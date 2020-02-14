В мае в Польше - выборы главы государства. За кресло президента Польши может серьёзно побороться единственный внепартийный кандидат – бывший телеведущий Шимон Головня, который в президентском рейтинге вышел на третье место

На минувшей неделе в Польше наконец официально объявили дату президентских выборов. Они состоятся 10 мая, а второй тур при необходимости пройдёт 24 мая. Как сообщила спикер польского Сейма Эльжбета Витек, она рассматривала три возможные даты первого тура выборов — 3, 10 и 17 мая, исходя из «деятельности, в том числе международной, главных лиц государства». Фактически выбор был между 10 и 17 мая — поскольку 3 мая в Польше государственный праздник, День Конституции. Безусловно, дата выборов была определена после консультаций с самым рейтинговым кандидатом, действующим президентом Польши Анджеем Дудой — ведь он, как и пани Витек, принадлежит к правящей в стране партии «Право и Справедливость» (ПиС).

На протяжении довольно долгого времени польские аналитики обсуждали вероятность того, что выборы президента пройдут в один тур — ведь рейтинг Дуды в некоторые месяцы приближался к 50%, а все остальные конкуренты оставались далеко позади. Однако свежий опрос поляков зафиксировал наблюдаемую с начала года тенденцию: популярность Дуды медленно, но снижается, и хотя в неизбежном втором туре он пока побеждает любого соперника, неожиданности возможны.

Итак, согласно обнародованным 9 февраля результатам опроса, проведённого компанией IBRIS по заказу респектабельной польской газеты Rzeczpospolita, лидером президентской гонки остаётся Анджей Дуда: за него готовы проголосовать 43,7% избирателей (в прошлом месяце его рейтинг был на 0,7% выше). При этом число сторонников ПиС уменьшилось на 1,4% — с 37,3% до 35,9%. Как отмечает Rzeczpospolita, у этого может быть две причины. Во-первых, польским властям не удалось преодолеть сопротивление «реформам» судебной системы, символом которой стал «закон о наморднике». Да и стратегия «ни шагу назад» по отношению к судьям и Европейскому Союзу не помогает ПиС и президенту получить голоса политического центра. Во-вторых, с каждым днём в Польше всё ощутимее повышение цен в результате как инфляции, так и роста акцизов, налогов и цен на энергоносители, что оказывает влияние на настроения малоимущих избирателей, основной электоральной базы властей.

Набирает очки кандидат от главной оппозиционной партии Польши, либеральной «Гражданской платформы» (ГП), Малгожата Кидава-Блоньска. После начала кампании, объявления состава штаба и прежде всего наведения порядка в самой партии, её кандидат меньше чем за месяц нарастила рейтинг почти на 6 пунктов и ныне имеет поддержку более 29% избирателей. Таким образом, её результат ныне выше, чем у ГП (27,2%), рейтинг которой и так вырос на 2 пункта по сравнению с январём 2020-го. Тогда Малгожата Кидава-Блоньска имела меньше поддержки, чем политическая сила, которая выдвинула её кандидатуру.

Остальные кандидаты имеют поддержку менее 10% избирателей, но как раз в этой группе произошло главное событие президентской гонки. Долгое время занимавший третье место с рейтингом 7 и больше процентов лидер старейшей Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш потерял поддержку почти половины своих избирателей и с 4% рейтинга оказался на пятой позиции (хотя за коалицию, созданную его партией, готовы проголосовать 7,3% опрошенных). А в тройку лидеров ворвался несистемный кандидат, бывший телеведущий Шимон Головня, которого называют «польским Зеленским»: его готовы поддержать 8,1% поляков.

