Закрытие границы с Китаем из-за вируса спровоцировало дефицит и рост цен скоропортящихся овощей и фруктов на Дальнем Востоке. В связи с этим Россия должна задуматься, как обеспечить продовольственную безопасность всех регионов страны

На борьбу с коронавирусом власти Китая потратили 41 млрд юаней (около $5,87 млрд) и планируют увеличить эту сумму вдвое. Жертвами эпидемии в КНР стали 1380 человек, выздоровели более 6700, а всего инфицировано 63,8 тысячи.

Россия ввела повышенные меры предосторожности, чтобы не допустить распространения вируса на территории страны, в частности, с 30 января по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина закрыт участок границы с Китаем, временно было приостановлено грузовое сообщение на автомобильных пунктах пропуска.

Коронавирус — это больше, чем инфекция

Тем не менее, опасность сохраняется, прежде всего для приграничного с Китаем Дальнего Востока. 13 февраля на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сенаторы от этого региона рассказали, что никакой паники среди местного населения по этому поводу нет, но есть другие вопросы, которые возникли в связи с этим.

Сенатор Климов: Вывезя из Уханя граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Армении, Россия продемонстрировала моральное превосходство © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Иван Абрамов, представляющий Амурскую область, заявил: «Местных жителей, конечно, волнует вопрос, что в приграничном Хэйхэ есть 6 заразившихся коронавирусом и в провинции Хэйлунцзян — 378, но ещё один вопрос, который волнует не меньше, — это рост цен на овощи и фрукты. Эта ситуация показала проблему нашей продовольственной безопасности.

Когда огурцы и помидоры начинают стоить 800-900 рублей, а мы сельскохозяйственная область, когда у нас есть несколько миллионов гектаров посевных площадей, мы зависим от Китая в поставках овощной продукции. Сложившаяся ситуация оголила эту проблему. Мы смотрим на это другими глазами. Огурцы в Амурскую область везут из Татарстана через всю страну, в Новосибирск — ближайшая, понятно, Средняя Азия».

В начале февраля министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова сообщила, что, по данным оптовиков, картофель, морковь, свекла и капуста, которые относятся к социально значимым товарам, на складах имеются в достаточном количестве, а загрузить все сетевые магазины достаточным количеством овощей планируется до 1 марта.

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и продовольствию Людмила Талабаева сказала, что в Приморском крае, который она представляет, тоже выросли цены. Сейчас в магазинах Владивостока появились помидоры и огурцы из Турции, Ирана, Казахстана, но, конечно, оттуда завозить продукты очень далеко, в отличие от Китая.

Как пишут в местных телеграм-каналах, после закрытия границы с прилавков исчезли огурцы, помидоры, баклажаны и кабачки. Килограмм бакинских огурцов во Владивостоке 3 февраля можно было купить за 1161 рубль.

Пользователи соцсетей шутят: «Профилактика коронавируса по-приморски — лечебное голодание».

«Им не справиться с коронавирусом». Помпео «похоронил» Казахстан и Узбекистан © Mark Taylor

Проблема есть, решение тоже

По словам Абрамова, из дефицита продуктов на Дальнем Востоке и росте цен на них из-за закрытия границы с Китаем Россия должна извлечь уроки и понять, что мировое разделение труда, когда одни товары производят в одной стране, а другие — в другой, уже опасно. Кроме того, это сигнал всему миру, что государства должны быть более самодостаточными, в том числе в обеспечении себя продуктами питания.

Сенатор уверен, что профицит бюджета РФ и рост наполняемости Фонда национального благосостояния позволяют решать и возникшие проблемы, в частности, деньги нужно направить на поддержку отечественных сельхозпроизводителей.

«В Амурской области есть тепличный комбинат, который нуждается в реконструкции и дешёвой тепловой электроэнергии. Опять же к проблемам — у нас идёт газовая труба в Китай, и тепличный комбинат первое, о чём заявляет, «дайте нам газ, у нас будут гораздо дешевле огурцы, потому что нам нужен источник энергии». Мы транспортируем туда газ и везём оттуда огурцы, а наш тепличный комбинат этого не имеет. Следующая проблема — газификация Дальнего Востока. Все экономические проблемы взаимосвязаны — потянешь одну ниточку, и тянутся другие», — заявил Абрамов.

Несмотря на то что Россия имеет успешный опыт импортозамещения в продовольственной сфере после введения контрсанкций, обеспечить Дальний Восток за счёт поставок продукции из других регионов не так-то просто. «Борщевой набор» (картошка, капуста, морковь, свекла) можно завозить из Сибири, что уже и делается, но со скоропортящимися совсем другая история.

Китай ушел на больничный. Топ-5 товаров, которые стали дефицитом из-за коронавируса © REUTERS, China Daily | REUTERS, China Daily | Перейти в фотобанк

Отсутствие развитой логистической сети в пределах страны, к слову, не позволяет обеспечить центральные регионы дешёвой рыбой с Дальнего Востока — безусловного лидера среди регионов РФ по экспорту рыбы и морепродуктов за рубеж.

Тем не менее, тесная связь Дальнего Востока и Китая, обусловленная географической близостью, не означает, что в сельское хозяйство региона деньги вкладывать не надо, — ещё как надо.

Абрамов отмечает, что одним из последствий эпидемии коронавируса для Китая станет потеря контрактов, а его партнёры будут искать новых поставщиков и древесины, и продовольственных товаров, а российское сельское хозяйство может получить шанс для развития.

14 февраля заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут рассказала журналистам, что на совещании с регионами Дальневосточного федерального округа обсуждались необходимость увеличения производства овощной группы, вопрос тепличных хозяйств, увеличения производства овощей закрытого грунта. Минсельхоз совместно с Минвостокразвития будут думать о том, как сегментировать эту поддержку, потому что все регионы Дальнего Востока разные, у всех разные условия, у кого-то есть газ, у кого-то нет газа. Кроме того, для овощей борщевой группы необходимо строить овощехранилища, которых сейчас в регионе не хватает.

Цены на продукты в магазинах Дальнего востока постепенно снижаются и возвращаются к прежнему уровню.