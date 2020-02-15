Но жители региона не унывают: западные области Украины вышли в лидеры по тратам на алкоголь, а местные власти продолжают чествовать Бандеру и его соратников

Одним из самых резонансных событий на уходящей неделе на Западной Украине был суд по определению меры пресечения для председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которому Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на минувшей неделе предъявило подозрение во взяточничестве. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заседал по этому поводу два дня, и лишь после обеда 13 февраля решил оставить Мунтяна на свободе, установив для него залог залога в 4760 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 10 миллионов 5 тысяч 520 гривен. Кроме того, на Мунтяна возложили ряд обязанностей: являться по каждому требованию к следователю, детективу, прокурору и в суд; не отлучаться из Черновцов без разрешения; сообщать в правоохранительные органы об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями.

При этом прокуратура требовала ареста чиновника, как и «авторитетного» черновицкого бизнесмена Юрия Кушнира, у которого Мунтян будто бы требовал взятку и частично её получил (в НАБУ называют сумму в 180 тысяч долларов). Однако Кушнира ВАКС также оставил на свободе, ещё 12 февраля установив для него залог в 5 миллионов гривен. Поскольку Мунтян — председатель Черновицкой областной организации партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, пятеро депутатов парламента от этой политической силы (Сергей Власенко, Вадим Ивченко, Михаил Волынец, Иван Крулько и Анжелика Лабунская) предлагали суду взять своего соратника на поруки, и это, очевидно, повлияло на решение суда.

Сергей Власенко в комментарии журналистам заявил, что суд над Мунтяном является попыткой давления Национального антикоррупционного бюро Украины на деятельность фракции «Батькивщина». «В Верховной Раде на сегодня собрано 216 подписей за отставку руководителя НАБУ. Я связываю сегодняшние события с Иваном Николаевичем с попыткой надавить на фракцию «Батькивщина» не голосовать ближайшее время за отставку Сытника», — сказал он. Власенко также отметил, что председатель областного совета болеет, и это подтверждено соответствующими медицинскими справками. «Но даже в этой ситуации он не стал прикрываться «клетчатым одеялом», а пришел сюда. Ни разу он не пренебрегал вызовами к следователю и в суд», — подчеркнул политик.

Черновицкий областной совет в защиту своего председателя, однако, не высказался, и пока нет информации о подготовке его внеочередной сессии. Зато 11 февраля на такую сессию собрались депутаты Закарпатского областного совета, и также по «криминальному» поводу — речь идёт о бандитских «разборках» в Мукачево на предыдущей неделе. Депутаты облсовета проголосовали за обращение к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой «принять неотложные меры, направленные на противодействие преступности». В обращении говорится также о помощи в повышении уровня общественной безопасности в регионе в целом и снижении остроты криминогенной ситуации в Мукачево в частности. Депутаты предлагают обеспечить постоянное патрулирование в городе и принять срочные меры, направленные на реальную и эффективную борьбу с наркопреступностью в регионе.

Стоит отметить, что Закарпатье с конца декабря 2019 года остаётся без губернатора. Хотя Кабмин уже несколько недель назад предложил на этот пост бизнесмена и бывшего офицера СБУ Никиту Михайлюка, местные СМИ пишут, что после назначения главой Офиса президента (ОП) Андрея Ермака может появиться совсем другой кандидат. По словам ужгородского журналиста Виталия Глаголы, Ермак искренне считает, что руководителем области должен быть закарпатец, который не находится в конфликте с местными элитами и в курсе специфики региона. При этом никаких новых кандидатур, кроме местного бизнесмена Романа Мегелы, пока не называют.

Правда, на уходящей неделе политические вопросы на Закарпатье отодвинула на второй план трагедия, которая случилась с гастарбайтерами из области в России. 13 февраля на трассе Санкт-Петербург-Невель произошло ДТП с участием микроавтобуса с закарпатскими номерами и российского грузовика. В результате аварии погибли восемь жителей Закарпатской области (шесть — из Раховского района, двое — из Тячевского), один житель Раховщины получил травмы средней степени тяжести. В связи с этим 14 февраля на территории Раховского района был объявлен траур. Разговор с Зеленским. Путин выразил соболезнования из-за гибели украинцев в ДТП под Псковом © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

А вот депутаты Львовского областного совета, которые также собирались на сессию 11 февраля, обращались к киевским властям по другим поводам: во-первых, требовали снять с рассмотрения закон об основах административно-территориального устройства Украины, а во-вторых — запретить главе ОП Ермаку заниматься внешнеполитическими вопросами, и в первую очередь — контактировать с Россией.