Прежде чем перейти к описанию пана Головни и его программы, отмечу, что два других кандидата в президенты Польши — представитель левых, открытый гей Роберт Бедронь и националист Кшиштоф Босак — имеют меньшую поддержку, чем их политические силы. К примеру, за Бедроня готовы проголосовать только 6,9% избирателей, и его рейтинг за несколько недель вырос только на 0,3%, при этом объединённых левых поддерживают 15,6% (рост 2,7%). Босак, который начал избирательную кампанию со своего венчания, имеет рейтинг всего 3,8%, тогда как выдвинувшая его правая Конфедерация «Свобода и Независимость» может рассчитывать на 6,3% голосов избирателей.

Но если Косиняк-Камыш, Бедронь и Босак в политике с начала 2000-х, то 44-летний Головня заявил о своих политических амбициях только в конце 2019 года. До того он много лет работал в медиа: в 1997-2000-м был редактором отдела культуры либеральной Gazety Wyborczej, в 2001-2004-м — колумнистом и шефом раздела «Общество» в польской редакции журнала Newsweek, в 2005-2006-м — редактором отдела консервативной газеты Rzeczpospolita, в 2006-м вернулся в Newsweek Polska, где работал до 2012-го, публикуя также колонки в популярных польских еженедельниках Wprost и Tygodnik Powszechni. Он написал более 20 книг на темы церкви и религии, а также был ведущим ток-шоу на нишевом телеканале Religia.tv. Широкую популярность Головне принесла работа на общенациональном канале TVN: с сентября 2008 года он был соведущим популярной программы «Mam talent!» (талант-шоу, основанное на формате «Britain's Got Talent», в России выходило в 2007-2017 годах под названием «Минута славы»). Очень страшный Сейм: выборы в Польше напугали Украину © Creative Commons/Mateusz War

30 ноября 2019 года Головня на сцене шоу появился в эфире в последний раз, но ещё за несколько недель до этого в СМИ поползли слухи, что популярный ведущий планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Польши. Хотя Шимон Головня неоднократно высказывался по важным социальным или религиозным вопросам, до того он никогда не занимался политикой. 8 декабря 2019 года в «Шекспировском театре» Гданьська Головня официально объявил о своём участии в президентских выборах в 2020 году. В качестве приоритетов среди прочего он назвал проблемы экологии и разделение церкви и государства.

Выступая в Гданьське, Головня выразил желание быть беспартийным президентом. «Мы должны установить беспартийный предохранитель, получить арбитра, который не будет просто одним из членов команды, подписывать то, что приносят одни или вставлять палки в колёса другим. Нам нужен тот, кто из разных партий, из разных команд вытащит людей, которые действительно мыслят по-новому и хотят перемен», — заявил тогда бывший телеведущий.

Неудивительно, что Шимона Головню, как деятеля-шоу-бизнеса, сразу же стали сравнивать с Владимиром Зеленским. Уже 9 декабря на провластном портале «Виртуальная Польша» появилась статья «Президент из телевизора. Головня может стать вторым Зеленским».

«Знаменитость с телеэкрана с президентскими амбициями, мутной программой и слухами о богатых людях и влиятельном телеканале, стоящих за ним. Этот сценарий сработал на Украине. В Польше будет тяжелее, но у Шимона Головни есть шансы, — написал Оскар Гужиньски. — Сложно ожидать, что Головня будет столь же успешным, как комик с Украины. Но между ними достаточно сходства, чтобы не вычёркивать новичка с самого начала. Тем более, что их основные преимущества схожи: слава, позитивный имидж, искушённость в поведении перед камерами и возможность донести до миллионов людей свое послание. Они также могут рассчитывать на помощь популярных СМИ, которым обязаны своей предыдущей карьерой».

«Схожими для Зеленского и Головни являются также слухи о могущественных силах, которые стоят за ними, — продолжил журналист. — В случае с Зеленским это был Игорь Коломойский, магнат, владелец медиаимперии, с которой сотрудничал шоумен. Что же касается Головни, то в основном пишут о Доминике Кульчик (дочь покойного Яна Кульчика, самого богатого поляка в мире — прим.) или Лешеке Чарнецком (польский миллионер, владелец, в частности, IDEA Bank — прим.). Хотя еженедельник Do Rzeczy также писал о Гжегоже Гайдаровиче (владелец газеты Rzeczpospolita — прим.) и о телеканале TVN, где Головня работал в течение многих лет».

