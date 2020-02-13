Падение Андрея Богдана обычно рассматривается как победа группы Пинчука-Сороса над группой Коломойского. Не то чтобы Богдан так уж сильно конфликтовал с «соросятами» (он, скорее, конфликтовал с правительством), но у Зеленского всего две точки опоры, и ослабление одной ведёт к перекосу всей конструкции. Но - не всё так однозначно

Дело даже не в том, что Андрей Ермак не относится напрямую к клиентеле Пинчука или Сороса. Всё гораздо сложнее и глобальнее.

Глобальная составляющая

Дело в том, что ослабли позиции всей большой международной партии, к которой относится радикальная часть Демократической партии США и Джордж Сорос. Сначала они потерпели поражение при попытке объявить импичмент Трампу (собственно, надо было обладать очень развитой фантазией, чтобы поверить в его возможность, но не исключался вариант, что президенту придётся пойти на уступки). Теперь демократы не могут свести концы с концами на собственных праймериз — вперёд прорываются радикальные леваки, в лице «демократического социалиста» Берни Сандерса, а респектабельный Джо Байден тонет, даже без живительной инъекции украинского компромата. Причём пойди пойми, кто для демократов хуже — Трамп или Сандерс? Праймериз в Нью-Гэмпшире: Трамп — первый, Байден — пятый © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Соответственно, это не может не оказать крайне негативного воздействия на расстановку сил на Украине. Хотя бы потому, что Украина — тот самый ласковый теленок, который изо всех сил пытается пристроиться к прагматичной корове США. Группа Пинчука попросту «подвисла». Проявлением этого стал, например, кризис вокруг главы НАБУ Артёма Сытника, которого совершенно неприличным образом обвинили в… коррупции (как будто изначально не было понятно, что созданные под диктовку США антикоррупционные службы и есть один из главных источников коррупции в госаппарате).

Собственно, именно по этой причине отказ Зеленского от сохранения в своём окружении Андрея Богдана, как агента влияния Коломойского не нанёс ему особого ущерба — при прочих равных условиях украинский президент оказался бы игрушкой в руках днепропетровского олигарха и его заокеанского покровителя — Сороса. Но сейчас он получает шанс сохранения своего положения. «Слуги республиканцев» против «слуг демократов». О чем говорит требование отставки главы НАБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кстати, крайне важный момент — кто там требовал отставки Богдана? Правильно — адвокат и личный друг Трампа (а сейчас, говорят, даже кандидат на пост госсекретаря) Рудольф Джулиани… Видите, как всё интересно? Оказывается, группа Коломойского была не ко двору не только у демократов, но и у республиканцев.

У Зеленского же появляется возможность найти общий язык с Трампом, а точнее — выполнить выдвинутые им требования. В том числе и за счет списания с корабля своей власти на берег Андрея Богдана.

Относительно ведра компромата на Байдена и других игроков от Демократической партии пока говорить рано, но вот в политике по отношению к России наступают серьёзные изменения.

Российский вектор

Трамп и его посланник Майкл Помпео предлагали Зеленскому решать свои проблемы с Москвой самостоятельно и отбросить тему Крыма. Это совсем не то, что говорили предшественнику Зеленского — Петру Порошенко демократы вообще, Обама в частности и особенно Байден. Первый день Помпео. Зачем госсекретарь США прибыл в Киев, а потом поедет в Минск и другие столицы СНГ? © REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | REUTERS, Kevin Lamarque/POOL | Перейти в фотобанк

И вот теперь, когда позиции Трампа резко усилились, он устами Помпео произнес важное: президент США, в отличие от администрации Обамы, не желает дальнейшего разжигания конфликта между Россией и Украиной. Это, согласимся, совсем иной коленкор.

В ответ на пожелания Трампа за последнее время мы услышали минимум два довольно мощных сигнала, ретранслированных в ответ украинской стороной.

