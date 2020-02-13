Бурные политические изменения на время затмили экономическую повестку на Украине. Однако из-за того, что о плачевном положении в реальном секторе экономики и нарастающих проблемах социальной сферы СМИ стали говорить меньше, эта тема не стала менее актуальной для пользователей украинских соцсетей

А поводов для самых мрачных комментариев украинская действительность дает в избытке. Здесь и закон о введении рынка земли, который уже в ближайшее время может в корне изменить экономический уклад украинского села, и обещанная «Слугами народа» приватизация всего, что еще осталось у государства привлекательного, и неизбежный передел собственности, который рядовому украинцу тоже не сулит ничего хорошего.

Так, украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook заметил, что новая власть хочет создать из Украины некого «экономического Франкенштейна», без промышленности, но с постоянно возрастающим сектором по добыче полезных ископаемых и сельским хозяйством, при этом без качественной медицины, образования и науки. Украинский экономист: Мы наблюдаем распад индустриального ядра страны © Facebook, Алексей Кущ

«Деиндустриализация экономики в Украине набирает угрожающие обороты. По сути, мы наблюдаем распад индустриального ядра страны, созданного предыдущими поколениями украинцев. Распад рукотворный, в стиле "сыновья пропивают награды примерных отцов". А тут, если анализировать действия власти, и не сыновья вовсе, а так — пасынки.

Нынешнее правительство так похоже на ребенка с "родовыми травмами", который издает нечленораздельные звуки и пытается поломать любую игрушку, которая оказывается у него в руках…

У нынешней власти припасен главный козырь — так называемая ненужность промышленности. Во-первых, это весьма удобный повод заговорить о новой волне десоциализации государства, особенно в свете идей относительно увеличения пенсионного возраста или принятия нового трудового законодательства, множащего на ноль социальный капитал страны.

Во-вторых, это весьма удобный момент для активации очередного дискурса относительно того, что мы будем строить сервисную экономику или экономику услуг. Мол, в развитых странах третичный сектор составляет до 80%, и у нас будет», — описывает позицию экономического блока «Слуг народа» украинский экономист.

Алексей Кущ замечает, что власть сознательно умалчивает, что именно индустриальное ядро является ключевым импульсом секторального движения капитала и формирует системный спрос на инновации. По его мнению, власть навязывает обществу модель экономики, экспортирующей сырье и удовлетворяющей физиологические потребности иностранных туристов. Что-то наподобие Мексики и Таиланда, но только без новой промышленности.

Неудивительно, что квалифицированные и просто трудоспособные граждане Украины не очень высоко ценят такую заботу родного правительства и массово покидают пределы страны в поисках лучшей доли.

Очень показательные цифры приводит на своей странице в соцсети Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Волынец: Более 90 % из всех польских разрешений на работу получили украинцы © Facebook, Денис Туснин | Перейти в фотобанк

«В 2019 году Польша выдала 1 млн 600 тысяч разрешений на срок работы до 6 месяцев. 91% из них получили украинцы. 74% разрешений на работу на длительные периоды (до 3 лет) также получили украинцев. В этом году Польша ожидает незначительного, но все же увеличения потока рабочих из Украины…

Что делает правительство прославившийся, разве что своими премиями для того, чтобы оставить в стране украинцев трудоспособного возраста?» — подчеркивает Волынец.

Волне объяснимо, что за экономическими проблемами неотрывно следуют социальные, которые невозможно скрыть за бравурными презентациями будущих достижений. К примеру, громкое обещание снижения тарифов ЖКХ обернулось прямо противоположным результатом. Именно об этом пишет общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook. Скубченко о новых тарифах ЖКХ: Зеленский просто позволяет нас грабить © Facebook, Александр Скубченко

«Гончарук отметил, что в январе 2020 года платежка будет выше, чем в декабре. Это связано с ростом рыночной цены на газ и ростом его потребления — говорит премьер.

Но. По данным Госстата, платёжки за услуги ЖКХ в январе в среднем по стране снижены аж… на 2,8% в сравнении с январём прошлого года. Причём отопление — даже наоборот — на 0,5% дороже, чем в январе 2019. При том, что зима стала теплее, а газ — дешевле.

И это уже не просто вопрос адской некомпетентности. Это уже не вопрос полного провала тарифной политики. Это уже вопрос уголовной ответственности: нас просто грабят. А Зеленский просто позволяет нас грабить», — подчеркивает он.

А политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий обращает внимание, что медицинская реформа на Украине, по признанию самих медиков, привела к катастрофическим последствиям. Песецкий: Вся украинская медреформа сводится к технологии вымирания стариков © Facebook, Валерий Песецкий

Он приводит слова гендиректор «Института сердца МОЗ Украины» Бориса Тодурова: «Количество населения падает. У нас почти на 3 миллиона за 5 лет снизилось количество пенсионеров… Старики умирают. Они просто вымирают. Средний возраст мужчин сегодня — 62 года.

Не понятно, для чего мы платим пенсионные взносы, потому что большинство из нас их не увидит. Вот то, что сегодня называется реформой, — это сокращение социальных расходов на медицину. Вся реформа свелась к тому, чтобы сократить расходы на медицину. А поскольку в медицине люди 65 и выше лет потребляют 75% бюджета, то, по логике вещей, количество этих людей нужно сократить. И это успешно делается».

«Одним словом, вся медреформа сводится к технологии вымирания, прежде всего старшего поколения», — делает вывод украинский политолог.

Пользователи украинского сегмента соцсетей на редкость единодушно реагируют на текущую социально-экономическую обстановку в стране, их оценки колеблются от плохого до катастрофического. Да и по поводу перспектив и грядущих успехов, обещанных командой Владимира Зеленского, они выражают тоже не слишком оптимистичные мнения. Тем более, что тактика Кабмина Гончарука не простирается дальше идеи «выставить на продажу все и ждать «ливня инвестиций».