Сам новоиспечённый политик заявил в Гданьске, что «тут нет Доминики Кульчик, Лешека Чарнецкого, Ежи Старака (владелец компании Polpharma, входит в десятку самых богатых поляков — прим.), и иезуитов тоже нет». Доминика Кульчик также опровергла слухи о своей поддержке кампании Головни. Но польские журналисты ехидно заметили, что Зеленский и Коломойский в ходе президентской кампании также неоднократно опровергали связи между ними.

Вице-премьер Польши Яцек Сасин, один из ближайших соратников лидера ПиС Ярослава Качиньского, тогда тоже делал акцент на людях, которые могут стоять за Шимоном Головнёй. «Трудно сказать, что это за кандидатура, кто стоит за ней, кто, в первую очередь, её финансирует — потому что это ключевой вопрос. Я не хотел бы никаких подозрений. Я думаю, мы об этом узнаем, потому что важно, чтобы граждане знали, что творится за кулисами. У меня сложилось впечатление, что идея состоит в том, чтобы создать «польского Зеленского» и повторить сценарий, который удался на Украине. Но Польша — не Украина. Польская демократия — это демократия гораздо более прочная и зрелая, чем украинская. Я думаю, что это не тот кандидат, который сорвёт банк на президентских выборах», — сказал политик в студии польского государственного телевидения (TVP).

В декабре 2019-го СМИ Польши отмечали, что у Зеленского и Головни есть еще одна общая черта — программа, точнее, её отсутствие. Зеленский, который в сериале играл роль президента, борющегося с олигархами, давал довольно чёткий антисистемный посыл, однако в нём не было конкретики. Головня начал кампанию похожими словами: «Настала пора для человека снизу, который починит то, что испорчено наверху».

Будто отвечая на эти упрёки, 7 февраля 2020-го Головня опубликовал свою предвыборную программу, озаглавленную «Новый президент. Видение и конкретика президентства». Этот 40-страничный документ состоит из 12 разделов, а в качестве дополнения содержит результаты опроса о мечтах и страхах поляков. Россия упомянута уже в преамбуле, в абзаце о хрупкости современного мира — после зон геополитической напряжённости по оси США—Китай и на Ближнем Востоке.

Что делать с «ситуацией с Россией и в России», в программе не сказано, но ключевые тезисы раздела «Роль Польши в мире» по сути не отличаются от программ других кандидатов. «Больше других мы должны быть заинтересованы не только в экономическом, но и в политическом, военном и дипломатическом сотрудничестве государств Европейского Союза и Североатлантического пакта. Нельзя на одном дыхании требовать европейской солидарности по отношению к России, а затем выступать за перевод интеграционной системы на уровень «Европы Отчизн» — виртуозно обходит кандидат в президенты Польши слово «санкции», которое в ЕС давно ассоциируется с термином «европейская солидарность по отношению к России». Мероприятия в Освенциме как отражение антиизраильской политики Польши © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Хотя Головня, как и действующий президент Анджей Дуда, выступает за возрождение «Веймарского треугольника» (Польша, Франция, Германия), он также предлагает «вернуть Польше место за столом создателей восточной политики ЕС», при этом предпринимая «амбициозные действия по отношению к соседям — Украине и Белоруссии». Украине во внешнеполитическом разделе программы посвящён и отдельный абзац, где отношения Польши с этой страной названы «ключевыми для нашей безопасности», а также «имеющими важное человеческое измерение», поскольку в Польше постоянно живут несколько сотен тысяч граждан Украины. Головня предлагает создать Польско-украинский институт общественного и исторического диалога, который бы занимался контактами между польским и украинским народами и выяснением польско-украинских исторических споров. А дальше — практически цитата из речей Зеленского: «Хотя выяснение истории важно, оно не может доминировать в наших отношениях».

