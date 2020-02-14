Приватизация Одесского припортового завода. В чьих руках Синица?

Коллективу Одесского припортового завода представили нового руководителя. Кабинет министров Украины все-таки назначил Николая Синицу и.о. председателя правления ОПЗ

«Одесский припортовый завод» — одно из крупнейших предприятий химической отрасли Украины. ОПЗ специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода, жидкого кислорода, сернокислого натрия. Также занимается перегрузкой химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. В последние годы предприятие, к которому проявляли интересы и олигарх Коломойский и экс-премьер Яценюк, и многие другие политики и бизнесмены, лихорадит — то его останавливают, то меняют весь менеджмент. Не остался в стороне и нынешний Кабмин, назначивший на днях нового директора — Николая Синицу.

Выбор нового руководителя довольно неожиданный, поскольку Синице принадлежит совершенно далекий от химической промышленности бизнес — ресторанный. Его знают как владельца корпорации "Омекс", владеющей рестораном и брендом "Два Гуся", кофейнями "СIТI", "Суши-кафе", пиццерией Felicita, а также рядом других, вспомогательных ресторанному бизнесу компаний с ограниченной ответственностью. В последнее время ресторатор замечен еще в одном, не свойственном ему бизнесе. Синица — партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга.

Что касается политических пристрастий, то Николай Синица — член партии «Свобода». В прошлом году он баллотировался в Верховную Раду по 91 округу (Киевская область), но занял только десятое место. 15 лет с рыночной экономикой. Куда завели Украину реформы © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Несмотря на, казалось бы, не связанный с промышленностью жизненный путь, новоявленный топ-менеджер обещает показать ощутимый результат в течение ближайших 50 дней. «По первому образованию я работник химической промышленности и трудовую деятельность начинал на химзаводе, — заявил Синица рабочим. — У меня есть опыт руководства более чем полуторатысячным коллективом. Как правило, на проверку результатов на новой должности дают сто дней. Я думаю, это слишком большой период, мне хватит половины этого срока, чтобы мы начали принимать действенные решения, которые будут приносить результаты».

В свою очередь заместитель председателя Фонда госимущества Сергей Игнатовский, представлявший Синицу, пообещал жестко контролировать нового руководителя.

Справедливости ради нужно сказать, что опыт работы на государственной службе в багаже Николая Синицы все же есть. С ноября 2016 по апрель 2019 года он управлял "Украинским государственным аэрогеодезическим предприятием", которое предоставляет услуги в области геодезии. Бизнес не крупный, но в бытность Синицы его руководителем предприятие накопило долги перед бюджетами в сумме 224 тысяч грн ($9,16 тыс.) по состоянию на декабрь 2019 года. А еще оно обросло текущими обязательствами в размере свыше 8 млн грн ($330 тыс.) в 2018 году, что составило восьмую часть от основных средств и нематериальных активов предприятия. Это стало самым высоким показателем задолженности за последние 10 лет работы предприятия.

Эту информацию открывает аналитический ресурс vkursi.pro, который подает данные о компаниях с точки зрения их надежности как контрагента. На этом же ресурсе видно, что в отношении ГП «Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие" было введено в производство 51 дело по фактам долгов. С предприятием судится компания ДТЭК по задолженности за поставки электроэнергии, аргументируя свою позицию тем, что ответчик систематически нарушал договорные обязательства в период с 1 ноября 2016 по 1 августа 2018 года (в этот период предприятие возглавлял Николай Синица), в результате чего образовался долг перед поставщиком. Остается только догадываться, как такой опыт может сказаться на управлении химическим гигантом.

Долгов у ОПЗ и без нового руководителя более чем достаточно, именно эти долги стоят на пути приватизации Одесского припортового.

«Торги по предприятию планируют провести до конца года. Такая задача поставлена президентом Владимиром Зеленским, и мы видим перспективу. Советнику понадобится еще несколько месяцев, чтобы озвучить стартовую цену по аукциону. Основной вопрос — реструктуризация долговой нагрузки, которая сейчас является главной проблемой», — признал во время представления нового руководителя заместитель председателя Фонда госимущества Сергей Игнатовский.

