бумажным сердечкам, но не могут не иметь, ибо тоже жаждут монетизации.

Вот, например, Музей истории Украины, который предложил своим посетителям истории (как сказано в объявлении) великой любви выдающихся украинцев: «Во время театрализованной экскурсии ее участники узнают, какие последствия имело соревнование за руку и сердце прекрасной «степной Елены» между Богданом Хмельницким и Даниэлем Чаплинским; о беспокойствах и сложной судьбе Роксоланы, жены Сулеймана I Великолепного, султана Османской империи; о запретной любви Ивана Мазепы и его юной крестницы Мотри Кочубеевны. Настоящим откровением станет личная любовная история Разумовского». То есть, под прикрытием романтического флера «валентайнз дейз» любителям истории рассказывали о следующем: как рабыня-украинка смогла лучше всех других наложниц ублажить кошмар всего христианского мира. Все помнят походы этого султана на Австрию? А также подчинение Валахии, Молдавии, Трансильвании, Венгрии, Чехии и прочая. Не гнушался Великолепный и приращением османской империи с востока: «3 августа турки прибыли в Аден, местный правитель Амир устроил им торжественный приём, но был повешен на мачте, город взят и разграблен». Захватывал он и Багдад, и Ереван, и Нахичевань. Но вот ни одной «валентинки» для Роксоланы почему-то до сих пор не найдено — ни с печатью вышеупомянутых городов и весей, ни со следами почтового голубя. Про Мазепу же и его чувства к крестнице достаточно сказать, что он ее отца, в результате внутривидовой борьбы, просто лишил жизни. Чем закончилась эпопея Богдана тоже известно — Руиной. Вот и хорошо, что эта экскурсия уже прошла. Потому, что после такой сверхоригинальной привязки Дня св.Валентина к вышеупомянутым личностям впору проводить детокс. То есть, посетить такие события, которые готовы умягчить сердца.

В Шоколадном доме — филиале Национального музея «Киевская картинная галерея» (бывшего Музея русского искусства) — изумительная по своей вневременности выставка Александра Сухолита. Этот художник стоит особняком и выше многих представителей своего поколения. Ему исполнилось 60, по этому поводу и организована выставка. И если кому-то, по некоторым скульптурам, может показаться, что это «наш Джакометти», то мнение будет неполным, потому что Сухолит обращается к настолько глубоким изобразительным традициям, уходящим корнями в доисторическое время, что в его работах можно узнать многих других авторов уже эры нашей.

Из кино рекомендуется выбор между «Мои мысли тихие» («Мої думки тихі») с Ирмой Витовской, исполнительницей роли Леси в сериале «Леся и Рома», и «Бешенная свадьба-2» («Скажене весілля-2»). Первая лента — удачный режиссерский дебют о том, как канадская компания заказала запись звуков закарпатских животных, а исполнитель заказа поехал «на дело» с мамой за рулем. Вторая — продолжение, пожалуй, самого прибыльного украинского фильма последних лет. Спродюссированное Юрием Горбуновым — выходцем из Ивана-Франковска и знатока гуцульщины — кино изрядно повеселило любителей бытового юмора в первый раз и продолжает во второй. Замеченных в афишах оскароносных «Паразитов» смотреть не рекомендуется просто потому, что они не вписываются в программу детоксикации после Дня св.Валентина.

В театрах Киева на выходных выделяются такие спектакли: «Актрисе всегда восемнадцать» в театре русской драмы им.Леси Украинки с вечно интересной Ларисой Кадочниковой (героиней культового кино «Тени забытых предкой» Сергея Параджанова еще 1965 года выпуска) и «Алеша» по роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы» в Новом драматическом театре на Печерске. К сценическому действу можно причислить и экскурсию по ночному Андреевскому спуску — на том основании, что финалом ее будет посещение дома под номером 13, известного как «Музей Булгакова». Организаторы обещают встречу с привидениями минувших лет с упором на светлую мистику киевского жилища Михаила Афанасьевича. Чем не спектакль?

Для любителей же массовых зрелищ выбор таков: масштабное ледовое шоу Crystal от CIRQUE DU SOLEIL в Дворце спорта или Notre Dame de Paris Le Concert во Дворце Украина. Первое — от всемирно-известного проекта, второе — местного «разлива» и напева.

Выбор за зрителем.