Однако куда больше об отношении Шимона Головни к России можно узнать из его публичных высказываний. 30 декабря 2019-го, комментируя слова Владимира Путина о фактах сотрудничества властей Польши с Гитлером, Головня заявил, что они призваны «разделить нас с Европой и Россией, но и разделить нас внутри». По словам кандидата в президенты, некоторые вопросы должны оставаться «выше разделов», и «мы должны говорить одним голосом о нашей истории». При этом Головня, опять же в стиле Зеленского, заявил, что если в подобной ситуации он был бы президентом, то, возможно, позвонил бы Путину, но предварительно организовал бы встречу «со всеми ответственными за внешнюю политику, а также с оппозицией, и выработал бы общую позицию Польши в отношении той лжи и манипуляций, которые присутствуют в заявлениях Путина».

3 января 2020-го во время онлайн-общения с пользователями соцсети Facebook Шимон Головня заявил, что «налаживание отношений с Россией — это вопрос также к России», а «заявления президента России в адрес Польши являются совершенно недопустимыми». А 12 января кандидат в президенты поддержал решение Анджея Дуды не ехать в Израиль на мероприятия по случаю 85-й годовщины освобождения нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау — мол, президент Польши всё равно не смог бы там противостоять «лживой версии истории от Путина».

Но как бы польский политик не выступал против России, его всегда могут объявить «агентом Кремля». Не избежал этой участи и Шимон Головня. Через несколько часов после объявления даты президентских выборов он разместил в соцсетях свой агитационный ролик, где были, в частности, слова «будем бороться за каждое дерево, а не только за одно», звучавшие на фоне берёзы и бумажного самолётика. Это было воспринято как издевательство над жертвами смоленской катастрофы, ведь в апреле 2010-го самолёт с президентом Польши Лехом Качиньским и десятками высших должностных лиц этого государства при посадке под Смоленском зацепил крылом берёзу и разбился. Погибли все 96 пассажиров и членов экипажа.

Польская государственная комиссия тогда пришла к выводу, что катастрофа произошла вследствие ошибки пилотов, однако нынешние власти Польши, которые де-факто подчинены брату погибшего президента Ярославу Качиньскому, отстаивают конспирологическую версию: мол, самолёт взорвался ещё до столкновения с землёй. В этом уверены и большинство сторонников ПиС и Анджея Дуды, а вот либеральные избиратели верят выводам комиссии — то есть ролик просто был попыткой Головни привлечь их на свою сторону. Политики из всех парламентских партий осудили эту рекламу как кощунственную, а в социальных сетях кандидата критиковали за то, что он принимает «российскую версию» катастрофы.

Головня отреагировал вполне в стиле Зеленского: хотя рекламу из соцсетей удалил, но заявил, что эта часть ролика не имела ничего общего со смоленской катастрофой. И лишь после того, как один из руководителей его кампании подтвердил, что целью было подчеркнуть аморальность спекуляций ПиС на теме этой трагедии, Шимон Головня назвал ролик ошибкой и официально извинился, подчеркнув, что под Смоленском погибли шесть его близких знакомых.

Ныне сложно сказать, как это событие повлияет на рейтинг Шимона Головни. Упомянутый в начале статьи опрос проводился уже после скандала с роликом, но рост популярности неопытного пока политика продолжился. Этому содействуют и политики из лагеря ПиС, которые де-факто подталкивают либеральных избирателей к голосованию за Головню. К примеру, депутат городского совета Гданьска Кароль Рабенда заявил в эфире TVP: «Если вы хотите снова быть обманутым, то можете проголосовать за пани Кидаву-Блоньскую, если вы хотите вспомнить, как это было в первый раз, проголосуйте за пана Головню». Возможно, Владимир Зеленский, у которого сейчас период «братства» с Анджеем Дудой, объяснит своему польскому коллеге, что подобный способ агитации против несистемного кандидата может плохо закончиться для власти — результат Петра Порошенко на выборах 2019 года — лучшее тому доказательство.