Это было не единственное политизированное событие на сессии Львовского облсовета. Под занавес на заседании были вручены областные премии имени Степана Бандеры в нескольких номинациях. Примечательно, что премии (20 тысяч гривен каждая) вручал не только председатель Львовского областного совета Александр Ганущин, который никогда не скрывал своих националистических взглядов, но и назначенный на предыдущей неделе губернатор Львовской области, до того — аполитичный бизнесмен Максим Козицкий. Оман, Ермак и немного российской разведки. Как травят главу Офиса президента Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вообще, на уходящей неделе на Западной Украине прошло немало акций, посвящённых соратникам Бандеры. Так, в Ровенской области начались мероприятия к 115-й годовщине со дня рождения Уласа Самчука. Этот писатель в 1941-1942 годах был главным редактором издаваемой немецкой оккупационной администрацией газеты «Волинь». Его публикации отличались политической ориентацией на нацистскую Германию, как единственного союзника Украины, а сам автор в своих публикациях указывал на то, что «главным врагом украинского народа есть московско-жидовский большевизм». Кроме этого, 12 февраля в Ровно почтили память «Клима Савура» (Дмитрия Клячкивского), который ровно 75 лет назад погиб в бою с советскими войсками под Ровно. По мнению польских историков, Клячкивский несёт прямую ответственность за массовое уничтожение польского населения на Волыни. Преступление без срока давности. 11 июля 1943 года началась «Волынская резня» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Но самый изысканный способ увековечить память Бандеры изобрели в Тернополе. 13 февраля горисполком Тернополя принял решение назвать подброшенную в «Окно жизни» девочку-младенца Оксаной Богдановной Бандерой. При этом девочке, подброшенной весной 2019-го, также давали фамилию Бандера. «Хочу объяснить логику, — сказал мэр Тернополя Сергей Надал. — Ребёнку дали первый раз фамилия Бандера, и дитя очень быстро удочерили».

Городские же власти Львова занимались переименованием на совсем другом уровне. 13 февраля городской совет Львова принял решение о создании на основе футбольного клуба «Карпаты» некой «Народной команды «Карпаты». Мэр Львова Андрей Садовый заявил следующее: «В этом решении мы не говорим о деньгах, мы говорим о возможности изучить тот опыт, который есть в мире, и сделать во Львове, возможно, хороший пример. Как будут развиваться события в дальнейшем — зависит от множества факторов. Сегодня «Карпаты» имеют двух основателей — Дыминский и Коломойский, которые на 50% являются владельцами клуба. Я не понимаю, почему они отказались от финансирования футбольного клуба. Это вопрос к ним. Мы не можем стоять в стороне. Если «Карпаты» им неинтересны, то Львову они всегда были интересны».

Однако Садовый несколько покривил душой, сказав, что в решении нет речи о деньгах. Согласно документу, город обязуется создать «Народный клуб «Карпаты» при условии, что нынешние собственники передадут права на клуб в собственность территориальной общины Львова (соответствующее согласие от руководства ФК «Карпаты» уже озвучено). В случае такой передачи, до апреля 2020 года горсовет подготовит и проголосует проект создания «Народного клуба «Карпаты», в котором будет гарантирован льготный период на пользование сооружениями стадиона «Украина», тренировочными полями и земельными участками вокруг арены. По сообщениям СМИ, речь идёт об аренде 8,1 гектара земли сроком на 8 лет, и «Карпаты» будут платить городу 2,15 миллиона гривен в год. Но это де-факто будет перекладывание денег из одного кармана в другой, ибо в горсовете обсуждается финансирование «народного клуба» в сумме 50 миллионов гривен в год на протяжении следующих 5 лет.

Если во Львове вопрос лакомого земельного кусочка предварительно закрыли, то конфликт в Луцке вокруг территории «Старого рынка» в самом центре города, у стен средневекового замка князя Любарта, далёк от разрешения. 12 февраля представители «муниципальной стражи» города срезали ворота и часть ограды рынка, который, согласно решению городских властей, является незаконным. При этом продолжается конфликт городского совета с полицией, которая де-факто стоит на стороне торговцев. И.о. мэра Луцка Григорий Пустовит даже заявил, что на рынке сейчас заправляет мафия, а полиция заняла пассивную позицию и не видит нарушений. Луцкие «муниципалы» даже оштрафовали полицейских за парковку патрульного авто в неположенном месте без включённых специальных сигналов.

В уменьшении влияния городских властей Луцка заинтересован и губернатор Волыни, выходец из Донбасса Юрий Погуляйко, который так и не стал «своим» в регионе. Дошло до того, что он добровольно оказался за решёткой — в прямом смысле этих слов. 14 февраля на окна второго этажа здания Волынской областной государственной администрации (ОГА), где находятся кабинеты её руководства, начали устанавливать массивные решётки. Такого не было со дня постройки «Дома Советов» в 1988 году.

На окнах руководства Волынского областного совета, который находится в том же здании, что и ОГА, решёток пока нет. Да и сессия облсовета 12 февраля прошла абсолютно мирно, даже обращение к центральным властям об уменьшении суммы залога для регистрации кандидатов на местных выборов необходимого количества голосов не набрало. Правда, по поводу «двойных платёжек» на газ волынские депутаты к Киеву всё же обратились, попросив тарифную политику пересмотреть. При этом бюджет Волынской области на 2020 год был принят вообще без обсуждения.

Примечательно, что все упомянутые сессии областных советов проходили без уже привычных в последнее время пикетов и прочих акций протеста. Может быть, всё дело в том, что протестную активность западно-украинцев купирует… алкоголь? По сообщению Государственного бюро статистики Украины, именно западные области Украины в 2019-м вышли в лидеры по тратам на алкоголь. Больше всего денег на алкогольные напитки тратят жители Львовщины и Закарпатья. Так, расходы по этой статье одной среднестатистической семьи, которая проживает во Львовской области, в месяц составляют в среднем 180 гривен, в Закарпатской — 178 гривен. Даже в самом богатом регионе Украины, Киеве, на алкоголь в среднем тратят меньше — 174 гривны в месяц.