Во-первых, во время визита в Италию глава украинского МИД Вадим Пристайко выступил с заявлениями, совершенно недопустимыми для украинского госслужащего высокого ранга — он сказал, что украинцы и русские могут ещё стать братьями (?) и что глава МИД «страны-агрессора» Лавров его друг (!). Мы предположили, что эти месседжи были адресованы терпимо настроенной по отношению к России итальянской аудитории, но возможно их подлинные адресаты находятся в Москве и Вашингтоне… Вадим Пристайко как мастер камуфляжа. До чего довел язык главу МИД Украины в Риме © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Во-вторых, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать в Крым воду (за наличный, разумеется, расчёт) в обмен на вывод российских войск из Донбасса (что бы ни имелось в виду). Это притом, что прошлая администрация в принципе не допускала возможности прекращения блокады до признания «оккупации»…

Разумеется, «жители аннексированного Крыма» (в лице живущих в Киеве Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова) тут же поставили Арахамию на место и заставили объясняться, но — лиха беда начало. Тем более, что недавно прекращено бюджетное финансирование меджлисовского телеканала ATR (без него канал, попросту не имеющий зрителей, обречён).

Поверить в то, что Арахамия мог "ляпнуть" про воду и отношения с Россией (Крымом) по собственной излишней говорливости, невозможно. Говорлив-то он говорлив, но всегда точно и акцентированно, под суфлерский шепот из Офиса президента. И то, что Арахамия уже чуть ли не извиняется за свою "водяную эскападу" как раз свидетельствует о том, что тему вбросили, промеряя общественное мнение, и поняли, что пока говорить о мирном процессе рано, надо сначала менять внутреннюю политику. Для этого, собственно, и решили начать с закрытия слишком уже одиозных с идеологической точки зрения СМИ, таких как ATR.

Фактор Коломойского

Тут надо ещё упомянуть и то обстоятельство, что Богдан, формально прямого отношения к Коломойскому не имеющий и фактически ему не подыгрывавший, выполнял всё же довольно важную роль в многоходовке на российском направлении, которую пытался реализовать днепропетровский олигарх (надо отметить, что для него многоходовые комбинации в принципе нетипичны).

Идея состояла в том, чтобы сделать Коломойского важным переговорщиком на российском направлении. Сделать это не так просто, поскольку в Кремле Коломойского с давних пор не воспринимают и систематически намекают ему, что в его услугах не нуждаются (порой — в довольно грубой форме).

Для того, чтобы вынудить Россию принять Коломойского как переговорщика и была затеяна сложная (как для украинской политики) комбинация.

На первом этапе Зеленского представляют как президента-миротворца и оттесняют в сторону Виктора Медведчука. В какой-то степени это удалось — встреча в «нормандском формате» была организована без явного участия последнего.

На втором этапе Зеленский едет в Париж и зачитывает перед удивлёнными участниками «четвёрки» список «красных линий», написанный Порошенко. Второй этап игры предполагал еще большее устрашение России ситуацией в руководстве Украины. То есть, Зеленский не просто идет по следам Порошенко, а отваживается на то, что Порошенко в принципе делать не мог. Таким образом, повышение антироссийских ставок должно было еще больше внушить Кремлю необходимость поиска переговорщика, который может все легко изменить в отношениях России и Украины, поскольку априори имеет мощное влияние на Зеленского. А кто, как не Коломойский, сделавший Зеленского президентом, более всего подходит на эту роль? Да никто! Даже Медведчук "нервно курит в сторонке"…

По идее, после того как в Москве прошёл бы первый шок от пропорошенковских заявлений и выходок президента Украины, должен был появиться «Беня», весь в белом, и предложить нечто. Например, прекращение войны на Востоке, негласное признание Крыма, с последующим логичным (но от Коломойского независимым) ослаблением санкций.

Комбинация по-своему изящная. Фактически, сложись она в "бенином исполнении" — и Коломойский стал бы не просто большим украинским олигархом, а крупной политической фигурой, примиряющей не только Украину с Россией, но и Россию с Европой и, чего уж там мелочиться, с США… А за такие дела и "Приват" вернут, и новые финансовые горизонты откроют.

При этом главным психологическим элементом в этой игре Коломойского становилось постепенное, но последовательное ухудшение отношений России с Украиной уже при Зеленском. Довести ситуацию до точки, когда только один он мог бы все "разрулить" — вот в чем был весь прикол! И это как раз то, что отличает любого рейдера от бизнесмена: довести ситуацию до банкротства, а потом под видом спасения предприртия извлечь из нее максимальную личную выгоду. А именно гениальным и глобальным рейдером называют Коломойского на Украине.