Хороводы вокруг приватизации

Украина пытается приватизировать Одесский припортовый завод на протяжении 22 лет. Пока безуспешно. В 2009 году государство продало его за $ 624 млн. Но результаты конкурса, который выиграла компания «Нортима», входящая в группу «Приват» Игоря Коломойского, отменил ФГИ — там сочли предложенную цену заниженной. За отмену результатов ратовала и тогдашний премьер Юлия Тимошенко.

Пару лет назад правительство уже Владимира Гройсмана решило вновь приватизировать предприятие. Но две попытки продать ОПЗ всего лишь за $ 56 млн завершились провалом. Причем во втором случае неудачу в Кабмине объяснили «завышением цены».

Проблемы у Одесского припортового начались несколько лет назад. Во время президентства Януковича ОПЗ попал под влияние украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. Его компании стали единственными поставщиками газа для предприятия и основными покупателями его продукции для последующего экспорта. Так, в 2013 году Ostchem Фирташа перепродавала газ Одесскому припортовому по $ 430 за 1 тыс. кубометров, покупая его у российского Газпрома по $ 265. Дорогое сырье, естественно, нанесло удар по рентабельности: завод стал убыточным и задолжал структурам Фирташа порядка $ 250 млн. Позже Ostchem выиграла в Стокгольмском арбитражном суде иск о взыскании этого долга и пени.

ОПЗ должен и Нафтогазу — более 2 млрд грн ($ 100 млн).

На давальческом сырье

ОПЗ простаивал более года, работал только комплекс по перевалке аммиака на уровне 2,3 млн тонн в год. Запустить предприятие удалось в начале августа 2019 по договору переработки давальческого сырья от компании «Агро Газ Трейдинг».

Давальческую схему завод использует уже несколько лет подряд. В ее рамках поставляемый на ОПЗ природный газ, а равно и готовая продукция (аммиак и карбамид) являются собственностью поставщика, тогда как завод получает лишь плату за услуги по переработке. Традиционная схема, в рамках которой завод покупает сырьё за свои деньги, а затем продаёт готовую продукцию, считается более выгодной, и к ней планируют вернуться в будущем. Но пока завод к этому ещё не готов. По словам Сергея Игнатовского, сначала надо решить что-то с долгами предприятия, которые достигают $350 миллионов. Этот долг предполагается реструктуризировать и утвердить график его погашения. Лишь после этого у предприятия смогут появиться свободные деньги, которые можно будет потратить на закупку газа. Немцы на «Укрзализныце»: блеф сотрудничества © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Подстраховались?

Ближайшие же 4-5 месяцев ОПЗ будет и дальше работать по давальческой схеме. В частности, на предприятии ждут результатов конкурса по выбору поставщика, который объявили в конце января. Конечный срок подачи заявок — 24 февраля, то есть у потенциальных участников на подачу заявок осталось две недели.

«Пока что мы видим интерес рынка. Сейчас потенциальные участники задают вопросы касательно технической части участия в конкурсе. Пока что как таковых заявок на участие не приходило, но мы надеемся, что 4-6 претендентов все-таки появятся», — заявил Игнатовский.

Как пишут украинские СМИ, за ОПЗ борются две группы влияния. И, судя по назначению руководителя ОПЗ накануне приватизации, одна из них одержала победу.

НАБУ сообщило о том, что задержало трех человек, которые дали взятки руководителю Фонда госимущества за то, чтобы он назначил нужного им руководителя Одесского припортового завода. Переговоры с руководителем Фонда Дмитрием Сенниченко предприниматели начали еще в ноябре прошлого года и договорились передать задаток в размере $50 тысяч. С этими деньгами их и «приняли» 29 января сотрудники НАБУ.

Кто именно давал взятку в НАБУ, не сообщили, но в записях разговоров звучат названия компаний "Нира", ВЭК и ОСПП. Именно их интересы должен был "продвигать" новый директор, чтобы завод начал брать у них газ по давальческой схеме.

Правда, не исключено, что этой историей о неподкупности Фонда госимущества прикрыли другую историю — со странным назначением и. о. директора. Некоторые участники рынка считают, что если ОПЗ не будет приватизирован, то и новая власть будет играть в игру, когда на завод будет заходить близкий к ней поставщик газа, и забирать продукцию на выходе.