И главным "перпертум-мобиле" в этой игре был именно Богдан, который последовательно вел дело к осложнению отношений Зеленского (именно Зеленского!) с Россией. Ситуация накалялась с каждым днем и с каждым заявлением Зеленского — особенно провальными были его вроде бы антироссийские по форме, но возмутительные даже для Запада заявления и поведение в Иерусалиме на 75-летии Холокоста и в Польше на 75-летии освобождения Освенцима. Тут Зеленский с подачи Богдана напугал даже умеренных русофобов Европы и США.

С этим надо было что-то немедленно делать — либо оставаться игрушкой в руках Коломойского, задумавшего многоходовую геополитическую игру, либо выбросить из Офиса президента "перпертум-мобиле", что и было в конечном итоге сделано.

Между тем, что-то там не сложилось и у Коломойского в Кремле — то ли пиджак был недостаточно бел, то ли «нечто», предложенное Коломойским, Кремлю показалось уж очень затасканным… Так или иначе, но после парижской встречи акции Медведчука опять пошли в рост, а крапленые карты Коломойского не сыграли.

И вот теперь устранение Богдана окончательно сломало схему Коломойского. Разумеется, остаётся неясным, что там будет в треугольнике Ермак-Козак-Медведчук и, главное, как будет выглядеть «большая сделка» между Трампом и Путиным, реальность которой становится всё более очевидной — но это будут уже другие игры с другими персонажами, к которым ни у Коломойского, ни у Сороса, ни у Пинчука подходов, похоже, на сегодня нет.

Выводы

1. В геополитической конструкции, которая сложилась при Зеленском в первые 6-7 месяцев его президентства, постоянно транслировались и усиливались антироссийские заявления. Вероятнее всего, это была инициатива главы Офиса президента Андрея Богдана. Он же готовил и два провальных визита Зеленского в Польшу и Иерусалим, в ходе которых русофобия президента Украины достигла апогея, что, как ни странно, вызвало недоумение и даже осуждение на Западе.

2. При этом параллельно с растущей русофобией Зеленского росли и амбиции его "политического отца" Коломойского, предлагавшего Кремлю свои услуги по урегулированию российско-украинских отношений. При этом, по мнению Коломойского, усиление русофобии в словах и действиях Зеленского, должно было сыграть на повышении его ставок в Кремле, как "политического отца" нынешнего украинского президента.

3. На этом фоне происходили и продолжают происходить изменения в политической ситуации в США, где Демократическая партия сначала имела все шансы объявить Трампу импичмент. А именно Демпартия особенно последовательна в антироссийских настроениях в США и их сателлитов. Однако, неясность с перспективами импичмента, с одной стороны позволила продолжать марионеткам Коломойского раздувать антироссийскую истерию в Украине, а с другой — Зеленский предпочел отойти в сторону и не поддерживать Трампа в его борьбе с Демпартией. И все это играло на руку Коломойскому, затеявшего свою игру с Россией и Украиной.

4. Все изменилось на прошлой неделе, когда идея импичмента президента США провалилась и ситуация с Демократической партией резко изменилась. Теперь побеждает Трамп. И его совет Зеленскому — урегулировать отношения с Россией самостоятельно и по-доброму, уже необходимо воспринимать как указание.

5. На этом фоне планы Коломойского стать геополитическим умиротворителем между Россией и остальным миром окончательно провалились. Что было ясно всем, кроме самого Бени, и раньше.

6. Интересно, что в этой ситуации будет делать теперь Зеленский. Раньше Зеленский опирался на группы Коломойского и Пинчука-Сороса и, стравливая их между собой, обеспечивал себе определённую самостоятельность. Теперь он может позволить себе опираться только на группу «квартальных» и практически не зависеть от двух других групп.

Казалось бы — свобода! Но что с ней делать?

Об этом мы, видимо, узнаем уже в ближайшие два дня, когда Зеленский выступит с программной речью на Мюнхенской конференции по безопасности.